லுங்கி இங்கிடிக்கு தலையில் அடி... மைதானத்திற்கே வந்த ஆம்புலன்ஸ்... என்னாச்சு...?

Lungi Ngidi Injury: பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் டெல்லி அணி வீரர் லுங்கி இங்கிடிக்கு பீல்டிங் செய்யும்போது தலையின் பின்பகுதியில் கடும் காயம் ஏற்பட்டது. உடனே ஆம்புலன் மைதானத்திற்குள் கொண்டுவரப்பட்டு அவர் மருத்துவமனைக்கு கொண்டுசெல்லப்பட்டார்.

Written by - Sudharsan G | Last Updated : Apr 25, 2026, 07:10 PM IST
  • லுங்கி இங்கிடியால் எழுந்திருக்க முடியவில்லை.
  • ஆனால் அவர் சுய நினைவோடு இருப்பதை பார்க்க முடிகிறது.
  • அவருக்கு ஸ்கேன் எடுத்தால் தான் காயத்தின் தன்மை தெரியவரும்.

இன்றைய ராசிபலன் ஏப்ரல் 24 வெள்ளிக்கிழமை : மேஷம் முதல் மீனம் வரை
camera icon12
Today Rasipalan
இன்றைய ராசிபலன் ஏப்ரல் 24 வெள்ளிக்கிழமை : மேஷம் முதல் மீனம் வரை
லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி - LIK ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது? வெளியான லேட்டஸ்ட் அப்டேட்..
camera icon6
LIK
லவ் இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி - LIK ஓடிடி ரிலீஸ் எப்போது? வெளியான லேட்டஸ்ட் அப்டேட்..
உதயமானார் சனி பகவான்: 5 ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், பதவி, அனைத்திலும் வெற்றி
camera icon10
Saturn Transit
உதயமானார் சனி பகவான்: 5 ராசிகளுக்கு பணம், புகழ், பதவி, அனைத்திலும் வெற்றி
வாக்களித்தவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. 14,508 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்.. எந்தெந்த ரூட்டில்?
camera icon7
TNSTC
வாக்களித்தவர்களுக்கு குட் நியூஸ்.. 14,508 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்.. எந்தெந்த ரூட்டில்?
Lungi Ngidi Injury, IPL 2026 DC vs PBKS: ஐபிஎல் 2026 தொடரில் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் பீல்டிங்கின் போது, டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி வீரர் லுங்கி இங்கிடிக்கு தலையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. 

இதனால், கடுமையாக பாதிப்படைந்த அவருக்கு மைதானத்திலேயே அவசர முதலுதவி சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது. தொடர்ந்து ஆம்புலன்ஸ் வரவழைக்கப்பட்டு மேல் சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனைக்கு கொண்டுசெல்லப்பட்டார்.

லுங்கி இங்கிடிக்கு காயம் ஏற்பட்டது எப்படி?

அக்சர் பட்டேல் வீசிய 3வது ஓவரின் 3வது பந்தை பிரியான்ஷ் ஆர்யா ஷார்ட் லாங் ஆப் திசையில் தூக்கி அடித்ததை, கேட்ச் பிடிக்க முயன்ற போது லுங்கி இங்கிடி கீழே விழுந்தார், அப்போது அவரது பின் மண்டைப் பகுதி பலமாக தரையில் மோதியது. அவர் அப்படியே பல்டியும் அடித்தார்.

இதைத் தொடர்ந்து அவரால் எழுந்து நிற்கவே முடியவில்லை. உடனடியாக மருத்துவக் குழுவினர் அவரது உடல்நிலையை பரிசோதித்தனர். தலையில் பலமாக அடிப்பட்டதால் உடனடியாக ஸ்கேன் செய்து பார்த்து, காயத்தின் தன்மையை அறிவது அவசியமாகும். எனவே, தலையை அசைக்க முடியாதபடி கவசம் அணிந்து அவரை மருத்துவர்கள் ஆம்புலன்ஸில் ஏற்றிச் சென்றனர்.

லுங்கி இங்கிடி மருத்துவக் குழுவிடம் பேசுவதையும் தொலைக்காட்சியில் பார்க்க முடிந்தது. மேலும், அவர் சுயநினைவுடன் உள்ளதையும் பார்க்க முடிந்தது. எனவே, கவலைக்கொள்ளும் அளவுக்கு லுங்கி இங்கிடிக்கு பாதிப்பு இருக்காது என நம்பப்படுகிறது. லுங்கி இங்கிடியின் காயம் காரணம் சுமார் 15-20 நிமிடங்கள் ஆட்டம் தடைப்பட்டது.

லுங்கி இங்கிடிக்கு மாற்று வீரர் யார்?

