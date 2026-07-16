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மெஸ்ஸியும் விஜய்யின் தாரக மந்திரமும்... வாழ்க்கை ஒரு வட்டம் - வைரல் போட்டோ

Messi Yamal Childhood Photos : அர்ஜென்டினாவின் லியோனல் மெஸ்ஸி அவரது 20 வயதில், 6 மாத குழந்தை உடன் புகைப்படம் எடுத்திருந்தார். அந்த குழந்தையை எதிர்த்துதான் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று மெஸ்ஸி விளையாட இருக்கிறார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 16, 2026, 06:12 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 06:12 PM IST
மெஸ்ஸியும் விஜய்யின் தாரக மந்திரமும்... வாழ்க்கை ஒரு வட்டம் - வைரல் போட்டோ
Image Credit: Lionel Messi with child Lamine Yamal | Image Source : X/@AhmadRehanKhanSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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