English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
ஹர்திக் பாண்டியா மோசமான ஃபார்ம்.. 6 போட்டிகளில் 81 ரன்கள்! ஆகாஷ் சோப்ரா கடும் விமர்சனம்

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா நடப்பாண்டு ஐபிஎலில் 6 போட்டிகளில் வெறும் 81 ரன்கள் மட்டுமே அடித்துள்ள நிலையில், அவரை முன்னாள் வீரர் ஆகாஷ் சோப்ரா கடுமையாக சாடி பேசி உள்ளார்.  

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 20, 2026, 07:53 PM IST
  • நடப்பாண்டு ஐபிஎல்லில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி மோசமாக விளையாடி வருகிறது
  • அணியின் கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியாவும் மோசமான ஃபார்மில் உள்ளார்
  • 6 போட்டிகளில் 81 ரன்கள் மட்டுமே அடித்துள்ளார்

Trending Photos

சர்வதேச டி20ல் அதிக ரன்கள்.. டாப் 7 இந்தியர்கள் யார் யார்? ரோகித் சர்மாவை முந்திய பிரபல வீராங்கனை
camera icon7
Cricket
சர்வதேச டி20ல் அதிக ரன்கள்.. டாப் 7 இந்தியர்கள் யார் யார்? ரோகித் சர்மாவை முந்திய பிரபல வீராங்கனை
10 லட்சம் தானா உங்க பட்ஜெட்? அப்போ இதுதான் டாப் சிறந்த கார்கள்
camera icon6
Top Best 5 Budget Cars
10 லட்சம் தானா உங்க பட்ஜெட்? அப்போ இதுதான் டாப் சிறந்த கார்கள்
சித்திரை 06 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
camera icon12
Rasipalan
சித்திரை 06 ஞாயிற்றுக்கிழமை ராசிபலன்: இன்று யார் யாருக்கு அதிர்ஷ்டமான நாள்?
Akshaya Tritiya Big Gold Offers: தங்கம் வாங்குவோருக்கு நற்செய்தி... 50% வரை தள்ளுபடி...
camera icon5
Akshaya Tritiya 2026
Akshaya Tritiya Big Gold Offers: தங்கம் வாங்குவோருக்கு நற்செய்தி... 50% வரை தள்ளுபடி...
Add Zee News as a Preferred Source

நடப்பாண்டு ஐபிஎல்லில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு ஒரு வெற்றியை மட்டுமே பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்தில் இருந்து வருகிறது. 5 முறை ஐபிஎல் கோப்பையை வென்ற ஒரு அணிக்கு இப்படி ஒரு நிலைமையா? என அந்த அணி ரசிகர்களும் கேள்வி எழுப்பி தங்களது ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். குறிப்பாக அந்த அணியின் கேப்டனாக இருக்கும் ஹர்திக் பாண்டியாவால் பேட்டிங் மற்றும் பந்து வீச்சி என இரண்டில் ஒரு துறையில் கூட பெரிதாக எந்த தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியவில்லை. அவர் இதுவரை 6 போட்டிகளில் விளையாடி வெறும் 81 ரன்களை மட்டுமே எடுத்துள்ளார். அதேபோல் பந்து வீச்சிலும் இரண்டு விக்கெட்களை மட்டுமே எடுத்துள்ளார். இது அவரின் மோசமான ஃபார்மை காட்டுகிறது. 

ஹர்திக் பாண்டியா மீது விமர்சனம் 

இந்த நிலையில், ஹர்திக் பாண்டியாவை முன்னாள் வீரர் ஆகாஷ் சோப்ரா விமர்சித்து பேசி உள்ளார். பாண்டியா எப்போது ஒரு நல்ல மேட்ச் வின்னிங் இன்னிங்ஸை ஆடினார் என்று என்ன நியாபகம் இல்லை என கூறி உள்ளார். இது தொடர்பாக பேசிய சோப்ரா, நீங்கள் இப்போது பேட்டிங் வரிசையை சரி செய்துவிட்டீர்கள். சூர்யகுமார் யாதவ் குறித்து நான் பேசப்போவதில்லை. ஏனென்றால் அவர் கடந்த முறை பல போட்டிகளை வென்று கொடுத்துள்ளார். அதற்கு ஏற்ற ஒரு இன்னிங்ஸை அவர் அடினார். 

ஹர்திக் எப்போது கடையாக நல்ல இன்னிங்ஸ் ஆடினார்? 

ஆனால் ஹர்திக் பாண்டியா, நீங்கள் கடைசியாக எப்போது ஒரு போட்டியை வெல்லும் அளவிற்கான இன்னிங்ஸை விளையாடினார் என்பது எனக்கு நினைவில்லை. அவரது பல நல்ல ஆட்டங்களை பார்த்திருக்கிறோம். ஒரு போட்டியை தனி ஒருவராக நின்று வெல்லக்கூடிய அளவிற்கு 70, 80 ரன்களை எடுக்கும் திறன் அவரிடம் உள்ளது என ஆகாஷ் சோப்ரா கூறினார். 

