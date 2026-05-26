/LIVE டாஸ் வென்ற குஜராத் டைட்டன்ஸ்! முதலில் ஆர்சிபி பேட்டிங்! மழை வருமா?

RCB vs GT IPL 2026 Qualifier 1 LIVE நடப்பு ஐபிஎல் தொடரின் லீக் சுற்றுகள் முடிவில் ஆர்சிபி மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் ஆகிய இரு அணிகளுமே தலா 14 போட்டிகளில் விளையாடி 18 புள்ளிகளுடன் சமநிலையில் உள்ளன.
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு இம்பாக்ட் சப்ஸ்:
ரொமாரியோ ஷெப்பர்ட், சுயாஷ் சர்மா, கனிஷ்க் சௌஹான், அபிநந்தன் சிங், ஜோர்டான் காக்ஸ்
குஜராத் டைட்டன்ஸ் இம்பாக்ட் சப்ஸ்:
ராகுல் திவேதியா, கிளென் பிலிப்ஸ், அனுஜ் ராவத், குமார் குஷாக்ரா, சாய் கிஷோர்
குஜராத் டைட்டன்ஸ் (GT) ஆடும் லெவன்:
சாய் சுதர்சன், சுப்மன் கில், ஜோஸ் பட்லர், வாஷிங்டன் சுந்தர், நிஷாந்த் சிந்து, ஜேசன் ஹோல்டர், ரஷித் கான், குல்வந்த் கெஜ்ரோலியா, காகிசோ ரபாடா, முகமது சிராஜ், பிரசித் கிருஷ்ணா
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) ஆடும் லெவன்:
வெங்கடேஷ் ஐயர், விராட் கோலி, தேவ்தத் படிக்கல், ரஜத் படிதார், ஜித்தேஷ் சர்மா, டிம் டேவிட், குருணால் பாண்டியா, புவனேஷ்வர் குமார், ஜேக்கப் டஃபி, ஜோஷ் ஹேசில்வுட், ரசிக் சலாம் தார்
ரஜத் படிதார்: "உண்மையைச் சொல்வதென்றால், இந்த ஆடுகளம் பேட்டிங் செய்ய மிகவும் நன்றாக இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். இது மிகவும் கடினமாக உள்ளது. பந்து பேட்டிற்கு மிக நேர்த்தியாக வரும், எனவே 40 ஓவர்களுக்கும் இந்த ஆடுகளத்தின் தன்மையில் பெரிய மாற்றம் இருக்காது என நம்புகிறேன். அதனால், முதலில் களம் இறங்கி ஒரு நல்ல ஸ்கோரை போர்டில் உயர்த்தி, அவர்களை அழுத்தத்திற்குள் வைக்க முயற்சிப்போம்.
இந்த முதலாவது தகுதிச் சுற்று போட்டியை பொறுத்தவரை, இதில் வெற்றி பெற்று நேரடியாக இறுதிப்போட்டிக்கு செல்வது ஒரு சிறந்த விஷயமாக இருக்கும். ஆனால், நாங்கள் அடுத்தடுத்த போட்டிகளை பற்றி யோசிக்காமல், தற்போதைய இந்த ஒரு போட்டியில் மட்டுமே முழு கவனத்தையும் செலுத்துகிறோம். இந்த ஆட்டத்தில் எங்களது மிகச்சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்துவோம்.
நாங்கள் இந்த தொடர் முழுவதும் நல்ல கிரிக்கெட்டை விளையாடியுள்ளோம். எதிரணியின் பலம், பலவீனங்களைப் பற்றி அதிகம் யோசிப்பதை விட, எங்களது சொந்த பலத்தின் மீதுதான் நாங்கள் அதிக கவனம் செலுத்துகிறோம். ஆம், எங்களது சொந்த பலத்தில் கவனம் செலுத்துவதுதான் இந்த ஆண்டு எங்களது தாரக மந்திரம். ஆடுகளத்தின் மேற்பரப்பு மிகவும் நன்றாக இருக்கிறது, கடினமாகவும் உள்ளது. இதன் மேல் புற்கள் எதுவும் இல்லை என்று நினைக்கிறேன். எனவே, இது பேட்டிங் செய்ய மிகவும் சாதகமாக இருக்கும்."
