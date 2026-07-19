/FIFA World Cup Final: அர்ஜென்டினாவா? ஸ்பெயினா? வரலாறு படைக்கப்போவது யார்?

Argentina vs Spain: கிட்டத்தட்ட ஒரு மாதமாக கால்பந்து ரசிகர்களை பரபரப்பாக வைத்திருந்த ஃபிபா உலகக் கோப்பை தொடர் இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது. கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்திருக்கும் பிரமாண்டமான இறுதிப் போட்டியில் நடப்பு சாம்பியன் அர்ஜென்டினாவும், முன்னாள் சாம்பியன் ஸ்பெயினும் நேருக்கு நேர் மோதுகின்றன. இந்த போட்டி ஒரு சாதாரண இறுதிப் போட்டி அல்ல. வெற்றி பெறும் அணி புதிய வரலாற்றை எழுதும் வாய்ப்பைப் பெற்றுள்ளது.
2022 உலகக் கோப்பையை கைப்பற்றிய அர்ஜென்டினா, இந்த முறையும் சாம்பியன் பட்டத்தை வென்றால் தொடர்ச்சியாக உலகக் கோப்பையை வென்ற மூன்றாவது அணியாக சாதனை படைக்கும்.
இதற்கு முன்பு, இத்தாலி 1934 மற்றும் 1938 ஆம் ஆண்டுகளிலும், பிரேசில் அணி 1958 மற்றும் 1962 ஆம் ஆண்டுகளில் தொடர்ந்து உலகக் கோப்பையை வென்றுள்ளன. அந்த பட்டியலில் இணைய அர்ஜென்டினாவுக்கு மிகப்பெரிய வாய்ப்பு உருவாகியுள்ளது.
இந்த உலகக் கோப்பை முழுவதும் அர்ஜென்டினா கேப்டன் லியோனல் மெஸ்சி அபாரமான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்தி வருகிறார்.
இதுவரை அவர், 8 கோல்கள் மற்றும் 4 அசிஸ்ட்கள் பதிவு செய்துள்ளார். இதனால் கோல்டன் பூட் விருதுக்கான போட்டியிலும் முன்னிலையில் இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது. இறுதிப் போட்டியிலும் அவரது ஆட்டமே அர்ஜென்டினாவின் வெற்றியை தீர்மானிக்கக்கூடும் என ரசிகர்கள் எதிர்பார்க்கின்றனர்.
மறுபுறம் வேகமான பாஸிங், வலுவான டிஃபென்ஸ் மற்றும் அதிரடி தாக்குதல் ஆட்டத்தால் இந்த தொடரில் ஸ்பெயின் அனைவரையும் கவர்ந்துள்ளது. இளம் நட்சத்திரம் லாமின் யமால் மீது ரசிகர்களின் கவனம் அதிகமாக உள்ளது. மெஸ்சி - யமால் மோதல் இந்த இறுதிப் போட்டியின் முக்கிய அம்சமாக பார்க்கப்படுகிறது.
அர்ஜென்டினா மற்றும் ஸ்பெயின் இதுவரை மொத்தம் 14 போட்டிகளில் மோதியுள்ளன.
உலகக் கோப்பை வரலாற்றில் இரு அணிகளும் இதுவரை ஒரே முறை மட்டுமே மோதியுள்ளன. 1966-ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற அந்த போட்டியில் அர்ஜென்டினா 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் வெற்றி பெற்றது. கடைசியாக 2018-ல் நடைபெற்ற நட்பு ஆட்டத்தில் ஸ்பெயின் 6-1 என்ற கோல் கணக்கில் அர்ஜென்டினாவை வீழ்த்தியது.
அர்ஜென்டினா 1978, 1986 மற்றும் 2022 ஆகிய ஆண்டுகளில் உலகக் கோப்பையை வென்றுள்ளது.
ஸ்பெயின் 2010-ஆம் ஆண்டு தனது முதல் உலகக் கோப்பையை கைப்பற்றியது. அதன் பிறகு மீண்டும் இறுதிப் போட்டிக்கு வந்துள்ளதால், இந்த முறை கோப்பையை மீண்டும் வெல்லும் கனவுடன் களமிறங்குகிறது.
உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டி அமெரிக்காவின் நியூ ஜெர்சியில் உள்ள ஸ்டேடியத்தில் நடைபெறுகிறது. இந்திய நேரப்படி நள்ளிரவு 12.30 மணிக்கு போட்டி தொடங்குகிறது.
கால்பந்து ரசிகர்கள் இந்த இறுதிப் போட்டியை DD Sports சேனலில் இலவசமாக பார்க்கலாம்.
மேலும் United சேனல், JioFiber பயனர்களுக்கான United சேவை, Zee5 Live Streaming மூலமாகவும் போட்டியை நேரலையில் காண முடியும். சில DTH சேவைகளில் சம்பந்தப்பட்ட Sports Pack தேவைப்படலாம்.
ஒருபுறம் மெஸ்சியின் அனுபவம், மறுபுறம் யமாலின் இளமைத் துடிப்பு. அர்ஜென்டினாவின் அனுபவமும், ஸ்பெயினின் அதிரடி ஆட்டமும் இந்த இறுதிப் போட்டியை மேலும் சுவாரஸ்யமாக மாற்றியுள்ளது.
இரு அணிகளும் சம பலத்துடன் களமிறங்கும் நிலையில், உலக சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றப் போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு ரசிகர்களிடையே உச்சத்தை எட்டியுள்ளது.