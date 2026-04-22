LSG vs RR: தோல்வியில் இருந்து மீண்ட ராஜஸ்தான் அணி.. 40 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபாரம்! LSG-க்கு அதிர்ச்சி

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 160 என்ற எளிய இலக்கை துரத்த முடியாமல் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக படுதோல்வியை சந்தித்தது. அந்த அணி 119 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட் ஆனது. இதன் மூலம் ராஜஸ்தான் அணி 40 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பெற்றது.
லக்னோ பந்து வீச்சு தேர்வு
நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடரின் 32 வது லீக் ஆட்டம் இன்று (ஏப்ரல் 22) லக்னோ எக்னா மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் ரிஷப் பண்ட் தலைமையிலான லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியும் ரியான் பராக் தலைமையிலான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியும் மோதின. டாஸ் வென்ற லக்னோ கேப்டன் பண்ட் முதலில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தார்.
ராஜஸ்தான் அணி தடுமாற்றம்
அதன்படி, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி பேட்டிங் செய்தது. தொடக்க வீரர்களான யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் மற்றும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி நல்ல தொடக்கத்தை கொடுப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இருவருமே ஆட்டமிழந்தனர். முதலில் சூர்யவன்ஷி 8 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அதன்பின்னர் துருவ் ஜூரேல் வந்த வேகத்தில் பெவிலியன் திரும்பினார். அவர் எதிர்கொண்ட முதல் பந்திலேயே டக் அவுட் ஆகி அதிர்ச்சி கொடுத்தார்.
ஜடேஜா அசத்தல் பேட்டிங்
இதையடுத்து ஜெய்ஸ்வால் 22, ரியான் பராக் 20, ஹெட்மேயர் 22 ரன்களில் அடுத்தடுத்து அவுட் ஆகினர். இந்த சூழலில், களம் வந்த ரவீந்திர ஜடேஜா கடைசி வரை களத்தில் நின்று ரன்களை சேர்த்தார். அவருடன் சிறிது நேரம் நின்ற டோனோவன் ஃபெரைரா 20 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். இறுதியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 159 ரன்கள் எடுத்தது. லக்னோ அணி சார்பில் முகமது ஷமி, பிரின்ஸ் யாதவ், மோஷின் கான் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்களை வீழ்த்தினர்.
சொதப்பிய லக்னோ அணி
இதையடுத்து 160 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய லக்னோ அணி எளிதில் வெல்லும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அடுத்தடுத்து விக்கெட்களை கொடுத்து தடுமாறினர். ஆயூஷ் பதோனி, ரிஷப் பண்ட், எய்டன் மார்க்ரம் ஆகியோர் டக் அவுட் ஆகி வெளியேறினர். இதையடுத்து மிட்செல் மார்ஷுடன் கைகோர்த்த நிகோலஸ் பூரான் 25 பந்துகளில் 22 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். ஆனால் மறுபக்கம் சிறப்பாக விளையாடிய மிட்செல் மார்ஷ் அரைசதம் அடித்து அசத்தினார். இருப்பினும் கடைசி நேரம் வரை களத்தில் நின்று போட்டியை முடித்து கொடுக்க முடியவில்லை. அவர் கேட்ச் கொடுத்து 55 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார்.
இறுதியில் லக்னோ அணி 119 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது. இதன்மூலம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 40 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பெற்று தோல்வியில் இருந்து மீண்டுள்ளது. அதிகபட்சமாக ஜோப்ரா ஆர்சர் 3 விக்கெட்களை வீழ்த்தினார்.
புள்ளிப்பட்டியலில் 2வது இடம்
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் இந்த வெற்றி அவர்களை புள்ளிப்பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்திற்கு முன்னேற்றி உள்ளது. அவர்கள் நடப்பாண்டில் 7 போட்டிகளில் விளையாடி 5ல் வெற்றி பெற்று 10 புள்ளிகளுடன் உள்ளனர். அவர்களது நெட் ரன் ரேட் +0.790 ஆக உள்ளது. லக்னோ அணிக்கு இந்த ஐபிஎல்லில் இது 5வது தோல்வியாகும். அந்த அணி 7 போட்டிகளில் 2ல் மட்டும் வெற்றி பெற்று 9வது இடத்தில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
