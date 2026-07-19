Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Sports
  • /FIFA World Cup Final: அர்ஜென்டினாவா? ஸ்பெயினா? வரலாறு படைக்கப்போவது யார்?

FIFA World Cup Final: அர்ஜென்டினாவா? ஸ்பெயினா? வரலாறு படைக்கப்போவது யார்?

FIFA World Cup Final: பிபா உலகக் கோப்பை இறுதிப் போட்டியில் அர்ஜென்டினா மற்றும் ஸ்பெயின் மோதுகின்றன. மெஸ்சி தலைமையிலான அர்ஜென்டினா தொடர்ச்சியாக உலகக் கோப்பையை வென்று வரலாறு படைக்குமா? அல்லது ஸ்பெயின் மீண்டும் சாம்பியன் பட்டத்தை கைப்பற்றுமா? போட்டி நேரம், நேரலை ஒளிபரப்பு மற்றும் முக்கிய தகவல்கள்.

Written ByShiva Murugesan
Published: Jul 19, 2026, 11:25 PM IST|Updated: Jul 19, 2026, 11:25 PM IST
FIFA World Cup Final: அர்ஜென்டினாவா? ஸ்பெயினா? வரலாறு படைக்கப்போவது யார்?
Image Credit: File (Zee 5)Source: Bureau

About the Author

Shiva Murugesan

Shiva Murugesan

டிஜிட்டல் ஊடகத்துறையில் அனுபவம் வாய்ந்த செய்தி நிபுணர் மற்றும் இதழாளர். தரவு அடிப்படையிலான செய்திகள் (Data-driven news), எஸ்சிஓ (SEO) உத்திகள் மற்றும் டிஜிட்டல் வளர்ச்சி மேலாண்மையில் (Digital Growth Management) நிபுணத்துவம் பெற்றவர். தற்போது முன்னணி ஊடக நிறுவனத்தில் செய்தி மேலாண்மை மற்றும் டிஜிட்டல் தளங்களை வழிநடத்தி வருகிறார்.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
FIFA World Cup Final: அர்ஜென்டினாவா? ஸ்பெயினா? வரலாறு படைக்கப்போவது யார்?
Argentina vs Spain32 min ago
2
central government2 hrs ago
3
EPFO2 hrs ago
4
El Nino3 hrs ago
5
Kanyakumari1:44 PM IST