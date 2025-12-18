English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • வருண் சக்கரவர்த்தியின் 'தம்பி' வந்தாச்சு! ஐபிஎல் 2025-ல் மிரட்டப்போகும் தக்ஷ் கம்ரா.. யார் இவர்?

வருண் சக்கரவர்த்தியின் 'தம்பி' வந்தாச்சு! ஐபிஎல் 2025-ல் மிரட்டப்போகும் தக்ஷ் கம்ரா.. யார் இவர்?

KKR Daksh Kamra News: ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் 22 வயதான ஹரியானா வீரர் தக்ஷ் கம்ராவை 30 லட்ச ரூபாய்க்கு கேகேஆர் (KKR) அணி ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது. இவரின் பந்துவீச்சு முறை மற்றும் நுணுக்கங்கள் கேகேஆர் அணியின் நட்சத்திர வீரர் வருண் சக்கரவர்த்தியைப் போலவே இருப்பதால், அவர் 'வருண் 2.0' என அழைக்கப்படுகிறார்.

Written by - Shiva Murugesan | Last Updated : Dec 18, 2025, 09:19 PM IST
  • ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் 22 வயதான ஹரியானா வீரர் தக்ஷ் கம்ராவை 30 லட்ச ரூபாய்க்கு கேகேஆர் (KKR) அணி ஒப்பந்தம்
  • தக்ஷ் கம்ராவின் பந்துவீச்சு வருண் சக்கரவர்த்தியைப் போலவே இருப்பதால், அவர் 'வருண் 2.0' என அழைக்கப்படுகிறார்.
  • டென்னிஸ் பந்து கிரிக்கெட்டில் இருந்து வந்தவர் என்பதால், பந்தின் மீது இவருக்கு அபாரமான கட்டுப்பாடு உள்ளது.

வருண் சக்கரவர்த்தியின் 'தம்பி' வந்தாச்சு! ஐபிஎல் 2025-ல் மிரட்டப்போகும் தக்ஷ் கம்ரா.. யார் இவர்?

IPL Latest News: கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் (KKR) அணி ஐபிஎல் மினி ஏலத்தில் 22 வயதான மர்ம சுழற்பந்து வீச்சாளர் (Mystery Spinner) தக்ஷ் கம்ராவை 30 லட்ச ரூபாய்க்கு வாங்கியுள்ளது. இவருடைய பந்துவீச்சு முறை, உலகின் சிறந்த டி20 பந்துவீச்சாளர்களில் ஒருவராகக் கருதப்படும் கேகேஆர் நட்சத்திரம் வருண் சக்கரவர்த்தியைப் போலவே உள்ளது. கம்ரா ஒரு ஆல்-ரவுண்டர் என்பதால், தனது மர்ம சுழற்பந்து வீச்சுடன் சிறந்த பேட்டிங் திறமையையும் கொண்டுள்ளார். ஹரியானா யு-23 அணிக்காக விளையாடி ஈர்க்கப்பட்ட இவர், தற்போது கேகேஆர் அணிக்காக விளையாட ஆவலுடன் காத்திருக்கிறார்.

வருண் சக்கரவர்த்தியின் 'தம்பி'

22 வயதான கம்ரா, வருண் சக்கரவர்த்தியைப் போன்றே பந்துவீசுவதால் அவரை வருணின் 'இளைய சகோதரர்' என்று அழைக்கின்றனர். ஐபிஎல் தொடரில் 84 போட்டிகளில் விளையாடி 100 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ள வருண் சக்கரவர்த்தி, தனது தனித்துவமான பந்துவீச்சு முறையினால் பேட்ஸ்மேன்களை திணறடிப்பவர். கம்ராவும் அதே பாணியைப் பின்பற்றுவதாகவும், வருண் வீசும் அதே 'ஜோனில்' (Zone) பந்துவீசுவதாகவும் அவரது பயிற்சியாளர் சந்தீப் கரப் தெரிவித்துள்ளார்.

தக்ஷ் கம்ராவின் ஆல்-ரவுண்டர் திறமை

கம்ரா வெறும் பந்துவீச்சாளர் மட்டுமல்ல, கீழ் வரிசையில் இறங்கி அதிரடியாக விளையாடக்கூடிய ஒரு பேட்ஸ்மேனும் கூட. இது கேகேஆர் அணிக்கு கூடுதல் பலத்தை அளிக்கும். 11 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு ஒரு பந்துவீச்சு ஆல்-ரவுண்டராக தனது கிரிக்கெட் பயணத்தைத் தொடங்கிய இவரிடம் கேரம் பால், கூக்ளி மற்றும் ஸ்லைடர் என நான்கு விதமான பந்துவீச்சு ஆயுதங்கள் உள்ளன. டென்னிஸ் பந்து கிரிக்கெட் விளையாடிய அனுபவம், இவரது பந்துவீச்சு கட்டுப்பாட்டிற்கு (Control) பெரும் உதவியாக இருந்துள்ளது.

கம்ராவின் பந்துவீச்சு நுணுக்கம்

கம்ராவின் பந்துவீச்சு நுணுக்கங்கள் குறித்து அவரது பயிற்சியாளர் கூறுகையில், தக்ஷின் கூக்ளி பந்துகள் மணிக்கு 95-97 கிமீ வேகத்தில் வரும் என்றும், அவை நேரடியாக ஸ்டம்புகளை அல்லது பேட்ஸ்மேன்களின் கால்களைப் (Pad) பதம் பார்க்கும் என்றும் கூறியுள்ளார். பந்துவீச்சு மட்டுமின்றி, பேட்டிங்கிலும் கம்ரா தனது கைகளின் வேகத்தைப் பயன்படுத்தி சிக்ஸர்களை எளிதாக விளாசுகிறார். இதற்காக அவர் தனது உடல் வலிமையிலும் அதிக கவனம் செலுத்தி வருகிறார்.

தக்ஷ் கம்ராவின் விடாமுயற்சி

கடந்த சீசனில் ஹரியானா யு-23 அணிக்காக அறிமுகமான கம்ரா, ஒரு போட்டியில் 4 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி அசத்தினார். மேலும் சி.கே. நாயுடு கோப்பையில் 5 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தி கவனத்தை ஈர்த்தார். இருப்பினும், ஒரு கட்டத்தில் அவர் மாநில அணியில் இருந்து நீக்கப்பட்டார். அந்த இக்கட்டான நேரத்தில், அவரது பயிற்சியாளர் சந்தீப் கரப் ஹரியானா கிரிக்கெட் சங்க அதிகாரிகளிடம் கம்ராவின் திறமையை விளக்கி அவருக்கு மீண்டும் ஒரு வாய்ப்பைப் பெற்றுத் தந்தார். அந்த வாய்ப்பைச் சரியாகப் பயன்படுத்திக் கொண்ட தக்ஷ் கம்ரா, இன்று கேகேஆர் அணியின் பார்வையில் பட்டு ஐபிஎல் மேடைக்குத் தேர்வாகியுள்ளார்.

Trending News