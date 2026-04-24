சஞ்சு சாம்சன் விளாசல்; ஹர்திக் பாண்டியாவின் அந்த 2 ஓவர்கள் தான் காரணமா? MI-ன் படுதோல்வி குறித்து ஓர் பார்வை!

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் சிறப்பாக விளையாடிய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி அந்த அணியை 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி அபார வெற்றியை பெற்றுள்ளது.
நடப்பாண்டு ஐபிஎல் தொடரின் 33வது போட்டி நேற்று (ஏப்ரல் 23) மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையிலான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியும் மோதியது. முதலில் பேட்டிங் செய்த சென்னை அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 6 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 207 ரன்களை எடுத்தனர். சிஎஸ்கே அணி வீரர்கள் பலரும் சொர்ப்ப ரன்களில் அட்டமிழந்து ஏமாற்றம் அளித்தாலும், தொடக்க வீரரான சஞ்சு சாம்சன் கடைசி வரை களத்தில் நின்று சென்னை அணியின் ரன்களை உயர்த்த முக்கிய காரணமாக இருந்தார். அவர் 54 பந்துகளில் 101 ரன்கள் எடுத்து அசத்தினார்.
இதையடுத்து 208 ரன்கள் இலக்கை துரத்திய மும்பை அணி 104 ரன்களுக்கு ஆல் அவுட் ஆகி 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வியை தழுவியது. அதிகபட்சமாக தில்க வர்மா 37, சூர்யகுமார் யாதவ் 36 ரன்களையும் எடுத்தனர். மற்ற வீரர்கள் யாரும் இரட்டை இலக்கு ரன்களை கூட அடிக்கவில்லை. இப்படி பேட்டிங்கில் கடுமையாக சொதப்பி மும்பை அணி வரலாற்று தோல்வியை தழுவி இருக்கிறது. இந்த தோல்விக்கு மும்பையின் பேட்டிங் மட்டும் காரணம் கிடையாது பந்து வீச்சில் ஹர்திக் பாண்டிய செய்த மிகப்பெரிய தவறே காரணம் என ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
தோல்விக்கு ஹர்திக் பாண்டியாவே காரணம்
அதாவது, சென்னை அணி பேட்டிங் செய்கையில் முதல் ஓவரில் 7 ரன்களை மட்டுமே எடுத்திருந்தனர். இந்த சூழலில்,அல்லா கஸன்ஃபர், அஷ்வினி குமார் ஆகியோர் இருக்கையில் ஹர்திக் பாண்டியா இன்னிங்ஸின் இரண்டாவது ஓவரை வீசினார். அந்த ஓவரை சிறப்பாகவும் அவர் வீசவில்லை. அவர் 19 ரன்களை விட்டுக்கொடுத்தார். இதன்பின்னர் மூன்றாவது ஓவரை வீச வந்த அல்லா கஸன்ஃபர் 6 ரன்களை மட்டுமே கொடுத்து ருதுராஜின் விக்கெட்டையும் கைப்பற்றினார்.
பாண்டியா செய்த மிகப்பெரிய தவறு
இதன்பின்பாவது அஷ்வினி குமார் அல்லது பும்ராவிடம் ஓவரை கொடுத்திருக்கலாம், ஆனால் மீண்டும் ஹர்திக் பாண்டியா வந்தார். இம்முறையும் அவர் சரியாக ஓவரை வீசவில்லை, 3 பவுண்டரிகள், ஒரு சிக்சர் என மொத்தம் 19 ரன்களை மீண்டும் வாரி வழங்கினார். இதனால் சென்னை அணி 4 ஓவர்களிலேயே 51 ரன்களை குவித்தது. மும்பை அணி நினைத்திருந்தால் பவர்ப்ளேவில் சிஎஸ்கே அணியை கட்டுப்படுத்தி இருக்கலாம், ஆனால் அதை செய்ய தவரியது. இதுவே மும்பை அணியின் தோல்விக்கு முதன்மை காரணமாக அமைந்துள்ளது.
சரி பேட்டிங்கிலாவது தாக்கத்தை ஏற்படுத்துவார் என எதிர்பார்த்த நிலையில், அதிலும் கோட்டைவிட்டார் ஹர்திக் பாண்டியா. வெறும் 1 ரன்னில் ஆட்டமிழந்து வெளியேறினார். இதனால் மும்பை அணியின் இந்த படுதோல்விக்கு ஹர்திக் பாண்டியாவே முழுக்க முழுக்க காரணம் என ரசிகர்கள் குற்றம்சாட்டி வருகின்றனர்.
