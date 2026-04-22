MI vs CSK: சிஎஸ்கே, மும்பை அணியில் இணைந்த புது வீரர்கள்.. பிளேயிங் 11 நடக்கும் அதிரடி மாற்றம்!

மும்பை இந்தியன்ஸ் vs சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் போட்டிக்கு முன் இரு அணிகளிலும் முக்கிய வீரர்கள் இணைந்துள்ளனர். நாதன் எல்லிஸு காயம் காரணமாக விலகிய நிலையில், அவருக்கு மாற்று வீரராக வேகப்பந்து வீச்சாளர் ஸ்பென்சர் ஜான்சன் சிஎஸ்கே அணி அணியுடன் இணைந்துள்ளார். அதேபோல் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியில் வில் ஜாக்ஸ் சேர்ந்துள்ளதாக தெரிகிறது. இதனால் பிளேயிங் 11ல் மாற்றம் ஏற்பட அதிக வாய்ப்புள்ளது.
சிஎஸ்கே அணியில் இணைந்த ஸ்பென்சர் ஜான்சன்
இந்த செய்தியை சிஎஸ்கே அணி தனது எக்ஸ் பக்கத்தின் மூலம் உறுதி செய்துள்ளது. அவரது படத்தை பதிவிட்டு அதில், “வேகம் வேண்டுமா? இதோ ஸ்பென்சர் வருகிறார்” என பதிவிட்டுள்ளனர். ஸ்பென்சர் ஜான்சனின் வருகை சிஎஸ்கே அணிக்கு ஓர் உத்வேகத்தை அளித்திருக்கும். தொடர்ந்து சிஎஸ்கே அணியின் வீரர்கள் காயம் காரணமாக ஐபிஎல் தொடரை விட்டு விலகி வரும் நிலையில், அவர்களுக்கு இது ஆறுதல் அளிக்கும். அதே நேரத்தில் ஏப்ரல் 23 வியாழக்கிழமை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டிக்கு முன்னர் ஸ்பென்சர் இணைந்துள்ளது அணிக்கு கூடுதல் பலத்தை அளித்துள்ளது. அவர் மும்பை அணிக்கு எதிரான போட்டியில் இடம் பெறுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
அடுத்தடுத்த காயம்
முதலில் காயம் காரணமாக நாதன் எல்லிஸ் விலகினார். பின்னர் எம்.எஸ். தோனி, அவர் முழுமையாக விலகவில்லை என்றாலும், அவர் விளையாடும் போட்டி இன்னும் உறுதியாகவில்லை. இதையடுத்து, வேகப்பந்து வீச்சாளர் கலீல் அகமது காயம் காரணமாக வெளியேறினார். இறுதியாக இந்த சீசனில் சிஎஸ்கே அணிக்காக அதிரடியாக விளையாடி நல்ல ஃபார்மில் இருந்த ஆயூஷ் மாத்ரே தொடை பகுதியில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக தொடரை விட்டு விலகி உள்ளார். இப்படி அடுத்தடுத்து முக்கிய வீரர்கள் காயமடைந்து வெளியேறுவது சிஎஸ்கே அணியின் பலத்தை குறைக்கிறது.
