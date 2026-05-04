Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /LIVE முதல் பாதி 0-0 என முடிவு! மெஸ்ஸி - யமால் மோதல்.. முதல் கோலை அடிக்கப் போவது யார்?
Live Now

LIVE முதல் பாதி 0-0 என முடிவு! மெஸ்ஸி - யமால் மோதல்.. முதல் கோலை அடிக்கப் போவது யார்?

FIFA உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் அர்ஜென்டினா மற்றும் ஸ்பெயின் நேருக்கு நேர் மோதுகின்றன. மெஸ்சி வரலாறு படைப்பாரா? அல்லது ஸ்பெயின் மீண்டும் சாம்பியன் ஆகுமா? போட்டி நேரம், Live Streaming, Head-to-Head உள்ளிட்ட அனைத்து தகவல்களும் இங்கே.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 20, 2026, 12:05 AM IST|Updated: Jul 20, 2026, 01:35 AM IST
LIVE முதல் பாதி 0-0 என முடிவு! மெஸ்ஸி - யமால் மோதல்.. முதல் கோலை அடிக்கப் போவது யார்?
Image Credit: File (Zee Tamil News)
20 July 2026 01:23 AM (IST)

அர்ஜென்டினா vs ஸ்பெயின் ஃபைனல்: பள்ளி விடுமுறை

ஃபிபா உலகக் கோப்பை 2026 மெகா ஃபைனலில் அர்ஜென்டினா - ஸ்பெயின் அணிகள் மோதும் நிலையில், இந்திய ரசிகர்களின் கால்பந்து ஆர்வத்தை மதித்து கேரளா, மணிப்பூர், மேகாலயா மாநில அரசுகள் திங்கட்கிழமை பள்ளி விடுமுறை அறிவித்துள்ளன. அதன் முழு விவரங்கள்.. (மேலும் படிக்க)

20 July 2026 01:17 AM (IST)

Argentina vs Spain: அசாமில் FIFA உலகக் கோப்பை திருவிழா 

2026 FIFA உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டி உலகம் முழுவதும் கால்பந்து ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இந்தியாவிலும் இந்த போட்டிக்கு பெரும் வரவேற்பு கிடைத்துள்ள நிலையில், அசாம் மாநிலத்தின் லும்டிங் (Lumding) நகரில் ரசிகர்கள் திரளாக ஒன்றுகூடி இறுதிப்போட்டியை நேரலையில் கண்டு ரசித்து வருகின்றனர்.

வடகிழக்கு எல்லைப்புற ரயில்வே (Northeast Frontier Railway) லும்டிங் ரயில்வே பிரிவு சார்பில், விவேகானந்தா விளையாட்டு மைதானத்தில் (Vivekananda Playground) பிரம்மாண்ட எல்இடி திரை அமைக்கப்பட்டு, அர்ஜென்டினா - ஸ்பெயின் உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டி நேரலையாக ஒளிபரப்பப்படுகிறது.

முதல்முறையாக ரசிகர்களுக்கான சிறப்பு ஏற்பாடு

இந்த நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான கால்பந்து ரசிகர்கள் குடும்பத்தினருடன் கலந்து கொண்டு, உற்சாகமாக போட்டியை கண்டு ரசித்து வருகின்றனர்.

இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற ரசிகர் ஒருவர் கூறியதாவது:

"லும்டிங் விவேகானந்தா மைதானத்தில் முதல் முறையாக FIFA ரசிகர் கிளப் நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டுள்ளது. வடகிழக்கு எல்லைப்புற ரயில்வேயின் லும்டிங் பிரிவு இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்துள்ளது. அனைத்து வசதிகளும் சிறப்பாக உள்ளன. இன்று அர்ஜென்டினா - ஸ்பெயின் அணிகளுக்கு இடையேயான மிகச் சுவாரஸ்யமான இறுதிப்போட்டி நடைபெற்று வருகிறது. அதை ரசிகர்களுடன் இணைந்து பார்ப்பது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது." என்று அவர் தெரிவித்தார்.

