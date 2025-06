LIVE RCB வெற்றிப் பேரணியில் பெருந்துயரம்.. பெங்களூரு சின்னசாமி மைதான கூட்ட நெரிசலில் சிக்கி பலர் பலி!

RCB Victory Parade Stampede: கர்நாடக பாஜக தலைவர் பி.ஒய்.விஜயேந்திரா காணொளி

பெங்களூரு செய்திகள்: பெங்களூருவில் ஏற்பட்ட கூட்ட நெரிசலில் காயமடைந்தவர்களைச் சந்திக்க கர்நாடக பாஜக தலைவர் பி.ஒய்.விஜயேந்திரா பவுரிங் மற்றும் லேடி கர்சன் மருத்துவமனைக்கு வருகிறார். "11க்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்துள்ளனர். முதலமைச்சர் இந்த விஷயத்தை நீதி விசாரணைக்கு அனுப்ப வேண்டும்" என்று அவர் கூறினார்.

#WATCH | Bengaluru: Karnataka BJP President BY Vijayendra arrives at Bowring and Lady Curzon Hospital to meet people who were injured in the stampede in Bengaluru.

He said, "More than 11 people have lost their lives. The chief minister should send the matter for a judicial… pic.twitter.com/ZoTjVaIyrX

— ANI (@ANI) June 4, 2025