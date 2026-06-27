/மெஸ்ஸி விளையாட மாட்டார்... அர்ஜென்டினாவுக்கு ஆப்பு - அடுத்தச் சுற்றில் காத்திருக்கும் சவால்

FIFA World Cup 2026, Lionel Messi : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. குரூப் சுற்று போட்டிகள் நாளையுடன் (ஜூன் 28) நிறைவடைகிறது. ஏற்கெனவே பல அணிகள் ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றுவிட்டன, மீதம் உள்ள போட்டிகள் நிறைவடைந்ததும் யார் யாருக்கு ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றில் மோதல் என்பது உறுதியாகிவிடும்.
பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் இன்று நள்ளிரவு முதல் காலை வரை நடைபெற்ற போட்டிகளை பொருத்தவரை, இந்திய நேரப்படி நள்ளிரவு 12.30 மணிக்கு நடைபெற்ற பிரான்ஸ் அணி 4-1 என்ற கோல் கணக்கில் நார்வே அணியையும்; செனகல் அணி 5-0 என்ற கோல் கணக்கில் ஈராக் அணியையும் வீழ்த்தி உள்ளது.
அதேபோல், இந்திய நேரப்படி அதிகாலை 5.30 மணிக்கு தொடங்கிய கார்போ வெர்தே - சௌதி அரேபியா போட்டி கோல் ஏதுமின்றி டிராவானது. அதேபோல் மற்றொரு போட்டியில் ஸ்பெயின் அணி 1-0 என்ற கோல் கணக்கில் உருகுவே அணியை வீழ்த்தியது.
அடுத்து இந்திய நேரப்படி காலை 8.30 மணிக்கு நியூசிலாந்து - பெல்ஜியம் அணிகளும்; எகிப்து - ஈரான் அணிகளும் மோத இருக்கின்றன.
|குரூப்
|அணிகள்
|நேரம் (IST)
|L
|பனாமா - இங்கிலாந்து
|ஜூன் 28, நள்ளிரவு 2.30 மணி
|L
|குரேஷியா - கானா
|ஜூன் 28, நள்ளிரவு 2.30 மணி
|K
|கொலம்பியா - போர்ச்சுகல்
|ஜூன் 28, அதிகாலை 5 மணி
|K
|டிஆர் காங்கோ - உஸ்பெகிஸ்தான்
|ஜூன் 28, அதிகாலை 5 மணி
|J
|அல்ஜிரியா - ஆஸ்திரியா
|ஜூன் 28, காலை 7.30 மணி
|J
|ஜார்டன் - அர்ஜென்டினா
|ஜூன் 28, காலை 7.30 மணி
நடப்பு தொடரில் அதிக கோல் அடித்தவர்கள் பட்டியலில் அர்ஜென்டினா நட்சத்திர வீரர் லியோனல் மெஸ்ஸி 5 கோல்களுடன் முதலிடத்தில் உள்ளார். முதல் போட்டியில் ஹாட்ரிக் கோல், இரண்டாவது போட்டியில் 2 கோல் அடித்து மிரட்டினார். எனவே, அடுத்த போட்டியில் அவரது ஆட்டத்தை எதிர்பார்த்து உலகளவில் ரசிகர்கள் காத்திருக்க, ஜார்டன் அணிக்கு எதிரான நாளைய போட்டியில் லியனோல் மெஸ்ஸி விளையாட மாட்டார் என்பது உறுதியாகி உள்ளது.
ஏற்கெனவே, அர்ஜென்டினா அணி ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றுவிட்டது. வரும் ஜூலை 4ஆம் தேதி காபோ வெர்தே அணியை, அர்ஜென்டினா அணி மியாமி நகரில் எதிர்கொள்கிறது. அர்ஜென்டினா அணி கடைசியாக கடந்த ஜூன் 22ஆம் தேதி ஆஸ்திரியாவை எதிர்கொண்டது.
ஒருவேளை மெஸ்ஸி நாளைய போட்டியில் ஓய்வெடுத்தால், தொடர்ச்சியாக சுமார் இரண்டு வாரங்கள் ஓய்வுக்கு பின் ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றுக்கு களமிறங்கலாம்.அடுத்தடுத்த நாக்-அவுட் போட்டிகள் இருப்பதால் 39 வயதான மெஸ்ஸிக்கு இதற்கு பின்னர் ஓய்வு கிடைப்பது அரிது.
எனவே, சம்பிரதாயமாக நாளை நடைபெறும் குரூப் போட்டியில் மெஸ்ஸிக்கு ஓய்வளிக்க அந்த அணியின் பயிற்சியாளர் லியோனல் ஸ்கலோனி முடிவெடுத்துள்ளார். "லியோ ஆரம்பத்தில் பெஞ்சில் இருப்பார், அவர் பின்னர் விளையாடுவார்" என ஊடகத்தைச் சந்தித்தபோது ஸ்கலோனி தெரிவித்துள்ளார்.
எனவே நாளைய போட்டியில் மெஸ்ஸி விளையாட மாட்டார், வேண்டுமென்றால் பிற்பாதியில் களமிறக்கப்படலாம். அதுவும் தேவைப்பட்டால் மட்டுமே...
சம்பிரதாய போட்டிகளில் முக்கிய வீரர்கள் ஓய்வெடுப்பது இயல்பானதுதான். இன்று கூட பிரான்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நார்வே அணியின் முன்னணி வீரர்களான ஹாலண்ட், ஓடெகார்ட் ஆகியோருக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டது கவனிக்கத்தக்கது.
வரும் ஜூலை 3ஆம் தேதி மியாமி நகரில் அர்ஜென்டினா - காபோ வெர்தே அணிகள் ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றில் மோத உள்ளன. காபோ வெர்தே அணியின் கோல் கீப்பர், பலமான ஸ்பெயின் அணியை கோல் அடிக்கவிடாமல் அரணாக இருந்து தடுத்தார். காபோ வெர்தே அணிக்கு எதிராக மூன்று போட்டிகளில் எதிரணி வெறும் 2 கோல்களை மட்டுமே அடித்துள்ளது. காபோ வெர்தே அணியின் தடுப்புகளை அர்ஜென்டினா தகர்க்குமா என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.