இந்தியாவிலும் கால்பந்து கொண்டாட்டம்

உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டி அமெரிக்காவில் நடைபெற்றாலும், இந்தியாவின் பல பகுதிகளில், குறிப்பாக கால்பந்து ரசிகர்கள் அதிகம் உள்ள வடகிழக்கு மாநிலங்களில், பெரிய திரைகள் அமைத்து ரசிகர்கள் ஒன்றுகூடி போட்டியை கண்டு களித்து வருகின்றனர்.

அர்ஜென்டினா மற்றும் ஸ்பெயின் அணிகளின் இந்த மாபெரும் மோதல், இந்திய ரசிகர்களிடையேயும் உலகக் கோப்பை கொண்டாட்டத்தை உச்சக்கட்டத்திற்கு கொண்டு சென்றுள்ளது.

20 July 2026 01:04 AM (IST)

அர்ஜென்டினா 0-0 ஸ்பெயின் | 24வது நிமிடம்: ஆதிக்கம் செலுத்தும் ஸ்பெயின்... ஆனால் கோல் இல்லை

2026 FIFA உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. ஆட்டத்தின் 24வது நிமிடம் முடிவில், அர்ஜென்டினா - ஸ்பெயின் அணிகள் இன்னும் 0-0 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் உள்ளன.

பந்தை அதிக நேரம் கட்டுப்பாட்டில் வைத்துள்ள ஸ்பெயின்

எதிர்பார்த்தபடி, ஸ்பெயின் அணி பந்தை அதிக நேரம் தனது வசம் வைத்துக்கொண்டு ஆட்டத்தை கட்டுப்படுத்தி வருகிறது. நடுகளத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்திய ஸ்பெயின், இதுவரை 2 கார்னர் வாய்ப்புகளையும் பெற்றுள்ளது.

மெஸ்ஸியின் ஆபத்தான முயற்சியை தடுத்த உனை சிமோன்

ஆட்டத்தின் தொடக்கத்தில் லியோனல் மெஸ்ஸி ஆபத்தான தாக்குதலை முன்னெடுத்தார். ஆனால், தனது கோல் பகுதிக்கு வெளியே வேகமாக ஓடி வந்த ஸ்பெயின் கோல் கீப்பர் உனை சிமோன், சரியான நேரத்தில் பந்தை தடுத்து பெரிய ஆபத்தை தவிர்த்தார்.

சுறுசுறுப்பாக விளையாடும் லமின் யமால்

ஸ்பெயின் இளம் நட்சத்திரம் லமின் யமால் தொடர்ந்து தாக்குதல் ஆட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.

ஒரு முறை அவரது ஷாட்டை அர்ஜென்டினா கோல் கீப்பர் எமிலியானோ மார்டினஸ் சிறப்பாக தடுத்தார்.
மேலும் அவர் கொடுத்த சில கிராஸ்கள் மற்றும் ஷாட்களை அர்ஜென்டினா பாதுகாப்பு வீரர்கள் வெற்றிகரமாக தடுத்து நிறுத்தினர்.

தந்திரத்தை மாற்றிய அர்ஜென்டினா

ஆட்டத்தின் ஆரம்பத்தில் அதிக அழுத்தம் கொடுத்த அர்ஜென்டினா, பின்னர் பாதுகாப்பை பலப்படுத்தும் வகையில் பின்வாங்கி விளையாடியது. அதன் பிறகு மீண்டும் உயர்ந்த அழுத்தத்துடன் (High Press) ஸ்பெயினுக்கு சவால் விடுத்தது.

மெஸ்ஸி நடுகளத்திற்கு வந்தபோது ஃபவுல்

ஸ்பெயின் பந்தை அதிக நேரம் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்ததால், அதை உடைக்க மெஸ்ஸி நடுகளத்திற்கு வந்து ஆட்டத்தை கட்டுப்படுத்த முயன்றார். ஆனால், ஹைட்ரேஷன் பிரேக் நடைபெறுவதற்கு முன்பாக அவர் மீது ஃபவுல் செய்யப்பட்டது.

