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மெஸ்ஸி போட்ட 2 கோல்... உலக சாதனை படைத்த The GOAT - அடுத்தச் சுற்றில் அர்ஜென்டினா

Argentina vs Austria, Lionel Messi Record: பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் ஆஸ்திரிய அணிக்கு எதிரான குரூப் சுற்று போட்டியில் 2-0 என்ற கோல் கணக்கில் நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினா வெற்றிபெற்றது. இதில் 2 கோல்களை அடித்து லியோனல் மெஸ்ஸி புதிய சாதனையை படைத்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 23, 2026, 12:50 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 12:50 AM IST
மெஸ்ஸி போட்ட 2 கோல்... உலக சாதனை படைத்த The GOAT - அடுத்தச் சுற்றில் அர்ஜென்டினா
Image Credit: Image Credits : Argentina Lionel Messi (File Image Source :X/@@brfootball)

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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