சுப்மன் கில்: "நாங்கள் முதலில் பந்துவீசப் போகிறோம். இது பேட்டிங் செய்ய ஒரு நல்ல ஆடுகளமாக தெரிகிறது. ஆனால், குறிப்பாக இந்த மைதானத்தில் இரண்டாவது இன்னிங்ஸின் போது பனிப்பொழிவு கொஞ்சம் இருக்கும் என்பதை நாம் பார்த்திருக்கிறோம். எனவே, எதிரணி எவ்வளவு ரன்கள் எடுக்கிறது என்பதை அறிந்து, பின்னர் அதைத் துரத்திப் பிடிப்பது எப்போதும் நல்லது. இந்த போட்டியை பொறுத்தவரை, தேவையில்லாத கணக்குகளை மனதில் வைத்துக்கொள்ளாமல் இயல்பாக விளையாடுவதே முக்கியம்.
நாங்கள் கடந்த சில போட்டிகளாகவே மிக சிறந்த கிரிக்கெட்டை விளையாடி வருகிறோம், அதையே இன்றும் தொடர்வோம் என நம்புகிறோம். நான் எனது 14 வயது மற்றும் 16 வயதிற்குட்பட்டோர் கிரிக்கெட் விளையாடிய நாட்களில் இங்கே நிறைய போட்டிகளில் ஆடியுள்ளேன். இந்த மைதானத்தில் நான் கணிசமான நேரத்தை செலவிட்டிருக்கிறேன், எனவே அது இன்று எங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படும் என்று நம்புகிறேன். மேலும், உலகிலேயே மிக அழகான மைதானங்களில் இதுவும் ஒன்று என்பதில் சந்தேகமில்லை. எங்கள் அணியில் ஒரு மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அர்ஷத் கானுக்குப் பதிலாக குல்வந்த் அணிக்குள் வருகிறார்."
டாஸ் வென்ற குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி, முதலில் பந்துவீசத் தீர்மானித்துள்ளது.
ஐந்து ஓவர்கள் கூட வீச முடியாத அளவிற்கு மைதானம் ஈரமாக இருந்தால், வெற்றியாளரைத் தீர்மானிக்க ஒரே ஒரு 'சூப்பர் ஓவர்' மட்டும் நடத்த திட்டமிடப்படும்.
உங்களுக்கு தெரியுமா? குவாலிஃபையர் 1, குவாலிஃபையர் 2 மற்றும் எலிமினேட்டர் ஆட்டங்களுக்கு ரிசர்வ் டே கிடையாது.
ஐபிஎல் விதிமுறைப்படி குவாலிஃபையர் போட்டிகளுக்கு 'ரிசர்வ் டே' (Reserve Day) கிடையாது. மழை காரணமாக சூப்பர் ஓவர் கூட நடத்த முடியாமல் ஆட்டம் முற்றிலும் ரத்து செய்யப்பட்டால், புள்ளிப்பட்டியலில் முதலிடம் பிடித்த ஆர்சிபி (RCB) நேரடியாக இறுதிப்போட்டிக்கு முன்னேறும்.
|
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB)
|
குஜராத் டைட்டன்ஸ் (GT)
|ரஜத் படிதார் (கேப்டன்)
|சுப்மன் கில் (கேப்டன்)
|விராட் கோலி
|ஜோஸ் பட்லர் (விக்கெட் கீப்பர்)
|டிம் டேவிட்
|சாய் சுதர்சன்
|ஜேக்கப் பெத்தெல்
|க்ளென் ஃபிலிப்ஸ்
|ஜித்தேஷ் சர்மா (விக்கெட் கீப்பர்)
|குமார் குஷாக்ரா
|ரோமரியோ ஷெப்பர்ட்
|ரஷித் கான்
|க்ருணால் பாண்டியா
|வாஷிங்டன் சுந்தர்
|புவனேஷ்வர் குமார்
|முகமது சிராஜ்
|ஜோஷ் ஹேசில்வுட்
|காகிசோ ரபாடா
|நுவான் துஷாரா
|ஆர். சாய் கிஷோர்
|யாஷ் தயாள் / ரசிக் தார்
|பிரசித் கிருஷ்ணா
இந்த சீசனில் இரு அணிகளும் மோதிய இரண்டு போட்டிகளில் தலா ஒரு வெற்றியைப் பெற்று 1-1 என சமநிலையில் உள்ளன. ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஒட்டுமொத்தமாக இரு அணிகளும் மோதிய 8 போட்டிகளில் தலா 4 வெற்றிகளுடன் சரிசம பலத்துடன் விளங்குகின்றன.
