/கால்பந்து வெறி... கொண்டாட்டத்தில் 3 பேர் பலி - மெக்ஸிகோவில் பரபரப்பு

FIFA World Cup 2026, Mexico : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடர் தற்போது உச்சத்தில் உள்ளது. ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்று தற்போது பரபரப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்திய நேரப்படி ஜூலை 4ஆம் தேதி அன்று அதிகாலை வரை ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்று போட்டிகள் நடைபெற இருக்கின்றன. அடுத்து அன்று இரவே ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்று போட்டிகளும் தொடங்குகின்றன.
பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் இதுவரை ரவுண்ட் ஆப் 32 சுற்றில் கனடா, மொராக்கோ, பராகுவே, பிரான்ஸ், பெல்ஜியம், பிரேசில், நார்வே, மெக்ஸிகோ, இங்கிலாந்து அணிகள் வெற்றிபெற்று, அடுத்த ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றுக்கு சென்றிருக்கிறது.
ஜெர்மனி, நெதர்லாந்து, ஜப்பான், தென்னாப்பிரிக்கா, ஸ்வீடன், செனகல், ஐவரி கோஸ்ட், ஈக்வடார், டிஆர் காங்கோ உள்ளிட்ட அணிகள் தொடரைவிட்டு வெளியேறிவிட்டன.
தொடரை நடத்தும் மெக்ஸிகோ, கனடா அணிகளும் அடுத்தச் சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றிருப்பது கவனிக்கத்தக்க ஒன்றாகும். கனடா அணி தென்னாப்பிரிக்காவை 1-0 என்ற கணக்கில் வீழ்த்தி வெற்றிபெற்றது, மெக்ஸிகோ அணியோ 2-0 என்ற கணக்கில் ஈக்வடார் அணியை வீழ்த்தியது.
கனடா இதற்கு முன் 1986 மற்றும் 2022 ஆகிய இரண்டு முறை மட்டுமே பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடி உள்ளது. கனடா அணி முதல்முறையாக ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றுக்கு தகுதிபெற்றுள்ளது.
ஆனால், மெக்ஸிகோ அணியை பொருத்தவரை 18வது முறையாக பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில் விளையாடுகிறது, மூன்றாவது முறையாக தொடரை நடத்தும் வாய்ப்பையும் மெக்ஸிகோ பெற்றிருக்கிறது. 1930ஆம் ஆண்டில் இருந்து விளையாடி வருகிறது, மெக்ஸிகோ.
இதற்கு முன் 1970 மற்றும் 1986 பிபா உலகக் கோப்பை தொடரில் மெக்ஸிகோ அணி காலிறுதி வரை வந்ததே அந்த அணியின் அதிகபட்ச சாதனையாக உள்ளது. இந்த இரண்டு தொடரையும் நடத்தியது மெக்ஸிகோ அணி.
1994ஆம் ஆண்டில் இருந்து தொடர்ச்சியாக அனைத்து பிபா உலகக் கோப்பை தொடரிலும் மெக்ஸிகோ அணி தகுதிபெற்றிருக்கிறது. இதில் பல முறை நாக்-அவுட் வரை வந்திருக்கும் மெக்ஸிகோ அணி, ஒருமுறை கூட ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றை தாண்டிச் செல்லவில்லை.
இந்த முறை மெக்ஸிகோ அணி ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றில் பலம் வாய்ந்த இங்கிலாந்து அணியை சந்திக்கிறது. இங்கிலாந்து அணி 2-1 என்ற கணக்கில் காங்கோ அணியை வீழ்த்தி ரவுண்ட் ஆப் 16 சுற்றுக்கு வந்துள்ளது.
மெக்ஸிகோ அணி, ஈக்வடார் அணியை வீழ்த்தியதை தொடர்ந்து, மெக்ஸிகோ நாட்டின் தலைநகரான மெக்ஸிகோ சிட்டியில் பெரும் கொண்டாட்டம் நடைபெற்றது.
No hay palabras que puedan consolar los hechos que se dieron el día de ayer. Lo que debió ser un día alegre y de ilusión para nuestra ciudad se convirtió en una tragedia dolorosa para familias.— Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) July 1, 2026
A sus seres queridos les abrazo con el alma; comparto su dolor y les reitero que no… pic.twitter.com/yf5DULQMfK
மெக்ஸிகோ சிட்டியின் மையப்பகுதியில நடைபெற்ற மாபெரும் கொண்டாட்டங்களின்போது, மூச்சுத் திணறி மூன்று பேர் உயிரிழந்ததாக மெக்ஸிகோ சுகாதாரத்துறை அதிகாரிகள் நேற்று தெரிவித்துள்ளனர்.
கடந்த செவ்வாய்கிழமை (ஜூன் 30) இரவு நடந்த கொண்டாட்டங்களுக்காக ஆயிரக்கணக்கானோர் கூடினார்கள். புகழ்பெற்ற் சுதந்திர தேவதை நினைவுச்சின்னத்திற்கு அருகில் உள்ள தெருக்களில் இரண்டு பெண்களும், ஒரு ஆணும் மயக்க நிலையில் கண்டெடுக்கப்பட்டனர் என மெக்ஸிகோ நகரின் சுகாதார செயலகம் அதன் X தள பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
மூன்று பேர் மயக்க நிலையில் இருப்பதாக தகவல் கிடைத்தவுடன் அவசர மீட்புக் குழுவினர் உடனடியாக அங்கு சென்றதாகவும், ஆனால் அவர்கள் ஏற்கெனவே உயிரிழந்துவிட்டதாகவும் மெக்சிகோ சிட்டி மேயர் அவரது சமூக ஊடகப் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார். உயிரிழந்தவர்களின் வயது 48, 44, 19 ஆகும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இருப்பினும் அவர்கள் இறந்தது குறித்து கூடுதல் விவரங்களை அதிகாரிகள் தெரிவிக்கவில்லை.
Celebration over Mexico reaching the world cup round of 16.pic.twitter.com/0rRVRn45TW— entut- (@koppiimixanget) July 1, 2026
கடந்த செவ்வாய் இரவு El-Angel என்ற பிரபலமாக அறியப்படும் சுதந்திர நினைவுச் சின்னத்தைச் சுற்றியுள்ள வானத்தில் வாணவேடிக்கைகள் ஒளிர்ந்தன. மெக்ஸிகோ சிட்டியின் பிரதான சதுக்கமான சோகாலோவை, சாபுல்டெபெக் பூங்கா உடன் இணைக்கும் 5 கிலோமீட்டர் நீளமுள்ள பாசியோ டி லா ரிஃபார்மா நெடுகிலும் ஆயிரக்கணக்கான மெக்ஸிகோ மக்கள் கொண்டாடியது குறிப்பிடத்தக்கது.