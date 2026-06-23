/மெஸ்ஸி போட்ட 2 கோல்... உலக சாதனை படைத்த The GOAT - அடுத்தச் சுற்றில் அர்ஜென்டினா

Argentina vs Austria, Lionel Messi Record: பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் ஆஸ்திரிய அணிக்கு எதிரான குரூப் சுற்று போட்டியில் 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினா வெற்றிபெற்று, அடுத்தச் சுற்றுக்கு செல்லும் வாய்ப்பை உறுதிப்படுத்தியது.
History is made.— FIFA (@FIFAcom) June 22, 2026
Lionel Messi is the all-time top goalscorer in @FIFAWorldCup histopic.twitter.com/iv8Oelxic2
இரண்டு கோல்களையும் அடித்த நட்சத்திர வீரர் மெஸ்ஸி, பிபா உலகக் கோப்பை வரலாற்றிலேயே அதிக கோல்களை அடித்தவர் என்ற சாதனையை படைத்துள்ளார்.