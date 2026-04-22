English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
LSG vs RR: தோல்வியில் இருந்து மீண்ட ராஜஸ்தான் அணி.. 40 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபாரம்! LSG-க்கு அதிர்ச்சி

லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிரான ஐபிஎல் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 40 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பெற்று, தோல்வியில் இருந்து மீண்டுள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 22, 2026, 11:37 PM IST
  • முதலில் பேட்டிங் செய்த ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 159 ரன்கள் எடுத்தது
  • இதையடுத்து 160 ரன்கள் இலக்கை துரத்த முடியாமல் 119 ரன்களுக்கு லக்னோ ஆல் அவுட் ஆனது
  • இதனால் ஆர்ஆர் அணி 40 ரனக்ள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்திற்கு முன்னேறி உள்ளது

4th-7th CPC: ரூ.4,500 டு ரூ.1.15 லட்சம், அதிரடி ஓய்வூதிய உயர்வு... 8வது ஊதியக்குழுவில் எவ்வளவு?
camera icon10
8th Pay Commission
4th-7th CPC: ரூ.4,500 டு ரூ.1.15 லட்சம், அதிரடி ஓய்வூதிய உயர்வு... 8வது ஊதியக்குழுவில் எவ்வளவு?
சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு தலைவிதி மாறும், கேட்டது கிடைக்கும்
camera icon10
Sun Transit
சூரியன் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: 5 ராசிகளுக்கு தலைவிதி மாறும், கேட்டது கிடைக்கும்
8வது ஊதியக்குழு: குடும்ப அலகில் மாற்றம், அட்டகாசமாக உயரப்போகும் சம்பளம்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: குடும்ப அலகில் மாற்றம், அட்டகாசமாக உயரப்போகும் சம்பளம்
செவ்வாய் பெயர்ச்சி: மே முதல் 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. டபுள் ஜாக்பாட், டபுள் வெற்றி!
camera icon7
Mars Transit
செவ்வாய் பெயர்ச்சி: மே முதல் 3 ராசிகளுக்கு ராஜயோகம்.. டபுள் ஜாக்பாட், டபுள் வெற்றி!
லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணி 160 என்ற எளிய இலக்கை துரத்த முடியாமல் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக படுதோல்வியை சந்தித்தது. அந்த அணி 119 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து ஆல் அவுட் ஆனது. இதன் மூலம் ராஜஸ்தான் அணி 40 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பெற்றது. 

Add Zee News as a Preferred Source

லக்னோ பந்து வீச்சு தேர்வு 

நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடரின் 32 வது லீக் ஆட்டம் இன்று (ஏப்ரல் 22) லக்னோ எக்னா மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் ரிஷப் பண்ட் தலைமையிலான லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணியும் ரியான் பராக் தலைமையிலான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியும் மோதின. டாஸ் வென்ற லக்னோ கேப்டன் பண்ட் முதலில் பந்து வீச்சை தேர்வு செய்தார். 

ராஜஸ்தான் அணி தடுமாற்றம் 

அதன்படி, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி பேட்டிங் செய்தது. தொடக்க வீரர்களான யஷஸ்வி ஜெய்ஸ்வால் மற்றும் வைபவ் சூர்யவன்ஷி நல்ல தொடக்கத்தை கொடுப்பார்கள் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், இருவருமே ஆட்டமிழந்தனர். முதலில் சூர்யவன்ஷி 8 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். அதன்பின்னர் துருவ் ஜூரேல் வந்த வேகத்தில் பெவிலியன் திரும்பினார். அவர் எதிர்கொண்ட முதல் பந்திலேயே டக் அவுட் ஆகி அதிர்ச்சி கொடுத்தார். 

ஜடேஜா அசத்தல் பேட்டிங் 

இதையடுத்து ஜெய்ஸ்வால் 22, ரியான் பராக் 20, ஹெட்மேயர் 22 ரன்களில் அடுத்தடுத்து அவுட் ஆகினர். இந்த சூழலில்,  களம் வந்த ரவீந்திர ஜடேஜா கடைசி வரை களத்தில் நின்று ரன்களை சேர்த்தார். அவருடன் சிறிது நேரம் நின்ற டோனோவன் ஃபெரைரா 20 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். இறுதியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 159 ரன்கள் எடுத்தது. லக்னோ அணி சார்பில் முகமது ஷமி, பிரின்ஸ் யாதவ், மோஷின் கான் ஆகியோர் தலா 2 விக்கெட்களை வீழ்த்தினர். 

சொதப்பிய லக்னோ அணி 

இதையடுத்து 160 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இலக்குடன் களமிறங்கிய லக்னோ அணி எளிதில் வெல்லும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அடுத்தடுத்து விக்கெட்களை கொடுத்து தடுமாறினர். ஆயூஷ் பதோனி, ரிஷப் பண்ட், எய்டன் மார்க்ரம் ஆகியோர் டக் அவுட் ஆகி வெளியேறினர். இதையடுத்து மிட்செல் மார்ஷுடன் கைகோர்த்த நிகோலஸ் பூரான் 25 பந்துகளில் 22 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்து ஆட்டமிழந்தார். ஆனால் மறுபக்கம் சிறப்பாக விளையாடிய மிட்செல் மார்ஷ் அரைசதம் அடித்து அசத்தினார். இருப்பினும் கடைசி நேரம் வரை களத்தில் நின்று போட்டியை முடித்து கொடுக்க முடியவில்லை. அவர் கேட்ச் கொடுத்து 55 ரன்களில் ஆட்டமிழந்தார். 

இறுதியில் லக்னோ அணி 119 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆனது. இதன்மூலம் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி 40 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றியை பெற்று தோல்வியில் இருந்து மீண்டுள்ளது. அதிகபட்சமாக ஜோப்ரா ஆர்சர் 3 விக்கெட்களை வீழ்த்தினார். 

புள்ளிப்பட்டியலில் 2வது இடம் 

ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியின் இந்த வெற்றி அவர்களை புள்ளிப்பட்டியலில் இரண்டாவது இடத்திற்கு முன்னேற்றி உள்ளது. அவர்கள் நடப்பாண்டில் 7 போட்டிகளில் விளையாடி 5ல் வெற்றி பெற்று 10 புள்ளிகளுடன் உள்ளனர். அவர்களது நெட் ரன் ரேட் +0.790 ஆக உள்ளது. லக்னோ அணிக்கு இந்த ஐபிஎல்லில் இது 5வது தோல்வியாகும். அந்த அணி 7 போட்டிகளில் 2ல் மட்டும் வெற்றி பெற்று 9வது இடத்தில் உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது. 

மேலும் படிக்க: அபிஷேக் சர்மா அடித்த ஒரு சதம்! ஒரே இரவில் பல சாதனைகள் தகர்ப்பு

மேலும் படிக்க: ஆயூஷ் மாத்ரேவுக்கு மாற்று வீரர்.. சிஎஸ்கே அணி இந்த வீரரை எடுக்கலாம் - அஸ்வின் பரிந்துரை!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

 

 

About the Author
LSG vs RRRishabh PantRajasthan RoyalsIPL 2026

Trending News