/மெஸ்ஸியும் விஜய்யின் தாரக மந்திரமும்... வாழ்க்கை ஒரு வட்டம் - வைரல் போட்டோ

Messi Yamal Viral Childhood Photos : மெஸ்ஸியும், அவரது கையில் ஒரு குழந்தையும் இருக்கும் வகையில் ஒரு புகைப்படம் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது. அதாவது, இந்த குழந்தையுடன்தான் மெஸ்ஸி வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை பிபா உலகக் கோப்பை தொடரின் இறுதிப்போட்டியில் மோதப்போகிறார் என சொன்னால் உங்களால் நம்ப முடிகிறதா?
மெஸ்ஸி கடந்த 18 ஆண்டுகளுக்கு முன், தொண்டு நிறுவனத்திற்கான போட்டோசூட்டில் ஒரு குழந்தையை தூக்கிக் கொண்டிருப்பது போலவும, பிளாஸ்டிக் டப்பில் குளிப்பாட்டுவது போலவும் புகைப்படம் எடுத்திருப்பார். ஸ்பெயின் நாட்டின் பார்சிலோனா நகரில் நடந்த போட்டோசூட்டில் இந்த புகைப்படங்கள் எடுக்கப்பட்டன.
அப்போது 6 மாத குழந்தையாக லமின் யமால் தான், தற்போது ஸ்பெயின் அணியின் நட்சத்திர வீரராக வலம் வருகிறார். 19 வயதான லமின் யமால் மீது பெரும் எதிர்பார்ப்புகள் எழுந்துள்ளன.
யமால் குழந்தையாக இருந்தபோது, 20 வயது மெஸ்ஸி எடுத்த போட்டோசூட், பார்சிலோனா அணியும், SPORT என்ற நாளிதழும் UNICEF தொண்டு ஒரு கேலண்ட்ர் போட்டோசூட் நிகழ்வுக்காக ஏற்பாடு செய்ததாகும். இந்த புகைப்படத்தை எடுத்த Joan Monfort என்பவருக்கு இது வருங்காலத்தில் கால்பந்து உலகில் வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க புகைப்படமாக மாறும் என தெரிந்திருக்க வாய்ப்பே இல்லை.
லமின் யமால் ஆறு மாதமாக இருந்தபோது எடுத்த புகைப்படத்தில், மெஸ்ஸி இளம் நட்சத்திர வீரராக இருப்பார். தற்போது அவர் தனது கால்பந்து வாழ்வின் இறுதிக்கட்டத்தில் இருக்கிறார். மெஸ்ஸி அன்று இருந்த அந்த நட்சத்திர வீரர் அந்தஸ்தில் யமால் தற்போது இருக்கிறார். திருமலை படத்தில் விஜய் பேசிய 'வாழ்க்கை ஒரு வட்டம்' வசனத்தின் ஆழத்தை இதில் புரிந்துகொள்ளலாம்.
இந்த சம்பவம் முழுக்க முழுக்க யதேச்சையாக நடந்தது. மெஸ்ஸிக்கும் லமின் யமாலின் குடும்பத்திற்கும் ஒரு தொடர்பும் கிடையாது. தொண்டு நிறுவன நிகழ்வுக்காக தேர்வு செய்யப்பட்ட ஒரு குடும்பம்தான் லமின் யமாலின் குடும்பம். பொருளாதாரத்தில் மிகவும் பின்தங்கிய குடும்பம். அன்று 20 வயது வீரராக கூச்ச சுபாவத்துடன் இருந்த மெஸ்ஸியை போட்டோசூட்டுக்கு பார்சிலோனா அணி வரவழைத்திருந்தது. தற்போது 18 ஆண்டுகளில் அனைத்தும் வேறு விதமாக மாறியிருக்கிறது.
இதில் இன்னொரு அற்புதமான விஷயம் என்னவென்றால் இருவருமே பார்சிலோனா கிளப் அணியைச் சேர்ந்தவர்கள். மெஸ்ஸி இந்த புகைப்படங்களை எடுத்தபோது பார்சிலோனா அணி வீரராக இருந்தார், தற்போது அவர் அமெரிக்க லீக் அணியான இன்டர் மியாமி அணிக்காக விளையாடுகிறார். யமால் தற்போது பார்சிலோனாவின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக விளங்குகிறார். மெஸ்ஸி அணிந்திருந்த 10ஆம் நம்பர் ஜெர்ஸியைதான் யமால் தற்போது பார்சிலோனை அணியில் அணிகிறார்.
இந்த புகைப்படங்களை லமின் யமாலின் தந்தை கடந்த 2024ஆம் ஆண்டில் இணையத்தில் பகிர்ந்தார். அப்போதும் இந்த புகைப்படங்கள் வைரலாகின. தற்போது பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் அர்ஜென்டினாவின் மெஸ்ஸியும், ஸ்பெயினின் லமின் யமாலும் விளையாட இருப்பதால் மீண்டும் வைரலாகி வருகின்றன.
— Dr Ahmad Rehan Khan (@AhmadRehanKhan) July 16, 2026
Many people have wondered how five-month-old Lamine Yamal, born into an ordinary, working-class family with no influential football connections, ended up in a photoshoot with Lionel Messi.
The answer is… pic.twitter.com/FyXV6ESdp5
ஞாயிற்றுக்கிழமை நடைபெற இருக்கும் யுத்தத்தில் 39 வயதில் சர்வதேச கால்பந்துக்கு டாட்டா சொல்லப்போகும் மெஸ்ஸி கோப்பையை வெல்வாரா அல்லது மெஸ்ஸியின் ஆசிர்வாதம் பெற்ற இளம் வீரர் கோப்பையை தூக்குவாரா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
வரும் ஜூலை 20ஆம் தேதி நியூயார்க் நகரில் இந்திய நேரப்படி நள்ளிரவு 12.30 மணிக்கு தொடங்கும் இறுதிப்போட்டியில் அர்ஜென்டினா - ஸ்பெயின் அணிகள் மோதுகின்றன.
முன்னதாக, ஜூலை 19ஆம் தேதி மியாமி நகரில் இந்திய நேரப்படி நள்ளிரவு 2.30 மணிக்கு தொடங்கும் 3வது இடத்திற்கான போட்டியில் பிரான்ஸ் - இங்கிலாந்து அணிகள் மோதுகின்றன.