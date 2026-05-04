/LIVE முதல் பாதி 0-0 என முடிவு! மெஸ்ஸி - யமால் மோதல்.. முதல் கோலை அடிக்கப் போவது யார்?

ஃபிபா உலகக் கோப்பை 2026 மெகா ஃபைனலில் அர்ஜென்டினா - ஸ்பெயின் அணிகள் மோதும் நிலையில், இந்திய ரசிகர்களின் கால்பந்து ஆர்வத்தை மதித்து கேரளா, மணிப்பூர், மேகாலயா மாநில அரசுகள் திங்கட்கிழமை பள்ளி விடுமுறை அறிவித்துள்ளன. அதன் முழு விவரங்கள்.. (மேலும் படிக்க)
2026 FIFA உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டி உலகம் முழுவதும் கால்பந்து ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. இந்தியாவிலும் இந்த போட்டிக்கு பெரும் வரவேற்பு கிடைத்துள்ள நிலையில், அசாம் மாநிலத்தின் லும்டிங் (Lumding) நகரில் ரசிகர்கள் திரளாக ஒன்றுகூடி இறுதிப்போட்டியை நேரலையில் கண்டு ரசித்து வருகின்றனர்.
வடகிழக்கு எல்லைப்புற ரயில்வே (Northeast Frontier Railway) லும்டிங் ரயில்வே பிரிவு சார்பில், விவேகானந்தா விளையாட்டு மைதானத்தில் (Vivekananda Playground) பிரம்மாண்ட எல்இடி திரை அமைக்கப்பட்டு, அர்ஜென்டினா - ஸ்பெயின் உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டி நேரலையாக ஒளிபரப்பப்படுகிறது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் ஏராளமான கால்பந்து ரசிகர்கள் குடும்பத்தினருடன் கலந்து கொண்டு, உற்சாகமாக போட்டியை கண்டு ரசித்து வருகின்றனர்.
இந்நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்ற ரசிகர் ஒருவர் கூறியதாவது:
"லும்டிங் விவேகானந்தா மைதானத்தில் முதல் முறையாக FIFA ரசிகர் கிளப் நிகழ்ச்சி நடத்தப்பட்டுள்ளது. வடகிழக்கு எல்லைப்புற ரயில்வேயின் லும்டிங் பிரிவு இந்த நிகழ்ச்சியை சிறப்பாக ஏற்பாடு செய்துள்ளது. அனைத்து வசதிகளும் சிறப்பாக உள்ளன. இன்று அர்ஜென்டினா - ஸ்பெயின் அணிகளுக்கு இடையேயான மிகச் சுவாரஸ்யமான இறுதிப்போட்டி நடைபெற்று வருகிறது. அதை ரசிகர்களுடன் இணைந்து பார்ப்பது மிகவும் மகிழ்ச்சியாக உள்ளது." என்று அவர் தெரிவித்தார்.
உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டி அமெரிக்காவில் நடைபெற்றாலும், இந்தியாவின் பல பகுதிகளில், குறிப்பாக கால்பந்து ரசிகர்கள் அதிகம் உள்ள வடகிழக்கு மாநிலங்களில், பெரிய திரைகள் அமைத்து ரசிகர்கள் ஒன்றுகூடி போட்டியை கண்டு களித்து வருகின்றனர்.
அர்ஜென்டினா மற்றும் ஸ்பெயின் அணிகளின் இந்த மாபெரும் மோதல், இந்திய ரசிகர்களிடையேயும் உலகக் கோப்பை கொண்டாட்டத்தை உச்சக்கட்டத்திற்கு கொண்டு சென்றுள்ளது.
#WATCH | Lumding, Assam: Football fans gather at the Vivekananda Playground in large numbers as the Lumding Railway Division has organised a live screening of FIFA World Cup 2026 final between Argentina and Spain.
A football fan says, "The FIFA Fan Club event is being hosted for… pic.twitter.com/1YhyJNYwgU
— ANI (@ANI) July 19, 2026
2026 FIFA உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டி விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. ஆட்டத்தின் 24வது நிமிடம் முடிவில், அர்ஜென்டினா - ஸ்பெயின் அணிகள் இன்னும் 0-0 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் உள்ளன.