24வது நிமிடம் வரை

அர்ஜென்டினா 0-0 ஸ்பெயின் – ஸ்பெயின் ஆதிக்கம் செலுத்தினாலும், இரு அணிகளும் இன்னும் கோல் அடிக்க முடியாமல் போராடி வருகின்றன. ரசிகர்கள் முதல் கோலுக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.

20 July 2026 12:43 AM (IST)

அர்ஜென்டினா 0-0 ஸ்பெயின் | 1வது நிமிடம்: போட்டி தொடங்கியது!

2026 FIFA உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டி சற்று தாமதமாக தொடங்கியிருந்தாலும், தற்போது ஆட்டம் விறுவிறுப்பாக தொடங்கியுள்ளது.

ஸ்கோர்: அர்ஜென்டினா 0-0 ஸ்பெயின்
நேரம்: 1வது நிமிடம்
மைதானம்: நியூ ஜெர்சி ஸ்டேடியம்

இந்த போட்டியில் இரு அணிகளும் எதிர்பார்த்த அதே தொடக்க அணியுடன் (Starting XI) களமிறங்கியுள்ளன. 

20 July 2026 12:31 AM (IST)

FIFA உலகக் கோப்பை 2026: பரிசுத் தொகை விவரம்

சாம்பியன் அணிக்கு எவ்வளவு பரிசுத் தொகை? 

  • உலகக் கோப்பை சாம்பியனாகும் அணி 51 மில்லியன் அமெரிக்க டாலர் (சுமார் ₹440 கோடி) பரிசுத் தொகையை பெறுகிறது. 

ரன்னர்-அப்புக்கு எவ்வளவு? 

  • இறுதிப்போட்டியில் தோல்வியடைந்து இரண்டாம் இடம் பெறும் அணிக்கு 34 மில்லியன் டாலர் (சுமார் ₹293 கோடி) வழங்கப்படுகிறது.
20 July 2026 12:29 AM (IST)

கவனிக்க வேண்டிய முக்கிய வீரர்கள் (Key Players)

  1. லியோனல் மெஸ்ஸி (அர்ஜென்டினா): தனது சர்வதேச கால்பந்து வாழ்க்கையின் மற்றொரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க கோப்பைக்காகக் காத்திருக்கிறார்.
  2. லாமின் யமால் (ஸ்பெயின்): 19 வயதான இந்த இளம் நட்சத்திரத்தின் அசாத்திய வேகம் மற்றும் ட்ரிப்ளிங் திறமை ஸ்பெயின் அணியின் முக்கிய பலம்.
  3. ரோட்ரி (ஸ்பெயின்): மிட்ஃபீல்டில் ஆட்டத்தைக் கட்டுப்படுத்துவதில் வல்லவர்; இந்தத் தொடரில் அதிக துல்லியமான பாஸ்கள் (655 accurate passes) செய்துள்ளார்.  

 

20 July 2026 12:27 AM (IST)

ஸ்பெயின்(அணி விவரம் மற்றும் பலம்

தோல்வியற்ற பயணம்: ஸ்பெயின் அணி தொடர்ந்து 37 போட்டிகளில் தோல்வியடையாமல் (37-game unbeaten streak) அசுர பலத்துடன் களமிறங்குகிறது.

இரும்புக்கோட்டை பாதுகாப்பு: இந்த உலகக் கோப்பை தொடர் முழுவதும் ஸ்பெயின் அணி ஒரே ஒரு கோல் மட்டுமே வாங்கியுள்ளது. கோல்கீப்பர் உனாய் சிமோன் 6 போட்டிகளில் 'கிளீன் ஷீட்' வைத்துள்ளார்.

இறுதிப் போட்டி வரை பாதை: காலிறுதியில் பெல்ஜியத்தையும் (2-1), அரையிறுதியில் பலம் வாய்ந்த பிரான்ஸ் அணியையும் (2-0) வீழ்த்தி தகுதி பெற்றது.

20 July 2026 12:25 AM (IST)

அர்ஜென்டினா அணி விவரம் மற்றும் பலம்

நடப்பு சாம்பியன்: கடந்த 2022 உலகக் கோப்பையை வென்ற அர்ஜென்டினா, தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாகக் கோப்பையைத் தக்கவைக்கப் போராடுகிறது.

