ரோகித் சர்மாவுக்கு முன் 500 சர்வதேச போட்டிகளில்.. விளையாடிய வீரர்களின் பட்டியல்!

ஹிட்மேன் என போற்றப்படும் ரோகித் சர்மா, நேற்று ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக தனது 500வது சர்வதேச போட்டியில் விளையாடிய நிலையில், அவருக்கு முன் 500 சர்வதேச போட்டிகளை விளையாடிய வீரர்கள் யார் யார் என்பது குறித்து பார்க்கலாம். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 20, 2025, 05:00 PM IST

ரோகித் சர்மாவுக்கு முன் 500 சர்வதேச போட்டிகளில்.. விளையாடிய வீரர்களின் பட்டியல்!

இந்திய கிரிக்கெட்டின் நம்பிக்கைத்தூணாக திகழும் 'ஹிட்மேன்' ரோகித் சர்மா, தனது பிரம்மாண்டமான சர்வதேச வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய வரலாற்றுச் சின்னத்தை உறைய வைத்துள்ளார். ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிராக பெர்தில் நடந்த ஒருநாள் போட்டியில் (அக்டோபர் 19, ஞாயிற்றுக்கிழமை) களமிறங்கியதால், ரோஹித் தனது 500வது சர்வதேசப் போட்டியை நிறைவு செய்தார். இதனுடன், 500-க்கும் மேற்பட்ட சர்வதேசப் போட்டிகளில் பங்கேற்ற ஆற்றல் மிக்க 11 ஜாம்பவான்களின் வரிசையில் சேரும் 5வது இந்திய வீரர் என்ற புகழையும் பெற்றுள்ளார்.

18 ஆண்டுகளாக நீளும் உற்சாகமான பயணம்

2007 ஜூன் 23 ஆம் தேதி, அயர்லாந்திற்கு எதிரான ஒருநாள் போட்டியுடன் சர்வதேச அரங்கில் அறிமுகமான ரோகித், ஆரம்ப கட்டத்தில் பல சவால்களை எதிர்கொண்டார். பல முறை அணியில் இடம்பிடிக்கப் போராடிய அவர், தனது திறமை, நிதானம் மற்றும் அர்ப்பணிப்பால் இன்று இந்திய கிரிக்கெட்டின் அடையாளங்களில் ஒருவராக திகழ்கிறார்.

இன்றுவரை அவர் 67 டெஸ்ட், 274 ஒருநாள், மற்றும் 159 டி20 போட்டிகளில் களமிறங்கியுள்ளார். அதில், அவர் பெற்ற சாதனைகள் சில

  • டி20 சர்வதே கிரிக்கெட்டில் அதிகபட்ச ரன்கள் சேர்த்த வீரர். 
  • ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் இந்தியாவுக்காக நான்காவது அதிக ரன்கள் சேர்த்தவர். 
  • ஒருநாள் போட்டிகளில் மூன்று முறை இரட்டை சதம் அடித்த ஒரே வீரர்.

500+ போட்டிகள் – கிரிக்கெட் உலகின் அபூர்வ சாதனை

சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் 500 போட்டிகளைத் தாண்டுவது என்பது, ஒரு வீரரின் உடற்தகுதி, தொடர்ச்சியான ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் நம்பிக்கையுள்ள மனப்பரப்பின் அளவுகோலாகும். கீழே காணப்படும் 11 வீரர்களே இதுவரை இந்த மைல்கல்லை கடந்துள்ளனர்:

வீரர்  நாடு மொத்தப் போட்டிகள்
சச்சின் டெண்டுல்கர் இந்தியா 664
மகிளா ஜெயவர்த்தனே இலங்கை 652
குமார் சங்ககாரா  இலங்கை 594
சனத் ஜெயசூர்யா இலங்கை 586
ரிக்கி பாண்டிங் ஆஸ்திரேலியா 560
விராட் கோலி இந்தியா 551
எம்.எஸ். தோனி இந்தியா 538
ஷாஹித் அஃப்ரிடி பாகிஸ்தான் 524
ஜாக்கஸ் காலிஸ்  தென்னாப்பிரிக்கா 519
ராகுல் டிராவிட் இந்தியா 509
ரோஹித் சர்மா இந்தியா 500

இன்றைய பெர்த் போட்டியில் ரோஹித் சர்மா வெறும் 8 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். ஆனாலும், இது அவரின் சாதனையை குறைக்க முடியாது. இந்த மைல்கல், அவரது கடின உழைப்பின் ஒரு பெருமைச் சின்னம். சச்சின் டெண்டுல்கர், விராட் கோலி, எம்.எஸ். தோனி, ராகுல் டிராவிட் ஆகிய மாபெரும் பெயர்களுடன் இணைந்துள்ள இந்த நிலை, ரோஹித்தின் நீண்ட பயணத்திற்கு தகுந்த மரியாதையாகப் பார்க்கப்படுகிறது.

