English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • மகாதன ராஜயோகம்! பணம், புகழை குவிக்கும் 3 ராசிகள்

மகாதன ராஜயோகம்! பணம், புகழை குவிக்கும் 3 ராசிகள்

Zodiac signs: இம்மாதம் 16ஆம் தேதி உருவாக இருக்கும் மகாதன ராஜயோகத்தால், குறிப்பிட்ட 3 ராசிக்காரர்கள் நல்ல அதிர்ஷ்டத்தை பெற இருக்கின்றனர். அது குறித்து இங்கு தெரிவிந்துக்கொள்வோம். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Dec 13, 2025, 02:16 PM IST
  • உருவாகும் மகாதன ராஜயோகம்
  • இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு அதிர்ஷ்டம்
  • யாரெல்லாம்?

Trending Photos

அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.10,000 ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்... விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
camera icon10
Atal pension yojana
அடல் ஓய்வூதியத் திட்டம்: மாதம் ரூ.10,000 ஓய்வூதியம் கிடைக்கும்... விண்ணப்பிப்பது எப்படி?
ரஜினிகாந்துக்கு சரளமாக தெரிந்த மொழிகள்…தமிழ் மட்டும் இல்ல! இத்தனையா?
camera icon7
rajinikanth
ரஜினிகாந்துக்கு சரளமாக தெரிந்த மொழிகள்…தமிழ் மட்டும் இல்ல! இத்தனையா?
இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 13, 2025): பணவரவு நன்றாக இருக்கும் நாள்!
camera icon13
Today Rasi palan
இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 13, 2025): பணவரவு நன்றாக இருக்கும் நாள்!
இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 2 ராசிக்காரர்களுக்கு கவனம் தேவை.. ரொம்ப செலவாகும்!
camera icon13
Today Rasi palan
இன்றைய ராசிபலன்: இந்த 2 ராசிக்காரர்களுக்கு கவனம் தேவை.. ரொம்ப செலவாகும்!
மகாதன ராஜயோகம்! பணம், புகழை குவிக்கும் 3 ராசிகள்

Mahadhan Rajyog 2025: ஜோத்திடத்தின்படி, சூரிய கிரகம் சிம்ம ராசியின் அதிபதியாவார். இவர் ஒரு ராசியில் 1 மாத காலம் பயணிப்பவர். ஒரு சுழற்சியை முடிக்க ஓராண்டாகும். மேலும், சூரியனின் மாற்றம் அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும். அந்த வகையில் இம்மாதம் 16ஆம் தேதி தனுசு ராசிக்குள் நுழைய இருக்கிறார். சூரியன் சுமார் 1 ஆண்டுக்கு பின்னர் இந்த ராசிக்கு வர இருக்கிறார். அதேசமயம் ஏற்கனவே இந்த ராசியில் செவ்வாய் பயணித்து வருகிறார். இதன் காரனமாக தனுசு ராசியில் மங்கள ஆதித்ய ராஜயோகம் உருவாக உள்ளது.

Add Zee News as a Preferred Source

சூரியனின் இந்த பெயர்ச்சியால் மகாதன ராஜயோகமும் உருவாக இருக்கிறது. இந்த யோகத்தால் அனைத்து ராசிக்காரர்களின் வாழ்க்கையிலும் தாக்கம் ஏற்படும். அதிலும் குறிப்பாக 3 ராசிக்காரகளுக்கு மாடும் அதிக அளவிலான நன்மைகள் கிடைக்க இருக்கின்றன. இந்த நிலையில், அந்த ராசிக்காரர்கள் யார் யார்? எப்படியான அதிர்ஷ்டத்தை பெற இருக்கின்றனர் என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.

மேஷம் (Aries)

மகாதன ராஜயோகத்தால் மேஷ ராசிக்காரர்கள் அதிர்ஷ்டத்தை பெற இருக்கின்றனர். இந்த ராசியின் 9வது வீட்டிற்கு சூரிய செல்கிறார். இதனால் அதிர்ஷ்டம் அதிகரித்து வெற்றிகள் குவியும். நல்ல செய்திகள் வரும். தொழிலில் சாதகமான சூழல் இருக்கும். நிதி நிலைமை மேம்படும். கூடுதலாக வருமாணம் பெற புதிய வழிகள் பிறக்கும். வணிகம் செய்பவர்கள் எதிர்பாராத அளவில் நல்ல லாபத்தை பெறுவார்கள். ஆரோக்கியத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். சிறப்பாகவும் இருக்கும். மேலும், எந்த வேலை செய்தாலும் வெற்றிகள் கிடைக்கும்.

விருச்சிகம் (Scorpio)

விருச்சிக ராசிக்காரர்களுக்கு மகாதன ராஜயோகத்தால் நல்ல பலன்களை பெறுவீர்கள். எதிர்பாராத நிதி ஆதாயங்கள் கிடைக்கும். பண பிரச்சனைகள் முடிவுக்கு வரும். அரசு தேர்வுகளில் எழுதி இருப்பவர்களுக்கு நல்ல முடிவுகள் கிடைக்கும். தடைப்பட்ட வேலைகள் நல்லபடியாக முடிவடையும். புதிய வருமானத்தை உருவாக்க வழிகள் பிறக்கும். ஆரோக்கியம் சிறப்பாக இருக்கும். பணியிடத்தில் உங்களின் மரியாதை உயரும். புதிய பொறுப்புகள் தேடி வரும்.

கும்பம் (Aquarius)

மகாதன ராஜயோகத்தால் கும்ப ராசிக்காரர்களுக்கு பல நல்ல பலன்கள் கிடைக்க இருக்கின்றன. பணவரவு அதிகரிக்கும். பணியிடத்தில் முன்னேற்றம் ஏற்படும். புதிய வாய்ப்புகள் தேடி வரும். நிதி நிலைமை சிறப்பாக இருக்கும். வணிகம் செய்பவர்களுக்கு நல்ல லாபம் கிடைக்கும். குடும்பத்தில் பிரச்சனைகள் சரியாகும் . துணையுடனான உறவு மேம்படும். ஆரோக்கியத்தில் குறைப்பாடு இருக்காது.

பொறுப்பு துறப்பு: இங்கே கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் பொதுவான நம்பிக்கைகள் மற்றும் தகவல்களின் அடிப்படையில் அமைந்தூள்ளன. ஜீ மீடியா இந்த தகவல்களை உறுதிப்படுத்தவில்லை.    

மேலும் படிக்க: இன்றைய ராசிபலன் (டிசம்பர் 13, 2025): பணவரவு நன்றாக இருக்கும் நாள்!

மேலும் படிக்க: 2026ல் இந்த 3 ராசிகளின் உயிருக்கே ஆபத்தாம்.. ஜாக்கிரதை! யாரெல்லாம் தெரியுமா?

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

About the Author
Zodiac SignsMahadhan Rajyog 2025AstrologyRasi Palan

Trending News