மெஸ்ஸி மேஜிக்: 39 வயதான லியோனல் மெஸ்ஸி இந்தத் தொடரில் 8 கோல்கள் மற்றும் 4 அசிஸ்ட்களுடன் அசத்தலான ஃபார்மில் உள்ளார்.

இறுதிப் போட்டி வரை பாதை: அர்ஜென்டினா அணி கேப் வெர்டே மற்றும் சுவிட்சர்லாந்துக்கு எதிரான போட்டிகளில் கூடுதல் நேரத்தில் போராடி வென்றது. அரையிறுதியில் இங்கிலாந்தை 2-1 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி இறுதிக்கு முன்னேறியது.

20 July 2026 12:21 AM (IST)

Argentina vs Spain: போட்டி விவரங்கள் (Match Overview)

  • போட்டி: ஃபிஃபா உலகக் கோப்பை 2026 - இறுதிப் போட்டி (Match 104)
  • அணிகள்: அர்ஜென்டினா vs ஸ்பெயின் 
  • நாள்/நேரம் (இந்திய நேரம்): ஜூலை 20, 2026 (திங்கள் கிழமை) அதிகாலை 12:30 AM IST
  • மைதானம்: மெட்லைஃப் ஸ்டேடியம் (நியூயார்க் நியூ ஜெர்சி ஸ்டேடியம்), ஈஸ்ட் ருதர்ஃபோர்ட்
  • நடுவர் (Referee): ஸ்லாவ்கோ வின்சிக் (ஸ்லோவேனியா)
20 July 2026 12:13 AM (IST)

உலகக் கோப்பை யாருக்கு? 

ஒருபுறம் சமநிலையான ஆட்டம், இளம் வீரர்களின் துடிப்பு மற்றும் ஒழுங்கான திட்டத்துடன் ஸ்பெயின். மறுபுறம் அனுபவம், மனவலிமை மற்றும் லியோனல் மெஸ்ஸியின் கடைசி உலகக் கோப்பை கனவுடன் அர்ஜென்டினா.

90 நிமிடங்கள்... அல்லது அதற்கும் அதிகமான நேரம்... உலகக் கால்பந்தின் அடுத்த வரலாற்று அத்தியாயத்தை எழுதப் போவது ஸ்பெயினா? அர்ஜென்டினாவா? என்பதை அறிய உலகமே ஆவலுடன் காத்திருக்கிறது.

20 July 2026 12:11 AM (IST)

FIFA உலகக் கோப்பை  நிறைவு விழா 

2026 FIFA உலகக் கோப்பை தொடரின் நிறைவு விழா (Closing Ceremony) கோலாகலமாக நடைபெற்று வருகிறது. பல்வேறு கலைஞர்களின் பிரம்மாண்ட நிகழ்ச்சிகளால் ரசிகர்கள் உற்சாகத்தில் ஆழ்ந்துள்ள நிலையில், உலகக் கால்பந்தின் மிகப்பெரிய தருணத்திற்காக அனைத்தும் தயாராகிவிட்டது.

20 July 2026 12:06 AM (IST)

உலகக் கோப்பையை வெல்லப்போவது யார்? 

பிபா உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் அர்ஜென்டினா மற்றும் ஸ்பெயின் மோதுகின்றன. மெஸ்சி தலைமையிலான அர்ஜென்டினா தொடர்ச்சியாக உலகக் கோப்பையை வென்று வரலாறு படைக்குமா? அல்லது ஸ்பெயின் மீண்டும் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றுமா?... (மேலும் படிக்க)

Add Zee News as a Preferred Source
TAGS:
FIFA World Cup
Argentina vs Spain

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA World Cup 2026 Final Live: அர்ஜென்டினா vs ஸ்பெயின் இறுதிப் போட்டி நேரலை அப்டேட்ஸ்!
FIFA World Cup1 hr ago
2
Argentina vs Spain2 hrs ago
3
central government4:03 PM IST
4
EPFO3:46 PM IST
5
El Nino3:26 PM IST