குவாலிபயர் விளையாடாமல் பைனலுக்கு செல்லும் ஆர்சிபி! பிசிசிஐ விதிமுறை? முழு விவரம்
குவாலிபயர் விளையாடாமல் பைனலுக்கு செல்லும் ஆர்சிபி! பிசிசிஐ விதிமுறை? முழு விவரம்
இன்றைய போட்டியில் வெற்றி பெறும் அணி நேரடியாக மே 31 அன்று அகமதாபாத்தில் நடக்கும் ஐபிஎல் 2026 இறுதிப்போட்டிக்கு தகுதி பெறும். தோல்வியடையும் அணிக்கு மற்றொரு வாய்ப்பாக 'குவாலிஃபையர் 2' போட்டி இருக்கும்.
போட்டி ரத்தானால் பெங்களூரு அணி நேரடியாக இறுதிப்போட்டிக்குள் நுழைந்துவிடும்! இதற்கு பிசிசிஐ-யின் ஒரு விசித்திரமான விதிமுறையே காரணம்.
ஒருவேளை வருண பகவானின் கோரத்தாண்டவத்தால் குவாலிஃபையர் 1 ஆட்டம் ஒரு பந்து கூட வீசப்படாமல் கைவிடப்பட்டால், குஜராத் அணிக்கு அதிர்ச்சியாகவும் ஆர்சிபி-க்கு பெரும் அதிர்ஷ்டமாகவும் ஒரு ஜாக்பாட் அடிக்கப் போகிறது.
இரு அணிகளுமே லீக் சுற்றில் தலா 14 போட்டிகளில் விளையாடி 18 புள்ளிகளுடன் சமநிலையில் உள்ளன. இருப்பினும், சிறந்த நெட் ரன் ரேட் (+0.783) காரணமாக ஆர்சிபி முதலிடத்தையும், குஜராத் (+0.695) இரண்டாம் இடத்தையும் பிடித்தன.
லீக் மற்றும் போட்டி: ஐபிஎல் 2026, குவாலிஃபையர் 1 (Qualifier 1)
அணிகள்: ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு (RCB) vs குஜராத் டைட்டன்ஸ் (GT)
நாள் & நேரம்: மே 26, 2026 | இரவு 7:30 மணி (டாஸ்: இரவு 7:00 மணி)
மைதானம்: எச்பிசிஏ ஸ்டேடியம், தர்மசாலா (HPCA Stadium, Dharamshala)
மழைக்கான வாய்ப்பு: மிகக் குறைவு (< 10%). மாலை நேரத்தில் லேசான தூறல் வர வாய்ப்பிருந்தாலும், முழுப் போட்டியும் தடையின்றி நடக்கவே அதிக வாய்ப்புள்ளது.
வெப்பநிலை: 18°C - 22°C (குளிர்ச்சியான மலைப் பகுதி மாலை நேரம்).
பனித்தாக்கம் (Dew): உயரமான பகுதி என்பதால் பனியின் தாக்கம் குறைவாகவே இருக்கும்.
ஆர்சிபி மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் ஆகிய இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான குவாலிஃபையர் 1 போட்டித் துவங்க தாமதமானால் ஓவர்கள் குறைக்கப்படும். இரண்டு அணிகளும் தலா 5 ஓவர்களாவது விளையாடினால் மட்டுமே டக்வொர்த் லீவிஸ் (DLS) முறைப்படி முடிவை அறிவிக்க முடியும்.
RCB vs GT LIVE Updates தர்மசாலா பகுதியில் தற்போது பலத்த மழை பெய்யக்கூடும் என வானிலை எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது.
RCB vs GT LIVE Updates ரசிகர்களை இருக்கையின் நுனிக்கே கொண்டு வந்த லீக் போட்டிகள் அனைத்தும் முடிவடைந்து, தற்போது ப்ளே-ஆஃப் சுற்றுகள் சூடுபிடித்துள்ளன.