2026 ஐபிஎல்லில் பாண்டியா சொதப்பல்
ஹர்திக் பாண்டியா இத்தொடரின் தொடக்கத்தில் இருந்தே கடுமையாக சொதப்பி வருகிறார். இதுவரை 6 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ள அவர், வெறும் 97 ரன்களை மட்டுமே எடுத்துள்ளார். பந்து வீச்சில் 3 விக்கெட்களை மட்டும் எடுத்து ஒரு மோசமான நிலையில் உள்ளார். இவரின் இந்த சரிவே மும்பை அணியின் தோல்விகளுக்கு ஒரு முக்கிய காரணமாக இருக்கிறது. ஹர்திக் பாண்டியா நல்ல ஃபார்மில் இருந்திருந்தால், அவர் பந்து வீச்சு மற்றும் பேட்டிங்கில் சிறப்பாக செயல்பட்டு இருப்பார். அவரது ஆட்டம் மும்பை அணிக்கு சிறப்பாக இருந்திருக்கும்.
பும்ராவின் ஃபார்ம்
ஜஸ்பிரித் பும்ரா விக்கெட் எடுக்காமல் இருப்பதும் மும்பை அணிக்கு சரிவை கொடுத்திருக்கிறது எனலாம். இதுவரை 7 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ள பும்ரா, பெரிதாக ரன்களை விட்டுக்கொடுக்கவில்லை என்றாலும் அவர் வெறும் 2 விக்கெட்களை மட்டுமே எடுத்துள்ளார். மும்பையின் முன்னணி பந்து வீச்சாளராக இருக்கும் பும்ராவின் விக்கெட் எடுக்க முடியாத நிலையும் அணியின் சரிவுக்கு காரணமாக பார்க்கப்படுகிறது.
புள்ளிப்பட்டியலில் சரிவு
மும்பை அணி குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிராக வென்று புள்ளிப்பட்டியலில் 10வது இடத்தில் இருந்து 7வது இடத்திற்கு முன்னேறியது. அதேசமயம் அவர்களின் நெட் ரன் ரேட்டையும் மீட்டெடுத்தனர். இந்த நிலையில், சிஎஸ்கே அணிக்கு எதிரான படுதோல்விக்கு பின்னர் புள்ளிப்பட்டியலில் 8வது இடத்திற்கு இறங்கி உள்ளனர். அவர்களது நெர் ரன் ரேட் -0.736 ஆக உள்ளது.
பேட்டிங்கில் தவறு செய்தோம்
தோல்விக்கு பின்னர் பேசிய ஹர்திக் பாண்டியாவிடம், இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் ஆடுகளத்தின் தன்மை மாறிவிட்டதா என கேட்கப்பட்டது. அதற்கு அவர், நான் அப்படி சொல்ல விரும்பவில்லை. நாங்கள் சிறப்பாக பேட்டிங் செய்யவில்லை. அதை சரியாக செய்திருந்தால் நன்றாக இருந்திருக்கும் என நேர்மையாக பதில் அளித்தார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், எங்கள் சுழற்பந்து வீச்சாளர்கள் நன்றாக பந்து வீசினார்கள் என நான் நினைக்கிறேன். சஞ்சு சாம்சன் சிறப்பாக விளையாடினார். அதேபோல் அவர்களின் மற்ற வீரர்களும் ரன்களை சேர்த்து அணியின் ஸ்கோர் உயர காரணமாக இருந்தனர். நாங்கள் 208 ரன்கள் இலக்கை துரத்த, நல்ல பவர்ப்ளே தேவைப்பட்டது. அதேசமயம் ஆட்டத்தின் வேகம் எங்கள் பக்கம் இருந்திருக்க வேண்டும். ஆனால் அது நடக்கவில்லை என ஹர்திக் பாண்டியா கூறினார்.
மும்பை இந்தியன்ஸ் vs சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத்
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி அடுத்த போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக விளையாட இருக்கிறது. இப்போட்டி ஏப்ரல் 29 ஆம் தேதி மும்பை வான்கடேவில் நடைபெற உள்ளது. மும்பை அணி மீதமுள்ள 7 போட்டிகளிலும் வெல்ல வேண்டும். அப்போதுதான் அவர்களால் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்குள் நுழைய முடியும் என்ற சூழல் உருவாகி உள்ளது.
