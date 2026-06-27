Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /மெஸ்ஸி விளையாட மாட்டார்... அர்ஜென்டினாவுக்கு ஆப்பு - அடுத்தச் சுற்றில் காத்திருக்கும் சவால்

மெஸ்ஸி விளையாட மாட்டார்... அர்ஜென்டினாவுக்கு ஆப்பு - அடுத்தச் சுற்றில் காத்திருக்கும் சவால்

Lionel Messi : அர்ஜென்டினாவைச் சேர்ந்த கால்பந்து ஜாம்பவான் லியோனல் மெஸ்ஸி நாளை நடைபெறும் போட்டியில் விளையாட மாட்டார் என அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதன் காரணத்தை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Jun 27, 2026, 08:37 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 08:37 AM IST
மெஸ்ஸி விளையாட மாட்டார்... அர்ஜென்டினாவுக்கு ஆப்பு - அடுத்தச் சுற்றில் காத்திருக்கும் சவால்
Image Credit: Image Credit : Lionel Messi | Image Source : X/MessiFCSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
மெஸ்ஸி விளையாட மாட்டார்... அர்ஜென்டினாவுக்கு ஆப்பு - காத்திருக்கும் சவால்
Lionel Messi5 min ago
2
Venezuela16 min ago
3
horoscope2 hrs ago
4
AstrologyJun 26
5
Tamil Nadu EducationJun 26