லுங்கி இங்கிடிக்கு தலையில் காயம் ஏற்பட்டதை தொடர்ந்து, மாற்று வீரரா விப்ராஜ் நிகம் களமிறக்கப்பட்டார். தலையில் காயமடைந்தவருக்கு மாற்று வீரர் என்பதால், விதியின்படி விப்ராஜ் நிகம் இப்போட்டியில் பந்துவீசலாம். லுங்கி இங்கிடி ஒரு ஓவரை கூட விசவில்லை என்பதும் கவனிக்கத்தக்கது. 

டெல்லி அருண் ஜெட்லி மைதானத்தில் நடைபெறும் இப்போட்டியில் டாஸ் வென்ற டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது. மதியம் 3.30 மணிக்கு கடும் வெயிலில் டெல்லி அணி தனது பேட்டிங்கை தொடங்கியது. 

264 ரன்கள் குவிப்பு

20 ஓவர்களில் வெறும் 2 விக்கெட்டை மட்டும் இழந்து 264 ரன்களை குவித்தது. ஐபிஎல் வரலாற்றில் 3வது அதிகபட்ச ஸ்கோர் இதுதான். டெல்லி அணி சார்பில் கேஎல் ராகுல் 67 பந்துகளில் 16 பவுண்டரி, 9 சிக்ஸர் உடன் 152 ரன்களை குவித்து கடைசி வரை ஆட்டமிழக்கவில்லை, அவர் 20 ஓவர்களும் களத்திலேயே இருந்தார்.

கேஎல் ராகுல் செய்த சாதனை

ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஒரு போட்டியில் அதிக ரன்களை அடித்தவர்களின் பட்டியலில் 3வது இடத்தை கேஎல் ராகுல் பிடித்துள்ளார். கிறிஸ் கெயில் 175*, பிரெண்டன் மெக்கலம் 158* என கேஎல் ராகுலுக்கு முன் இரண்டு வெளிநாட்டவர்கள் பட்டியலில் உள்ளனர். இதன்மூலம், ஐபிஎல் வரலாற்றில் ஒரு போட்டியில் அதிக ரன்களை அடித்தவர் கேஎல் ராகுல் ஆவார். அவருக்கு அடுத்து அபிஷேக் சர்மா 141 ரன்களை கடந்தாண்டு எடுத்துள்ளார்.

220 ரன்கள் பார்ட்னர்ஷிப்

நிதிஷ் ராணா 4 பந்துகளில் 11 பவுண்டரி, 4 சிக்ஸருடன் 91 ரன்களுக்கு ஆட்டமிழந்தார். இந்த ஜோடி 3வது விக்கெட் பார்ட்னர்ஷிப்பில் 96 பந்துகளுக்கு 220 ரன்களை சேர்த்து அதிரடி காட்டியது. பஞ்சாப் பந்துவீச்சில் பார்ட்லட் மற்றும் அர்ஷ்தீப் சிங் ஆகியோர் மட்டுமே தலா 1 விக்கெட்டை எடுத்தனர்.

பவர்பிளேவில் மிரட்டிய பஞ்சாப்

265 ரன்களை துரத்தும் பஞ்சாப் அணி பவர்பிளேவில் விக்கெட் இழப்பின்றி 116 ரன்களை குவித்தது. முதல் 10 ஓவர்களில் 3 விக்கெட்டை இழந்து 147 ரன்களை குவித்துள்ளது. ஓபனர்கள் பிரியான்ஷ் ஆர்யா 17 பந்துகளில் 5 சிக்ஸர், 2 பவுண்டரிகளுடன் 43 ரன்களையும், பிரப்சிம்ரன் சிங் 26 பந்துகளில் 5 சிக்ஸர், 9 பவுண்டரியுடன் 76 ரன்களையும் எடுத்து ஆட்டமிழந்தனர் கேப்டன் ஷ்ரயாஸ் அதிரடி ஆட்டத்தை மேற்கொண்டு வருகிறார், நடராஜன் மட்டுமே ஓரளவு சிறப்பாக பந்துவீசி உள்ளார்

பஞ்சாப் அணி ஐபிஎல் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய சேஸிங்கை செய்யும் முனைப்பில் உள்ளது. பஞ்சாப் அணி நடப்பு சீசனில் இன்னும் ஒருமுறை கூட தோல்வியடையவில்லை. 2024ஆம் ஆண்டு கேகேஆர் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 262 ரன்கள் என்ற இலக்கை பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி வெற்றிகரமாக சேஸிங் செய்தது, இதுதான் ஐபிஎல் வரலாற்றில் மிகப்பெரிய வெற்றிகரமான சேஸ்ஸிங் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

மேலும் படிக்க | IPL 2026: 10 அணிகளின் பிளே ஆப் வாய்ப்பு... CSK எத்தனை போட்டிகளை ஜெயிக்கணும்?

மேலும் படிக்க | தோனி வேண்டும் என்றே விலகியிருக்கிறாரா? காயம் மட்டும் காரணம் இல்லை?

மேலும் படிக்க | ஆர்சிபி வெற்றிக்கு... விராட் கோலி இல்லை... அந்த ஒரு பால் தான் காரணம்!

About the Author

Sudharsan G

I'm Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers.

