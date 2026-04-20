MI vs CSK: தோனி ரீ-என்ட்ரி? ஆயூஷ் மாத்ரே நீக்கம்.. பிளேயிங் 11ல் இரண்டு மாற்றம்!

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாட இருக்கிறது. இப்போட்டியில் சிஎஸ்கே பிளேயிங் 11ல் இரண்டு மாற்றங்கள் நடக்க அதிக வாய்ப்புள்ளது. அது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 20, 2026, 09:46 AM IST
  • சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஏப்ரல் 23ல் மும்பை இந்தியன்ஸ் அனியுடன் மோதுகிறது
  • இப்போட்டியில் எம்.எஸ். தோனி ரீ-என்ட்ரி கொடுப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது
  • SRH அணிக்கு எதிரான போட்டியில் காயம் அடைந்த ஆயூஷ் மாத்ரே இப்போட்டியில் விளையாட வாய்ப்பில்லை

camera icon8
camera icon7
camera icon7
camera icon8
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி அடுத்த போட்டியில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாட இருக்கிறது. இப்போட்டியில் சிஎஸ்கே நட்சத்திர வீரர் எம்.எஸ். தோனி விளையாடுவாரா என்றும் காயம் அடைந்த ஆயூஷ் மாத்ரே விளையாடுவாரா என்ற கேள்வியும் உள்ளன. இந்த நிலையில், மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிராக இந்த இருவரும் விளையாடுவார்களா? சென்னை அணியின் பிளேயிங் 11 என்னவாக இருக்கும் என்பது குறித்து இத்தொகுப்பில் பார்க்கலாம். 

சிஎஸ்கே vs மும்பை 

நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடரின் 33 வது போட்டியில் ருதுராஜ் தலைமையிலான சென்னை அணியும் ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையிலான மும்பை அணியும் மோதுகின்றன. இப்போட்டி மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை நடைபெறுகிறது. இப்போட்டியில் இரண்டு அணிகளுமே கட்டாயம் வென்றாக வேண்டும் என்ற சூழ்நிலையில் களமிறங்குகிறது. குறிப்பாக மும்பை இந்தியன்ஸ் (MI) அணி தொடர்ந்து 5 தோல்விகளை பெற்றுள்ளதால், சென்னை அணியை வீழ்த்தி தனது 2வது வெற்றியை பெற வேண்டும் என்ற நோக்குடன் தீவிர வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். 

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான தோல்வி 

மறுபக்கம் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி கடைசியாக விளையாடிய SRHக்கு எதிரான போட்டிகளில் படுதோல்வியை பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் 7வது இடத்தில் உள்ளது. தொடக்கத்தில் வரிசையாக 3 போட்டிகளில் தோல்விகளை பெற்ற சிஎஸ்கே அணி, அதன்பின் இரண்டு வெற்றிகளை பெற்று தனது வெற்றிப்பயணத்தை தொடங்கியது. இந்த சூழலில், அதனை தொடரும் என எதிர்பார்த்த நிலையில், மீண்டு ஒரு தோல்வியை சந்தித்து பின்னடைவை சந்தித்துள்ளது. 

தோனி விளையாடுவாரா? 

2026 ஐபிஎல் தொடரில் மகேந்திர சிங் தோனி எப்போது களமிறங்குவார் என்ற எதிர்பார்ப்பு மிகப்பெரிய அளவில் ரசிகர்கள் மத்தியில் இருந்து வருகிறது. இதற்கான விடையையும் அவர்கள் தீவிரமாக தேடி வருகின்றனர். கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்பான தவலின் படி தோனி மும்பை அணிக்கு எதிரான போட்டியில் களமிறங்குவார் என கூறப்பட்டது. ஆனால் தற்போது மைக்கேல் ஹஸ்ஸி, அவர் வலைப்பயிற்சியில் தீவிரம் காட்டி வந்தாலும் அவருக்கு இன்னும் முழுமையாக நம்பிக்கை வரவில்லை என்ற அதிர்ச்சி தகவலை கூறி உள்ளார். 

