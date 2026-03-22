English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
2018 போல முரட்டு ஃபார்முக்கு மாறுவாரா ரிஷப் பண்ட்.. பேட்டிங் வரிசையை மாற்ற பிளான்!

Rishabh Pant Latest News: 2026 ஐபிஎல் தொடரில் லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியின் கேப்டன் ரிஷப் பண்ட் தனது பேட்டிங் வரிசையை மாற்ற இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Mar 22, 2026, 07:33 PM IST
Trending Photos

Rishabh Pant Likely to Change His Batting Order: நட்சத்திர வீரர் ரிஷப் பண்ட் ஐபிஎல் கரியரின் தொடக்கத்தில் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியின் முக்கிய வீரராக இருந்து வந்தார். அவரது அதிரடி ஆட்டம் அந்த அணிக்கு பெரிதும் உதவியது. ஷாகீர் கான், ஷ்ரேயாஸ் ஐயர் ஆகியோரின் தலைமையில் கீழ் விளையாடிய இவருக்கு ஒரு கட்டத்தில் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியை வழிநடத்தும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. ஓரளவுக்கு சிறப்பாக அந்த அணியை வழிநடத்தி வந்த ரிஷப் பண்ட் ஒவ்வொரு ஆண்டு ஐபிஎல்லிலும் 400 ரன்களுக்கு மேலாகவே ரன்களை குவித்து வந்தார். 

Add Zee News as a Preferred Source

ரிஷப் பண்ட் - லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் 

இந்த சூழலில், 2024 ஐபிஎல் தொடருக்கு பின்னர் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியில் இருந்து வெளியேற நினைத்தார். அந்த ஆண்டு நடந்த மெகா ஏலத்தில், ரிஷப பண்ட்டை எந்த ஐபிஎல் அணி வாங்கப்போகிறது என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிகமாக இருந்தது. குறிப்பாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி அவரை வாங்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. காரணம், தோனிக்கு பின்னர் ஒரு பிரபல வீரர் வேண்டும் என தேவை அந்த அணிக்கு இருந்ததால், இந்த எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்தது. 

ஆனால், லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியின் உரிமையாளர் சஞ்சீவ் கோயங்கா மற்றும் அந்த அணியை வழிநடத்தி வந்த கே.எல். ராகுலுக்கும் மோதல் இருந்தது. இதன் காரணமாக அதிருப்தியில் அந்த அணியில் இருந்து வெளியேற வேண்டும் என கே.எல். ராகுல் முடிவு எடுத்தார். இந்த சூழலில், கே.எல். ராகுலுக்கு மாற்றாக ஒரு பிரபல வீரரை எடுக்க வேண்டும் என்று துடித்த சஞ்சுவ் கோயங்கா, ரிஷப் பண்ட்டை குறிவைத்தார். அவரை ரூ. 27 கோடிக்கு வாங்கி ஐபிஎல்லில் மிகவும் விலை உயர்ந்த வீரர் என்ற புகழை பெற்றுக்கொடுத்தார். 

மானத்தை காப்பாற்றிய ஆர்சிபி போட்டி 

ரிஷப் பண்ட்டிற்கு என தனி ரசிகர் பட்டாளமே இருக்கிறது. அதேசமயம் ரூ. 27 கோடிக்கு ஏலம் போனது, அனைவரது கவனமும் அவர் மீது திரும்பியது. ஆனால் கடந்த 2025 ஐபிஎல் சீசனிலோ ரிஷப் பண்ட் மிகவும் மோசமாக விளையாடினார். தொடரின் கடைசி போட்டிக்கு முன்பு வரை அவரது ரன்கள் வெறும் 151 ரன்களை மட்டுமே எடுத்திருந்தார். ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிக்கு எதிரான கடைசி லீக் ஆட்டத்தில் அவர் அடித்த 118 ரன்கள் அவரது புள்ளிவிவரத்தை சற்று உயர்த்தியது. இந்த போட்டியில் ரிஷப் பண்ட் 3வது இடத்தில் இறங்கி இருந்தார். பெரும்பாலும் ரிஷப் பண்ட் 3வது இடத்தில் இறங்கியது வரை சிறப்பாகவே விளையாடி இருக்கிறார். 

