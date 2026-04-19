கேகேஆர் அணியுடன் இணைந்த முன்னாள் CSK வீரர்.. இனியாவது வெற்றி பெறுமா கொல்கத்தா?

2026 ஐபிஎல் புள்ளிப்பட்டியலில் கொல்கத்தா நைட ரைடர்ஸ் அணி கடைசி இடத்தில் இருந்து தவித்து வருகிறது. இந்த நிலையில், அந்த அணிக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் வகையில், இலங்கை அணி வேகப்பந்து வீச்சாளர் மதீஷா பத்திரானா (Matheesha Pathirana) கேகேஆர் அணியுடன் இணைந்துள்ளார்.
நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடரில் அஜிங்க்யா ரஹானே தலைமையிலான கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி கடுமையாக சொதப்பி வருகிறது. விளையாடிய 6 போட்டிகளில் ஒன்றில் கூட வெற்றி பெறாமல், வெறும் 1 புள்ளியுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்தில் உள்ளது. 18 ஆண்டு ஐபிஎல் வரலாற்றில் அந்த அணி இப்படி தொடக்கத்தை சந்தித்தது இல்லை. மூன்று முறை ஐபிஎல் கோப்பையை வென்ற அணிக்கு இப்படி ஒரு நிலைமையா என ரசிகர்கள் மிகப்பெரிய அதிர்ச்சியில் உள்ளனர்.
கேகேஆர் அணியில் என்ன பிரச்சனை? - தொடர் சரிவுக்கு காரணம் என்ன?
கொல்கத்தா அணி இத்தொடரில் தொடர்ந்து சரிவை கண்டு வருவதற்கு பல்வேறு காரணங்கள் உள்ளன. முதலில் அவர்களது பேட்டிங் மிகவும் வீக்காக இருந்து வருகிறது. ஏலத்திற்கு பின்னர் அணியின் காம்பினேஷன் மொத்தமாக மாறிய பின்னர் வீரர்கள் இன்னும் செட் ஆகவில்லை. பந்து வீச்சில் கடைசி நேரத்தில் கோட்டை விடுவது என இப்படி பல பிரச்சனைகளை அவர்களை சுற்று உள்ளன.
பேட்டிங் சொதப்பல்
தொடக்க வீரராக இதுவரை பின் ஆலன், அஜிங்க்யா ரஹானே களமிறங்கி விளையாடி வந்தனர். இதில் அதிரடி பேட்டரான பின் ஆலன் அவர்களுக்கு இதுவரை பெரிதாக ரன்களை குவிக்கவில்லை. இது முதல் பிரச்சனையாக உள்ளது.தற்போது டிம் சைபர்ட்டை அணிக்குள் கொண்டு வந்துள்ளனர். அவர் அந்த அணிக்கு சிறந்த தொடக்கத்தை கொடுப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதேபோல் மிடில் ஆர்டரில் ரன் குவிக்க சரியான ஒரு பார்ட்னர்ஷிப் அமையாமல் இருப்பது பேட்டிங்கில் இரண்டாவது பிரச்சனையாக இருக்கீறது. ரகுவன்ஷி ரன்களை சிறப்பாக விளையாடினாலும் அவருடன் இணைந்து ரன் குவிக்க யாரும் இல்லாதது பிரச்சனையாக உள்ளது.
ரூ. 25 கோடிக்கு எடுத்த கேமரூன் கிரீன் மோசமான ஆட்டம்
கடந்த டிசம்பரில் நடந்து முடிந்த மினி ஏலத்தில் கேகேஆர் அணி கேமரூன் கிரீனை ரூ. 25.20 கோடிக்கு எடுத்தது. அவர் மீது நம்பிக்கை வைத்த கேகேஆர் அணிக்கு அவர் ஏமாற்றத்தை கொடுத்து வருகிறார் எனலாம். இதுவரை 6 போட்டிகளில் விளையாடி 135 ரன்களை மட்டுமே எடுத்துள்ளார். இதில் அதிகபட்சமாக கடைசியாக குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியுடன் 55 பந்துகளில் 79 ரன்கள் எடுத்தார். மற்ற போட்டிகள் அனைத்திலுமே சொர்ப்ப ரன்களில் ஆட்டமிழந்து வெளியேறினார்.
