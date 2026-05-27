/LIVE SRH vs RR! டாஸ் வென்ற ஹைதராபாத்! முதலில் பேட்டிங் செய்யும் ராஜஸ்தான்!

SRH vs RR IPL 2026 Eliminator LIVE இந்த ஐபிஎல் தொடரின் எலிமினேட்டர் சுற்றில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகள் இன்று மோதுகின்றன.
Toss @SunRisers won the toss and elected to field against @rajasthanroyals
— IndianPremierLeague (@IPL) May 27, 2026
எலிமினேட்டர் போட்டியில் டாஸ் வென்ற சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியைப் பொறுத்தவரை, தொடக்க வரிசை இந்த சீசனில் மிகப்பெரிய பலமாக இருந்துள்ளது. யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் மற்றும் இளம் வீரர் வைபவ் சூர்யவன்ஷி இணைந்து பல போட்டிகளில் அதிரடி தொடக்கத்தை வழங்கியுள்ளனர்.
இன்றைய மைதானத்தின் சூழல் மற்றும் டாஸ் வெல்லும் அணியின் வியூகம் ஆகியவை போட்டியின் முடிவைத் தீர்மானிப்பதில் முக்கியப் பங்கு வகிக்கும்.
பேட்டிங்கில் அதிரடி காட்டும் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியும், சீரான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வரும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியும் மோதுவதால் ஆட்டத்தில் பரபரப்புக்குக் குறைவிருக்காது.
எலிமினேட்டரில் வெற்றி பெறும் அணி, குவாலிபையர் 1-ல் தோல்வியடைந்த குஜராத் அணியுடன் குவாலிபையர் 2-ல் மோதும்.
இந்த ஆட்டத்தில் தோல்வியடையும் அணி நேரடியாக தொடரிலிருந்து வெளியேற்றப்படும்.
புள்ளிப்பட்டியலில் முதல் இரண்டு இடங்களை பிடிக்கும் அணிகளுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். ஆனால், 3 மற்றும் 4-வது இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் நேரடியாக எலிமினேட்டர் சுற்றில் மோத வேண்டும்.