3வது இடத்தில் களமிறங்கும் ரிஷப் பண்ட் 

இந்த நிலையில், வரும் 2026 ஐபிஎல் தொடரில் ரிஷப் பண்ட் 3வது இடத்திலேயே பேட்டிங் செய்ய விரும்புவதாகவும் அதற்கு அணி நிர்வாகமும் சமதம் தெரிவித்ததாகவும் தகவல் வெளியாகி உள்ளன. அதாவது, ரிஷப் பண்டிற்கு மூன்றாவது இடம் சிறந்ததாக இருக்கும் என்று அணி நிர்வாகத்திற்கு தெளிவாக தெரிகிறது. அவர் அந்த இடத்தில் இறங்குவதை அணி நிர்வாகம் உறுதி செய்துவிட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

ரிஷப் பண்ட் பேட்டிங் வரிசை மாறுவது உறுதி 

4வது இடத்தில் களமிறங்கி விளையாடி வந்த ரிஷப் பண்ட் மூன்றாவது இடத்தில் களமிறங்கினால், நிகோலஸ் புரான் 4வது இடத்திற்கு மாற்றப்படுவார். எய்டன் மார்க்கரம் மற்றும் மிட்செல் மார்ஷ் ஆகியோர் வழக்கம்போல், தொடக்க வீரராகவே களமிறங்குவார்கள். இதுவே லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் ஜஸ்டின் லாங்கர் மற்றும் துணை பணியாளர்கள் புதிய பேட்டிங் வரிசை குறித்து இதே முடிவையே எடுத்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது. 

2018 போல முரட்டு ஃபார்மிற்கு திரும்புவாரா ரிஷப் பண்ட்

கடந்த 2018 ஆம் ஆண்டை போல ஒரு ப்ரைம் ஃபார்மிற்கு ரிஷப் பண்ட் திரும்ப வேண்டும் என அவரது ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர். அவர் அப்படி திரும்பினால் நிச்சயம் லக்னோ அணி பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் என்பதில் சந்தேகம் இல்லை. தற்போது ஐபிஎல்லுக்காக பயிற்சி மேற்கொண்டு வரும் ரிஷப் பண்ட், முன்னாள் வீரர் யுவராஜ் சிங்கின் ஆலோசனையை பெற்றுள்ளார். அதனாலேயே இம்முறை அவர் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது. முன்னதாக யுவராஜ் சிங்கின் ஆலோசனையை பெற்ற அபிஷேக் சர்மா டி20 ஃபார்மெட்டில் ரன்களை குவித்து வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும், ரிஷப் பண்ட் இந்த ஐபிஎல்லில் எதிர்பார்க்கும்படி சிறப்பாக விளையாடினால், இந்திய டி20 அணியில் இடம் கிடைக்கும் வாய்ப்பு ஏற்படும். அப்படி இல்லையெனில் லக்னோ அணி உரிமையாளர் சஞ்சுவ் கோயங்காவின் பொறுமையை சோதிக்கும் நிலை ஏற்படும்.

லக்னோ அணியின் முதல் 4 போட்டிகள் 

1) ஏப்ரல் 01 ஆம் தேதி புதன்கிழமை, லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் vs டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி லக்னோவில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது. 

2) ஏப்ரல் 05 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுகிழமை, சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் vs லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி ஹைதராபாத்தில் அன்று மதியம் 3.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது. 

3) ஏப்ரல் 09 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை, கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் vs லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி கொல்கத்தாவில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது. 

4) ஏப்ரல் 12 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை, லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் vs குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி லக்னோவில் அன்று மதியம் 3.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது. 

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி விவரம் 

ரிஷப் பந்த் (கேப்டன்), நிக்கோலஸ் பூரன், ஜோஷ் இங்கிலிஸ், ஐடன் மார்க்ரம், மேத்யூ பிரீட்ஸ்கே, ஹிம்மத் சிங், அக்ஷத் ரகுவன்ஷி, முகமது ஷமி, அவேஷ் கான், மயங்க் யாதவ், அன்ரிச் நார்ட்ஜே, மொஹ்சின் கான், மணிமாறன் சித்தார்த், திக்வேஷ் ரதி, ஆகாஷ் சிங், பிரின்ஸ் யாதவ், அர்ஜுன் டெண்டுல்கர், நமன் திவாரி, மிட்செல் மார்ஷ், வனிந்து ஹசரங்க, ஆயுஷ் படோனி, அப்துல் சமத், ஷாபாஸ் அகமது, அர்ஷின் குல்கர்னி. 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

About the Author
Rishabh PantLSGIPL 2026Lucknow Super Giants

Trending News