இதுவரை ஐபிஎல்லில் ஸ்பென்சர் ஜான்சன்
ஸ்பென்சர் ஜான்சன் இதுவரை ஐபிஎல்லில் 9 போட்டிகளில் விளையாடி 5 விக்கெட்களை மட்டுமே வீழ்த்தி உள்ளார். ஸ்பென்சர் 2024 ஆம் ஆண்டு ஐபிஎல்லில் அறிமுகனார். அந்த ஆண்டு குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்காக விளையாடினார். பின்னர் 2025ல் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்காக விளையாடிய நிலையில், நடந்து முடிந்த மினி ஏலத்தில் சிஎஸ்கே அணி அவரை ரூ. 1.5 கோடிக்கு வாங்கியது. இந்த நிலையில், தற்போது சிஎஸ்கே அணிக்காக விளையாட தயாராகி வருகிறார். அவர் நல்ல பங்களிப்பை கொடுப்பார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் பிளே ஆஃப் வாய்ப்பு
சிஎஸ்கே அணி நடப்பாண்டு ஐபிஎல்லில் இதுவரை பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவில்லை. அந்த அணி 6 போட்டிகளில் விளையாடி வெறும் 2ல் மட்டுமே வெற்றி பெற்று 4 புள்ளிகளுடன் 8 வது இடத்தில் இருந்து வருகிறது. இன்னும் 7 போட்டிகள் மீதமுள்ள நிலையில், அதில் 6 போட்டிகளில் வென்றால்தான் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் நிலை உருவாகி உள்ளது. அதனால் இன்னும் ஒரு போட்டியில் மட்டும்தான் சிஎஸ்கே அணியால் தோற்க முடியும். மற்ற போட்டிகள் அனைத்திலும் வென்றாக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருப்பதால், ஒவ்வொரு போட்டியும் அழுத்ததிலேயே விளையாடும் சூழல் உள்ளது.
தோனி இணைந்தால் கூடுதல் பலம்?
இந்த ஆண்டில் சிஎஸ்கே அணிக்காக இன்னும் தோனி ஒரு போட்டியில் கூட விளையாடவில்லை. காயம் காரணமாக விலகியுள்ள நிலையில், அவர் கிட்டத்தட்ட குணமடைந்ததாகவும் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாடுவார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவர் அணியில் இணையும் பட்சத்தில் அது கூடுதல் பலமாக அமையும். ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டுக்கு அணியை வழிநடத்துவதில் அவர் உதவியாக இருப்பார்.
மும்பை அணியில் இணைந்த வில் ஜாக்ஸ்
சென்னை அணியில் ஸ்பென்சர் இணைந்ததுபோல், மும்பை அணியில் இங்கிலாந்து ஆல்-ரவுண்டர் வில் ஜாக்ஸ் இணைந்துள்ளார். மும்பை வான்கடே மைதாத்தில் அவர் சக வீரர்களுடன் பயிற்சியில் ஈடுபட்டதாக செய்திகள் வெளியாகி உள்ளன. இது சிஎஸ்கே அணிக்கு முன்பாக நடத்திருப்பதால், ரசிகர்கள் இடையே கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது. ரோகித் சர்மா தசைநார் காயம் காரணமாக விளையாடாமல் இருக்கும் நிலையில், வில் ஜாக்ஸ் அணியில் இணைந்திருப்பது அவர்களுக்கு உத்வேகத்தை அளித்துள்ளது.
தோல்வியில் இருந்து மீண்ட மும்பை (MI)
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தனது முதல் போட்டியில் கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிராக வெற்றியை பெற்றது. அதன்பின் தொடர்ந்து 4 போட்டிகளில் தோல்வி அடைந்து புள்ளிப்பட்டியலின் கடைசி 10 வது இடத்தில் இருந்து வந்தது. இந்த நிலையில், குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு எதிரான கடந்த போட்டியில், அபார வெற்றியை பெற்று புள்ளிப்பட்டியலில் 7வது இடத்திற்கு முன்னேறி உள்ளது. அப்போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்து 199 ரன்கள் அடித்த மும்பை அணி, குஜராத் அணியை 100 ரன்களில் ஆல்-அவுட் செய்து 99 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வென்று தோல்வியில் இருந்து மீண்டுள்ளது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் உத்தேச பிளேயிங் 11
சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), சர்பராஸ் கான், சிவம் துபே, டெவால்ட் ப்ரீவிஸ், எம்.எஸ். தோனி, ஜேமி ஓவர்டன், அன்ஷுல் கம்போஜ், நூர் அகமது, முகேஷ் சவுத்ரி, ஸ்பென்சர் ஜான்சன்
இம்பேக்ட் வீரர்: உர்வில் படேல்
மும்பை இந்தியன்ஸ் உத்தேச பிளேயிங் 11
குயின்டன் டி காக் (விக்கெட் கீப்பர்), ரோகித் சர்மா, திலக் வர்மா, சூர்யகுமார் யாதவ், ