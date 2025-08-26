English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

தோனி அவருக்கு பிடித்த வீரர்களை அணியில் வைத்துக்கொள்வார்.. மனோஜ் திவாரி!

Manoj Tiwary About Ms Dhoni: தோனி அவருக்கு பிடித்தவருக்கு அணியில் இடம் அளிப்பார் என மனோஜ் திவாரி குற்றம் சாட்டி உள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Aug 26, 2025, 06:01 PM IST
  • தோனி பிடித்தவர்களை அணியில் வைத்துக்கொள்வார்
  • மனோஜ் திவாரி குற்றச்சாட்டு

தோனி அவருக்கு பிடித்த வீரர்களை அணியில் வைத்துக்கொள்வார்.. மனோஜ் திவாரி!

இந்திய கிரிக்கெட் அணியின் முன்னாள் வீரர் மனோஜ் திவாரி, முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனி மீது பரபரப்பான குற்றச்சாட்டுகளை வைத்துள்ளார். ஆஸ்திரேலிய சுற்றுப்பயணத்தில் தோனியின் தலைமையிலான இந்திய அணியில் அறிமுகமான திவாரி, மொத்தமாக 12 ஒருநாள் மற்றும் 3 டி20 சர்வதேச போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடி உள்ளார். திறமையான வீரராக அறியப்பட்டாலும், இந்திய அணியில் திவாரிக்கு பெரிதும் வாய்ப்பு வழங்கப்படவில்லை என்று கூறி மனோஜ் திவாரி தனது அனுபவத்தை பகிர்ந்துள்ளார். 

"நான் ஏன் அதிக போட்டிகளில் விளையாடவில்லை என்பது குறித்து நான் பதில் சொல்ல தேவையில்லை. தோனி, டங்கன் பிளாட்சர் மற்றும் தேர்வு குழுவினர் தான் பதில் சொல்ல வேண்டும்," என்று அவர் தெரிவித்தார். தோனியை நேரில் சந்தித்துக் கேட்கும் வாய்ப்பு கிடைக்கவில்லை என்றும், "சதம் அடித்த பிறகு என்னை அடுத்த போட்டியில் இருந்து நீக்கினார் என்பது விளக்கம் இல்லை," என்று கூறி, தனது நீக்கப்பட்டதைப் பற்றிய காரணத்தை அறியவில்லை என வலியுறுத்தினார்.

மற்ற வீரர்களுக்கு விஜயம் மற்றும் வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுவதாக கூறப்படுகின்ற போது, தனக்கு தோனி ஆதரவு அளிக்கவில்லை என்று மனோஜ் திவாரி தெரிவித்தார். இலங்கை தொடரில் மீண்டும் தேர்வு செய்யப்பட்ட போது 21 ரன்கள் விட்டுச் சென்றும், நான்கு விக்கெட்டுகளை எடுத்தும் நன்று விளையாடிய பின் மீண்டும் அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டதும் அவரது மன நிலையில் பெரும் தாக்கம் ஏற்படுத்தியதாகவும் கூறினார்.

தோனி அணியின் கேப்டனாக சிறப்பாக செயல்பட்டார் என்பதை அவர் ஒப்புக்கொண்டாலும், தனக்கு எதிரான நடவடிக்கை ஏன் எடுத்தது என்பதை அறிய முடியவில்லை எனவும் முடிவில் கூறினார். மேலும், தோனிக்கு அதிகமான ஆதரவுடன் இரண்டு வீரர்கள் கொண்டுள்ளார்கள் என்றும், அவர்களை மட்டுமே அணியில் வைத்திருக்க தோனி விரும்புவதாகவும் அவர் கருதியுள்ளார். இந்த குற்றச்சாட்டுகள் இந்திய கிரிக்கெட் கோலத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன. 

மேலும், இதுவரை நான் என்ன தவறு செய்தேன் என்று தெரியவில்லை. இதற்கான விடையை தோனிதான் சொல்ல வேண்டும். தோனி வீரர்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பார்கள் என கூறுவார்கள். ஆனால், எனது அனுபவம் வேறு மாதிரியானது. அவர் உண்மையில் வீரர்களுக்கு ஆதரவு அளிப்பவராக இருந்திருந்தால், அவர் எனக்கு ஆதரவளித்திருக்க வேண்டும் என அவர் கூறினார். மனோஜ் திவாரி இதுவரை 3 டி20 போட்டிகளில் விளையாடி 15 ரன்கள் அடித்துள்ளார். 12 ஒருநாள் போட்டிகளில் 287 ரன்கள் அடித்துள்ளார். இதில் 1 சதம் மற்றும் 1 அரை சதம் அடங்கும். மேலும், ஒருநாள் போட்டிகளில் பந்து வீசி 5 விக்கெட்களை கைபற்றியது குறிப்பிடத்தக்கது. 

