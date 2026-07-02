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கால்பந்து வெறி... கொண்டாட்டத்தில் 3 பேர் பலி - மெக்ஸிகோவில் பரபரப்பு

FIFA World Cup 2026 : பிபா உலகக் கோப்பை 2026 தொடரில் மெக்ஸிகோ அணியின் சாதனை வெற்றியை கொண்டாட ஆயிரக்கணக்கானோர் கூடிய நிலையில், அதில் மூன்று பேர் உயிரிழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Written BySudharsan G
Published: Jul 02, 2026, 07:39 AM IST|Updated: Jul 02, 2026, 07:39 AM IST
கால்பந்து வெறி... கொண்டாட்டத்தில் 3 பேர் பலி - மெக்ஸிகோவில் பரபரப்பு
Image Credit: Image Credit : Mexico Celebration | Image Source : X/@jacksonhinkleSource: Bureau

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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