எதிர்பார்த்தபடி, ஸ்பெயின் அணி பந்தை அதிக நேரம் தனது வசம் வைத்துக்கொண்டு ஆட்டத்தை கட்டுப்படுத்தி வருகிறது. நடுகளத்தில் ஆதிக்கம் செலுத்திய ஸ்பெயின், இதுவரை 2 கார்னர் வாய்ப்புகளையும் பெற்றுள்ளது.
ஆட்டத்தின் தொடக்கத்தில் லியோனல் மெஸ்ஸி ஆபத்தான தாக்குதலை முன்னெடுத்தார். ஆனால், தனது கோல் பகுதிக்கு வெளியே வேகமாக ஓடி வந்த ஸ்பெயின் கோல் கீப்பர் உனை சிமோன், சரியான நேரத்தில் பந்தை தடுத்து பெரிய ஆபத்தை தவிர்த்தார்.
ஸ்பெயின் இளம் நட்சத்திரம் லமின் யமால் தொடர்ந்து தாக்குதல் ஆட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகிறார்.
ஒரு முறை அவரது ஷாட்டை அர்ஜென்டினா கோல் கீப்பர் எமிலியானோ மார்டினஸ் சிறப்பாக தடுத்தார்.
மேலும் அவர் கொடுத்த சில கிராஸ்கள் மற்றும் ஷாட்களை அர்ஜென்டினா பாதுகாப்பு வீரர்கள் வெற்றிகரமாக தடுத்து நிறுத்தினர்.
ஆட்டத்தின் ஆரம்பத்தில் அதிக அழுத்தம் கொடுத்த அர்ஜென்டினா, பின்னர் பாதுகாப்பை பலப்படுத்தும் வகையில் பின்வாங்கி விளையாடியது. அதன் பிறகு மீண்டும் உயர்ந்த அழுத்தத்துடன் (High Press) ஸ்பெயினுக்கு சவால் விடுத்தது.
ஸ்பெயின் பந்தை அதிக நேரம் கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருந்ததால், அதை உடைக்க மெஸ்ஸி நடுகளத்திற்கு வந்து ஆட்டத்தை கட்டுப்படுத்த முயன்றார். ஆனால், ஹைட்ரேஷன் பிரேக் நடைபெறுவதற்கு முன்பாக அவர் மீது ஃபவுல் செய்யப்பட்டது.
அர்ஜென்டினா 0-0 ஸ்பெயின் – ஸ்பெயின் ஆதிக்கம் செலுத்தினாலும், இரு அணிகளும் இன்னும் கோல் அடிக்க முடியாமல் போராடி வருகின்றன. ரசிகர்கள் முதல் கோலுக்காக ஆவலுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
2026 FIFA உலகக் கோப்பை இறுதிப்போட்டி சற்று தாமதமாக தொடங்கியிருந்தாலும், தற்போது ஆட்டம் விறுவிறுப்பாக தொடங்கியுள்ளது.
ஸ்கோர்: அர்ஜென்டினா 0-0 ஸ்பெயின்
நேரம்: 1வது நிமிடம்
மைதானம்: நியூ ஜெர்சி ஸ்டேடியம்
இந்த போட்டியில் இரு அணிகளும் எதிர்பார்த்த அதே தொடக்க அணியுடன் (Starting XI) களமிறங்கியுள்ளன.
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தோல்வியற்ற பயணம்: ஸ்பெயின் அணி தொடர்ந்து 37 போட்டிகளில் தோல்வியடையாமல் (37-game unbeaten streak) அசுர பலத்துடன் களமிறங்குகிறது.
இரும்புக்கோட்டை பாதுகாப்பு: இந்த உலகக் கோப்பை தொடர் முழுவதும் ஸ்பெயின் அணி ஒரே ஒரு கோல் மட்டுமே வாங்கியுள்ளது. கோல்கீப்பர் உனாய் சிமோன் 6 போட்டிகளில் 'கிளீன் ஷீட்' வைத்துள்ளார்.
