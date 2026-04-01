லக்னோ எடுத்த ரூ.11 கோடி வீரர்... அணியிலேயே இடமில்லை - காரணம் என்ன?

LSG vs DC 2026 Match Updates: ஐபிஎல் 2026 தொடர் கடந்த மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்கி தற்போது பரபரப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் மற்றும் டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி விளையாடி வரும் நிலையில், 10 அணிகளும் அதன் முதல் போட்டியை விளையாடிவிட்டன.
தற்போதைய சூழலில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணி அதிக ரன்ரேட் காரணமாக முதலிடத்தில் நீடிக்கிறது. இரண்டாவது இடத்தில் ஆர்சிபி அணியும், மூன்றாவது இடத்தில் மும்பை அணியும், நான்காவது இடத்தில் பஞ்சாப் அணியும் இருக்கிறது. அதேநேரத்தில், சிஎஸ்கே மோசமான ரன்ரேட் காரணமாக (-4.171) கடைசி 8வது இடத்திலும், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி 7வது இடத்திலும், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி 6வது இடத்திலும், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணி 5வது இடத்திலும் உள்ளன.
இந்தச் சூழலில், தற்போது லக்னோ - டெல்லி அணிகள் லக்னோ எகனா மைதானத்தில் மோதி வருகின்றன. இந்த போட்டியில் டாஸ் வென்ற டெல்லி அணி முதலில் பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தது. டெல்லி அணியை பொருத்தவரை பதும் நிசங்கா தனது முதல் ஐபிஎல் போட்டியில் களமிறங்கி உள்ளார். லக்னோ அணியில் முகுல் சௌத்ரி அவரது முதல் போட்டியை விளையாட உள்ளார்.
டெல்லி கேப்பிடல்ஸ்
பிளேயிங் லெவன்: கேஎல் ராகுல் (விக்கெட் கீப்பர்), பதும் நிசங்கா, நிதிஷ் ராணா, அக்சர் பட்டேல் (கேப்டன்), ரிஸ்டன் ஸ்டப்ஸ், டேவிட் மில்லர், விப்ராஜ் நிகம், லுங்கி இங்கிடி, குல்தீப் யாதவ், நடராஜன், முகேஷ் குமார்.
இம்பாக்ட் வீரர்கள்: அஷுடோஷ் சர்மா, ஆகிப் நபி, சமீர் ரிஸ்வி, துஷ்மந்தா சமீரா, கருண் நாயர் - இதில் கருண் நாயர், சமீர் ரிஸ்வி, அஷுடோஷ் சர்மா ஆகியோரில் ஒருவர் சூழலுக்கு ஏற்ப களமிறங்கலாம். பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட ஆகிப் நபிக்கு வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை.
— IndianPremierLeague (@IPL) April 1, 2026
லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ்
பிளேயிங் லெவன்: மிட்செல் மார்ஷ், எய்டன் மார்க்ரம், ரிஷப் பண்ட் (கேப்டன்), நிக்கோலஸ் பூரன், ஆயுஷ் பதோனி, அப்துல் சமத், முகுல் சௌத்ரி, மோஷின் கான், முகமது ஷமி, அன்ரிச் நோர்க்கியா, பிரின்ஸ் யாதவ்
இம்பாக்ட் வீரர்கள்: திக்வேஷ் ராத்தீ, ஆவேஷ் கான், ஹிம்மத் சிங், ஷாபாஸ் அகமது, அக்ஷத் ரகுவன்ஷி - இதில் திக்வேஷ் ராத்தீ கொண்டுவரப்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது. லக்னோ அணியை பொருத்தவரை பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட மயங்க் யாதவ் பிளேயிங் லெவனில் மட்டுமில்லை, இம்பாக்ட் வீரராக கூட களமிறக்கப்படவில்லை. அவர் அதிகம் காயத்தில் சிக்குவார் என்பதால் தற்சமயம் அவரை லக்னோ அணி பதுக்கி வைக்கிறது என்றே தெரிகிறது. எதிர்காலத்தில் நிச்சயம் களமிறக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது.
மயங்க் யாதவ் புள்ளிவிவரங்கள்
மயங்க் யாதவ் கடைசியாக கடந்த ஐபிஎல் தொடரில் 2 போட்டிகளில் மட்டும் விளையாடி 2 விக்கெட்டை வீழ்த்தினார். கடந்த 2024 சீசனில் 4 போட்டிகளில் 7 விக்கெட்டை வீழத்தியிருந்தார். இந்திய அணிக்காக 3 டி20ஐ போட்டிகளில் விளையாடி 4 விக்கெட்டை எடுத்துள்ளார். ரஞ்சி கோப்பை தொடரில் ஒரே ஒரு போட்டியில் மட்டும் டெல்லி அணிக்காக விளையாடி 2 விக்கெட்டை எடுத்துள்ளார். லிஸ்ட் ஏ போட்டிகளில் 17 இன்னிங்ஸில் 34 விக்கெட், 19 டி20 போட்டிகளில் 25 விக்கெட்டை கைப்பற்றியிருக்கிறார்.
ரூ.11 கோடி வீரர்...
மயங்க் யாதவை 2024ஆம் ஆண்டில் வெறும் ரூ.20 லட்சத்திற்கு ஏலத்தில் எடுத்த லக்னோ அணி, அவரது அதிவேக பந்துவீச்சை பார்த்தும், அவரது தனித்துவமான திறனை பார்த்தும் 2025 மெகா ஏலத்தில் ரூ.11 கோடிக்கு தக்கவைத்தது. ஆனால் அதற்கு பின் அவர் ஐபிஎல் தொடரில் வெறும் 2 போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி உள்ளார்.
