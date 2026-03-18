இம்பேக்ட் வீரராக ரோகித் சர்மா.. என்ன காரணம்? மஹேலா ஜெயவர்த்தனே விளக்கம்

Rohit Sharma Latest News: ஐபிஎல்லில் அதிக ரசிகர்களை கொண்ட அணியாக மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி உள்ளது. இதற்கு மும்பை அணியில் முன்னாள் இந்திய வீரர் ஜாம்பவான் சச்சின் டெண்டுல்கர் தற்போது ரோகித் சர்மா இருப்பதே முக்கிய காரணம் ஆகும். அதுமட்டுமல்லாமல் மும்பை அணி 5 ஐபிஎல் கோப்பைகளை வென்றுள்ளது. இந்த 5 கோப்பைகளையும் ரோகித் சர்மா தலைமையிலேயே வென்றுள்ளது.
கேப்டன் மாற்றம்
தற்போது அணியின் எதிர்காலத்தை மனதில் வைத்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நிர்வாகம் கடந்த ஆண்டு ஐபிஎல் தொடர் முதல் கேப்டனை மாற்றியது. தற்போது மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டனாக ஹர்திக் பாண்டியா இருக்கிறார். ஆனால் அவரது தலைமையில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி சுமாரான செயல்பாட்டையே வெளிப்படுத்தியது.
கம்பேக் கொடுக்க காத்திருக்கும் மும்பை இந்தியன்ஸ்
இதன் காரணமாக வரும் 2026 ஐபிஎல் தொடரில் நல்ல கம்பேக்கை கொடுக்க வேண்டும் என்ற நோக்குடன் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி பயிற்சி மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்த சூழலில், இத்தொடரிலும் நட்சத்திர வீரர் ரோகித் சர்மா மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்காக இம்பேக்ட் வீரராகவே களம் இறங்க வாய்ப்புள்ளதாக கூறப்படுகிறது. கடந்த 2025 ஐபிஎல் தொடரிலேயே ரோகித் சர்மா இம்பேக்ட் வீரராக களமிறங்கினார். அதனால் இந்த தொடரிலும் அவர் அப்படியே களமிறக்கப்படுவார் என தெரிகிறது.
ரோகித் சர்மாவுக்கு காயம் - மஹேலா ஜெயவர்த்தனே
இந்த நிலையில், ரோகித் சர்மா இம்பேக்ட் வீரராக களமிறக்கப்படுவது ஏன்? என்ற காரணத்தை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் தலைமை பயிற்சியாளரான மஹேலா ஜெயவர்த்தனே விளக்கி இருக்கிறார். இது தொடர்பாக பேசிய அவர், கடந்த ஐபிஎல்லில் நாங்கள் ரோகித் சர்மாவை இம்பேக்ட் வீரராக பயன்படுத்தியது குறித்து பல்வேறு கேள்விகள் எழுந்து வருகின்றன. ரோகித் சர்மாவுக்கு அப்போது சிறு சிறு காயங்கள் இருந்தன. அதனாலேயே அவரை இம்பேக்ட் வீரராக பயன்படுத்தினோம். அவருக்கு ஓய்வு அளிக்க வேண்டிய தேவை இருந்தது.
ரோகித் சர்மா இம்பேக்ட் வீரராக பயன்படுத்தப்படுவது ஏன்?
அதேசமயம், ரோகித் சர்மா களத்தில் இருந்தாலும் சரி, இல்லாவிட்டாலும் சரி அணியின் மீது பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்த கூடிய வீரர் அவர். ஆனால், இந்த ஆண்டு நிச்சயம் அவரை அதிக நேரம் களத்தில் வைத்திருக்க முயற்சிப்பேன். இருப்பினும் பந்து வீச்சாளர்களை சுழற்சி முறையில் மாற்ற வேண்டும் என்றால் சில கடினமான முடிவுகளை எடுத்தாக வேண்டிய சூழல் உள்ளது. அதனால் ஆல் ரவுண்டர்களாக இல்லாத வீரர்களுக்கு பதிலாக இம்பேக்ட் வீரரை பயன்படுத்த வேண்டிய தேவை இருக்கும். அந்த வகையில், சூரியகுமார் யாதவ் மற்றும் ரோகித் சர்மா ஆகிய இரண்டு பேரும் ஆல்ரவுண்டர்களாக இல்லாமல் இருக்கின்றனர். எனவே இவர்கள் இருவரில் ஒருவரை இம்பேக்ட் வீரராக பயன்படுத்த வேண்டி உள்ளது என மஹேலா ஜெயவர்த்தனே கூறினார்.
2026 ஐபிஎல் தொடர் வரும் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. இத்தொடரின் முதல் 20 போட்டிகளுக்கான அட்டவணை வெளியாகி உள்ளது. மீதமுள்ள போட்டிகளுக்கான அட்டவணை விரைவில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
2026 ஐபிஎல்லில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் முதல் 4 போட்டிகள்
1) மார்ச் 29 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை, மும்பை இந்தியன்ஸ் vs கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி மும்பையில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
2) ஏப்ரல் 04 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை, டெல்லி கேபிடல்ஸ் vs மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி டெல்லியில் அன்று மதியம் 3.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
3) ஏப்ரல் 07 ஆம் தேதி செவ்வாய்கிழமை, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் vs மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி கெளகாத்தியில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
4) ஏப்ரல் 12 ஆம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை, மும்பை இந்தியன்ஸ் vs ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரூ அணிகள் மோதுகின்றன. இப்போட்டி மும்பையில் அன்று மாலை 7.30 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