பந்து வீச்சில் கேட்டைவிட்டனர்
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி இரண்டு, மூன்று போட்டிகளில் கடைசி நேரம் வரை சென்று கோட்டை விட்டனர். குறிப்பாக லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் கடைசி பந்து வரை போராடி தோற்றனர். கடைசி ஓவரை வீசிய வைபவ் அரோரா சரியாக வீசி இருந்தால், அப்போட்டியில் வென்றிருக்கலாம். அதேபோல் தொடக்கத்திலேயே லக்னோவை கட்டுப்படுத்திருந்தாலோ அல்லது முகேஷ் செளத்ரியை சரியான வியூகம் வகுத்து ஆட்டமிழக்க செய்திருந்தாலோ அப்போடி கேகேஆர் அணியின் பக்கம் சென்றிருக்கும்.
அதேபோல் குஜராத் அணிக்கு எதிரான போட்டியிலும் நெருக்கமாக சென்று தோல்வி அடைந்தனர். அப்போட்டியில் 181 இலக்கை துரத்திய குஜராத் அணியில் சுப்மன் கில் மட்டுமே சிறப்பாக விளையாடினார். அவரை பிளேன் போட்டி தூக்கி இருந்தாலும் அப்போட்டி கேகேஆர் வசம் ஆகி இருக்கும். சுப்மன் கில் தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் பெரிதாக ரன்கள் குவிக்காத நிலையில், அவர்கள் கில்லை ஆட்டமிழக்க செய்திருந்தால், அப்போட்டியில் வென்றிருக்கலாம்.
மதீஷா பத்திரானா வருகை
இந்த நிலையில், கேகேஆர் அணிக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் வகையில், வேகப்பந்து வீச்சாளர் மதீஷா பத்திரானா அந்த அணியுடன் இணைந்துள்ளார். இந்த தகவலை அந்த அணி இன்று உறுதிப்படுத்தி உள்ளது. டி20 உலகக் கோப்பையின்போது, கால் தசைப்பிடிப்பால் அவதிப்பட்டு வந்தார். தற்போது அதில் இருந்து குணமடைந்த அவர், இலங்கை கிரிக்கெட் வாரியம் நடத்திய கட்டாய உடற்தகுதி சோதனையில் தேர்சி பெற்று தடையில்லா சான்றிதழை பெற்றுவிட்டு கேகேஆர் அணியுடன் சேர்ந்துள்ளார்.
ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் களமிறங்குவாரா பத்திரானா?
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி தனது அடுத்த போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாட இருக்கிறது. இப்போட்டி இன்று (ஏப்ரல் 19) நடைபெற இருக்கிறது. இப்போட்டியில் பத்திரானா களமிறங்க வாய்ப்பில்லை என தெரிகிறது. அவர் 26 ஆம் தேதி லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் களமிறங்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. ஆறு போட்டிக்கு பின்னர் தங்களது முதல் வெற்றிக்காக காத்திருக்கும் கேகேஆர் அணிக்கு மதீஷா பத்திரானா அணியுடன் இணைந்துள்ளது சற்று நிம்மதியை கொடுத்துள்ளது.
கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி
டிம் சைபர்ட் (விக்கெட் கீப்பர்), அஜிங்க்யா ரஹானே (கேப்டன்), அங்கிரிஷ் ரகுவன்ஷி, கேமரூன் கிரீன், ரோவ்மேன் பவல், அனுகுல் ராய், ரிங்கு சிங், ரமன்தீப் சிங், சுனில் நரைன், கார்த்திக் தியாகி, வைபவ் அரோரா, வருண் சக்கரவர்த்தி, ஃபின் ஆலன், தேஜஸ்வி தஹியா, நவ்தீப் சைனி, மணீஷ் பாண்டே, ராகுல் திரிபாதி, சர்தக் ரஞ்சன், ரச்சின் ரவீந்திரன், பிரசாந்த் சோலங்கி, பிளெஸ்ஸிங் முசரபானி, சவுரப் துபே, மதீஷ பத்திரன, உம்ரான் மாலிக், தக்ஷ் கம்ரா.