இது தொடர்பாக பேசிய அவர், தோனி எப்போது களமிறங்குவார் என்பது எனக்கே தெரியாது. அவர் காயத்தில் இருந்து மிகவும் சிறப்பாக மீண்டு வருகிறார். வலைப்பயிற்சியில் அவரது பேட்டிங் திருப்தி அளிக்கும் வகையில் உள்ளது. ஆனால் வெறும் பேட்டிங்கை மட்டும் வைத்து முடிவை எடுத்துவிட முடியாது. தற்போது அவர் விக்கெட்டிற்கு இடையே வேகமாக ஓடுவதில் கவனம் செலுத்தி வருகிறார். வேகமாக ஓடுவதில் இன்னும் அவருக்கு முழு நம்பிக்கை வரவில்லை. அவருக்கு நம்பிக்கை வந்த பின்னரே அவர் ஆடுவார் என தெரிவித்துள்ளார். 

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டிக்கு இன்னும் முழுமையாக 3 நாட்கள் வரை உள்ளன. எனவே அவர் விளையாடும் வாய்ப்பு இருக்கிறது. அவர் எப்போது வேண்டுமானாலும் களத்திற்கு திரும்பலாம் என தெரிகிறது. 

ஆயூஷ் மாத்ரே காயம்

ஆயூஷ் மாத்ரே சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியின்போது, தொடைதசைப்பிடிப்பு காரணமாக அவர் அவதிப்பட்டார். அவருக்கு தொடை தசைநார் கிழிவு என சந்தேகிக்கப்படுகிறது. இதனால் அவர் சில வாரங்களுக்கு விளையாடாமல் போக வாய்ப்புள்ளது. நல்ல ஃபார்மில் இருக்கும் மாத்ரேவுக்கு தற்போது காயம் ஏற்பட்டுள்ளது சிஎஸ்கே அணிக்கு பெரிய பின்னடைவாக அமைந்துள்ளது. 

ஆயூஷ் மாத்ரே விளையாடவில்லை என்றால் அவருக்கு பதில் யார்? 

ஆயூஷ் மாத்ரேவுக்கு பதிலாக சிஎஸ்கே அணி உர்வில் படேலை களமிறங்க வாய்ப்புள்ளது. மூன்றாவது இடத்தில் ஆயூஷ் மாத்ரே அளவிற்கு அதிரடி காட்டக்கூடிய திறன் இவரிடம் உள்ளது. குறிப்பாக மிடில் ஓவர்களில் ஸ்பின்னர்களுக்கு எதிராக உர்வில் சிறப்பாக விளையாடுபவர் என்பதால் மாத்ரேவுக்கு பதில் இவரை சென்னை அணி களமிறக்கும். 

தோனி வந்தால் யார் வெளியே? 

தோனி பிளேயிங் 11ல் இணையும் பட்சத்தில் சர்ஃபராஸ் கான் அல்லது முகேஷ் செளதிரி அணியில் இருந்து நீக்கப்பட வாய்ப்புள்ளது. கலீல் வெளியேறிய நிலையில், அவருக்கு பதில் அணிக்குள் வந்த முகேஷ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக சிறப்பாக பந்து வீசினார். 2 ஓவர்களை வீசிய அவர் 21 ரன்களை விட்டுக்கொடுத்து 2 விக்கெட்களை வீழ்த்தினார். ஒருவேளை அணி நிர்வாகம் இவரை நீக்க தயங்கினால், குர்ஜப்நீத் சிங்கை அணியில் இருந்து நீக்கி தோனியை உள்ளே அழைத்து வருவார்கள். 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பிளேயிங் 11

சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), சர்பராஸ் கான், சிவம் துபே, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், எம்.எஸ். தோனி, ஜேமி ஓவர்டன், மேத்யூ ஷார்ட், அன்ஷுல் கம்போஜ், நூர் அகமது, முகேஷ் சவுத்ரி. 

இம்பேக்ட் வீரர்: உர்வில் படேல்.  

மும்பை இந்தியன்ஸ் பிளேயிங் 11

குயின்டன் டி காக் (விக்கெட் கீப்பர்), ரோகித் சர்மா, திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், ஹர்திக் பாண்டியா (கேப்டன்), ஷெர்பேன் ரதர்ஃபோர்ட், நமன் திர், மயங்க் ராவத், ஷர்துல் தாக்கூர், தீபக் சாஹர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா. 

இம்பேக்ட் வீரர்: சூர்யகுமார் யாதவ். 

