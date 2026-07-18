/ரோஹித் சர்மாவின் கடைசி போட்டி... வாய் திறந்த பிசிசிஐ - உண்மை என்ன?

Rohit Sharma Retirement Speculation : ரோஹித் சர்மாவுக்கு கடைசி சர்வதேச போட்டி நாளை (ஜூலை 19) நடைபெறும் இந்தியா - இங்கிலாந்து அணிகளுக்கு இடையிலான 3வது போட்டிதான் என தகவல்கள் தீயாக பரவிக் கொண்டிருக்கிறது.
2027 ஐசிசி உலகக் கோப்பை தொடருக்கான இந்திய அணியில் ரோஹித் சர்மாவுக்கு வாய்ப்பில்லை என கம்பீர் - அகர்கர் இணைந்து முடிவெடுத்திருப்பதாகவும், இதுகுறித்து ரோஹித்திடம் பேசியிருப்பதாகவும், ஆனால் இதில் ரோஹித் சர்மாவுக்கு திருப்தியில்லை என்றும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
2வது போட்டியின்போது ரோஹித் சர்மா, விராட் கோலி, ஜஸ்பிரித் பும்ரா ஆகியோர் மிகவும் அதிருப்தியான முகபாவனைகளுடன் ஒன்றாக அமர்ந்திருந்த வீடியோக்களும், புகைப்படங்களும் இணையத்தில் வைரலாகி வருகின்றன.
This is the moment when Rohit Sharma must have told Virat Kohli and Jasprit Bumrah that the Lord's ODI would be his last international match. That's why Virat Kohli and Jasprit Bumrah look so sad & emotionalpic.twitter.com/86B2x3cg0x— Central Cricket (@arshdeep3444) July 16, 2026
2024ஆம் ஆண்டில் ரவிசந்திரன் அஸ்வின் ஓய்வை அறிவிக்கும் முன்னரும், இதுபோல் விராட் கோலி அஸ்வினுடம் அமர்ந்து பேசியிருப்பார். தற்போது பலரும் அந்த சம்பவத்தை, ரோஹித் விஷயத்துடன் ஒப்பிட்டு பேசி வருகின்றனர்.
தவறு: ரோஹித் சர்மா தலைமையில் ஐசிசி சாம்பியன்ஸ் டிராபியை வென்று ஓராண்டுக்கு மேல் ஆகிறது. அடுத்த ஐசிசி உலகக் கோப்பை தொடருக்கும் ஓராண்டுதான் இருக்கிறது. இந்த நிலைமையில் ரோஹித் சர்மாவை நீக்குவது சரியான முடிவாக இருக்காது என ஒரு பிரிவினர் கருதுகின்றனர்.
சரி: ஆனால், ரோஹித் சர்மாவுக்கு 39 வயதாகிவிட்டது, அடுத்தாண்டு உலகக் கோப்பை தொடரில் 40 வயதை தொட்டுவிடுவார். அவர் பழைய ஹிட்மேனாக தொடர்வதற்கான வாய்ப்பும் குறைவாக இருக்கும்போது, இந்திய அணி இப்போது இளம் வீரர்களை நோக்கி நகர்வதே எதிர்காலத்திற்கான நல்ல திட்டமாக இருக்கும் என இன்னொரு தரப்பினர் கருதுகின்றனர்.
2023 ஐசிசி உலகக் கோப்பையை நூலிழையில் கோட்டைவிட்டது போல் 2027ஆம் ஆண்டில் நடந்துவிடக் கூடாது என பலர் தெரிவிக்கின்றனர். தனி நபரின் நலனை பார்ப்பதை விட அணியின் நலனை பார்க்க வேண்டும் என பலரும் பேசுகின்றனர்.
ஆனால், கடந்த பல ஆண்டுகளாக இந்திய அணிக்கு எக்கச்சக்கமான போட்டிகளை தனியாளாக வென்று கொடுத்திருக்கும் ஒரு மூத்த வீரரை இப்படி கையாள்வது சரியாக இருக்காது என பலர் தெரிவிக்கின்றனர்.
இந்நிலையில், ரோஹித் சர்மாவுக்கு நாளைய லார்ட்ஸ் போட்டிதான் கடைசி போட்டி என இணையத்தில் வைரலாகி வரும் தகவல் குறித்து பிசிசிஐ தற்போது வாய் திறந்துள்ளது.
பிசிசிஐ செயலாளர் தேவ்ஜித் சைக்கியா PTI ஊடகத்திடம் இதுகுறித்து நேற்று (ஜூலை 17) பேசுகையில், "(இந்திய அணியில்)ரோஹித் சர்மாவின் எதிர்காலம் குறித்து ஊடகங்களில் பல யூகங்கள் பரவி வருகின்றன. ஆனால், ஞாயிற்றுக்கிழமை லார்ட்ஸ் மைதானத்தில் நடைபெறும் போட்டிதான் ரோஹித்தின் கடைசி போட்டியாக இருக்கும் என்பது குறித்து எந்த விவாதமும் நடைபெறவில்லை என்பதை நான் உறுதியாக கூறுகிறேன்.
ரோஹித் இந்திய ஓடிஐ அணியில் ஒரு நிரந்தர அங்கம் ஆவார். அவர் அணியில் தொடர விரும்பும் வரை, தொடர்ந்து நாட்டுக்காக விளையாடுவார். இதை வேறு வார்த்தைகளில் கூற வேண்டும் என்றால், லார்ட்ஸ் ஓடிஐ போட்டி அவருக்கு கடைசி போட்டியாக இருக்காது" என விளக்கம் அளித்தார்.
பிசிசிஐயின் இந்த விளக்கத்தை தொடர்ந்தும் ரசிகர்கள் பலர் வேறு சில கேள்விகளையும் எழுப்பி உள்ளனர். லார்ட்ஸ் போட்டி கடைசி போட்டியாக இருக்காது என்றாலும், அவர் ஐசிசி உலகக் கோப்பை வரை தொடர்வதற்கான மனநிலையை கம்பீரும், அகர்கரும் வழங்கியிருக்கிறார்களா என்ற சந்தேகிக்கின்றனர். இந்திய அணியில் ரோஹித் சர்மாவின் எதிர்காலம் கம்பீர் - அகர்கர் எடுக்கும் முடிவிலேயே இருக்கிறது.