இறுதிப் போட்டி வரை பாதை: காலிறுதியில் பெல்ஜியத்தையும் (2-1), அரையிறுதியில் பலம் வாய்ந்த பிரான்ஸ் அணியையும் (2-0) வீழ்த்தி தகுதி பெற்றது.
நடப்பு சாம்பியன்: கடந்த 2022 உலகக் கோப்பையை வென்ற அர்ஜென்டினா, தொடர்ந்து இரண்டாவது முறையாகக் கோப்பையைத் தக்கவைக்கப் போராடுகிறது.
மெஸ்ஸி மேஜிக்: 39 வயதான லியோனல் மெஸ்ஸி இந்தத் தொடரில் 8 கோல்கள் மற்றும் 4 அசிஸ்ட்களுடன் அசத்தலான ஃபார்மில் உள்ளார்.
இறுதிப் போட்டி வரை பாதை: அர்ஜென்டினா அணி கேப் வெர்டே மற்றும் சுவிட்சர்லாந்துக்கு எதிரான போட்டிகளில் கூடுதல் நேரத்தில் போராடி வென்றது. அரையிறுதியில் இங்கிலாந்தை 2-1 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி இறுதிக்கு முன்னேறியது.
ஒருபுறம் சமநிலையான ஆட்டம், இளம் வீரர்களின் துடிப்பு மற்றும் ஒழுங்கான திட்டத்துடன் ஸ்பெயின். மறுபுறம் அனுபவம், மனவலிமை மற்றும் லியோனல் மெஸ்ஸியின் கடைசி உலகக் கோப்பை கனவுடன் அர்ஜென்டினா.
90 நிமிடங்கள்... அல்லது அதற்கும் அதிகமான நேரம்... உலகக் கால்பந்தின் அடுத்த வரலாற்று அத்தியாயத்தை எழுதப் போவது ஸ்பெயினா? அர்ஜென்டினாவா? என்பதை அறிய உலகமே ஆவலுடன் காத்திருக்கிறது.
2026 FIFA உலகக் கோப்பை தொடரின் நிறைவு விழா (Closing Ceremony) கோலாகலமாக நடைபெற்று வருகிறது. பல்வேறு கலைஞர்களின் பிரம்மாண்ட நிகழ்ச்சிகளால் ரசிகர்கள் உற்சாகத்தில் ஆழ்ந்துள்ள நிலையில், உலகக் கால்பந்தின் மிகப்பெரிய தருணத்திற்காக அனைத்தும் தயாராகிவிட்டது.
பிபா உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் அர்ஜென்டினா மற்றும் ஸ்பெயின் மோதுகின்றன. மெஸ்சி தலைமையிலான அர்ஜென்டினா தொடர்ச்சியாக உலகக் கோப்பையை வென்று வரலாறு படைக்குமா? அல்லது ஸ்பெயின் மீண்டும் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றுமா?... (மேலும் படிக்க)
FIFA World Cup 2026 Final Live: 104 போட்டிகளைக் கொண்ட இந்த உலகக் கோப்பை தொடரின் கடைசி மற்றும் மிக முக்கியமான போட்டியில் ஸ்பெயின் மற்றும் அர்ஜென்டினா அணிகள் மோதுகின்றன. நியூ ஜெர்சி மைதானத்தில் நடைபெறும் இந்த இறுதிப்போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி உலகக் கோப்பையை கைப்பற்றி புதிய வரலாற்றை எழுதவுள்ளது.
ஒரு மாதமாக நடைபெற்ற FIFA உலகக் கோப்பை தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினாவும், முன்னாள் சாம்பியன் ஸ்பெயினும் கோப்பைக்காக மோதுகின்றன. மெஸ்சி - லாமின் யமால் மோதல், வரலாற்று சாதனை வாய்ப்பு, Head-to-Head புள்ளிவிவரங்கள், போட்டி நேரம் மற்றும் Live Streaming உள்ளிட்ட அனைத்து முக்கிய தகவல்களையும் இங்கே தெரிந்துகொள்ளலாம்.