உலகின் சிறந்த ஆல்-ரவுண்டர் ஹர்திக் பாண்டியா 

ஹர்திக் பாண்டிய உலகின் சிறந்த ஆல்-ரவுண்டர்களில் ஒருவராக திகழ்ந்து வருகிறார். குறிப்பாக டி20 போட்டிகளில் அவரது ஆட்டம் அபாரமானதாக இருக்கும். இந்திய அணிக்கு பல்வேறு போட்டிகளை அவர் வென்று கொடுத்துள்ளார். சமீபத்தில் கூட டி20 உலகக் கோப்பையை வென்றதற்கு ஹர்திக் பாண்டியாவின் பங்கு மிகப்பெரியது. அப்படி இருக்கையில், தற்போது அவர் கடுமையாக தடுமாறி வருவது ரசிகர்களை இடையே அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது. மேலும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. 

டி20ல் ஹர்திக் பாண்டியா 

இந்தியாவுக்காக 131 சர்வதேச டி20 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ள ஹர்திக், 2,128 ரன்கள் அடித்துள்ளார். இதில் 8 அரைசதங்கள் அடங்கும். அவரது சராசரி 29.15 ஆக உள்ளது. அதேபோல் பந்து வீச்சில் 107 விக்கெட்களை வீழ்த்தில் அசத்தில் உள்ளார். ஐபிஎல்லில் 156 போட்டிகளில் விளையாடி 2830 ரன்கள் குவித்துள்ளார். இதில் 10 அரைசதங்கள் அடித்துள்ளார். அதிகபட்சமாக 91 ரன்கள் அடித்து அசத்தி உள்ளார். பந்து வீச்சில் 80 விக்கெட்களை வீழ்த்தி உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

2026 ஐபிஎல்லில் மும்பை இந்தியன்ஸ் 

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி இதுவரையில் இல்லாத அளவிற்கு ஒரு மோசமான ஐபிஎல் தொடரை சந்தித்துள்ளது. தற்போது 6 போட்டிகளில் விளையாடி முதல் போட்டியில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் மட்டும் வென்றுள்ளது. அதன்பிறகான அடுத்த 5 போட்டிகளில் தோல்வியடைந்து புள்ளிப்பட்டியலில் 10 வது இடத்தில் உள்ளது. வரும் போட்டிகளில் வெல்லும் பட்சத்தில் அந்த அணியின் பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு பிரகாசம் ஆகும். இல்லையென்றால், லீக் தொடருடன் வெளியேற வேண்டிய சூழல் ஏற்படும். 

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ஏப்ரல் 20 திங்கட்கிழமை குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணியுடன் மோதுகிறது. இதையடுத்து சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத், லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ், ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, பஞ்சாப் கிங்ஸ், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ஆகிய அணிகளுடன் அடுத்தடுத்த போட்டிகள் உள்ளன. 

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி

டேனிஷ் மாலேவார், குயின்டன் டி காக் (விக்கெட் கீப்பர்), நமன் திர், சூர்யகுமார் யாதவ், ஹர்திக் பாண்டியா (கேப்டன்), திலக் வர்மா, ஷெர்பேன் ரதர்ஃபோர்ட், மிட்செல் சான்ட்னர், கிரிஷ் பகத், ஜஸ்பிரித் பும்ரா, கசன்பர், ராஜ் பாவா, அஸ்வனி குமார், கார்பின் போஷ், மயங்க் ராவத், ரகு சர்மா, ரியான் ரிக்கல்டன், ஷர்துல் தாக்கூர், தீபக் சாஹர், ரோஹித் சர்மா, மயங்க் மார்கண்டே, டிரென்ட் போல்ட், வில் ஜாக்ஸ், ராபின் மின்ஸ், முகமது சலாவுதீன் இசார். 

மேலும் படிக்க: MI vs CSK டிக்கெட் முன்பதிவு தொடக்கம்! எப்படி வாங்குவது? தோனியின் வருகையால் எகிறும் டிமாண்ட்

மேலும் படிக்க: இந்திய அணிக்கு கேப்டனாகும் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்.. பிசிசிஐ புதிய திட்டம்!

மேலும் படிக்க: MI vs CSK: தோனி ரீ-என்ட்ரி? ஆயூஷ் மாத்ரே நீக்கம்.. பிளேயிங் 11ல் இரண்டு மாற்றம்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

 

 

 

About the Author
Hardik PandyaIPL 2026Mumbai IndiansAkash Chopra

Trending News