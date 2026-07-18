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ரோஹித் சர்மாவின் கடைசி போட்டி... வாய் திறந்த பிசிசிஐ - உண்மை என்ன?

Rohit Sharma: இங்கிலாந்து அணிக்கு எதிரான நாளைய (ஜூலை 19) லார்டஸ் ஓடிஐ போட்டிதான் ரோஹித் சர்மாவுக்கு கடைசி சர்வதேச போட்டி என தகவல்கள் பரவி வருகின்றன. இதுகுறித்து பிசிசிஐ செயலாளர் தேவஜித் சைக்கியா மௌனம் கலைத்துள்ளார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 18, 2026, 06:53 AM IST|Updated: Jul 18, 2026, 06:53 AM IST
ரோஹித் சர்மாவின் கடைசி போட்டி... வாய் திறந்த பிசிசிஐ - உண்மை என்ன?
Image Credit: Rohit Sharma ODI Retirement Speculation | Image Source : XSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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ரோஹித் சர்மாவின் கடைசி போட்டி... வாய் திறந்த பிசிசிஐ - உண்மை என்ன?
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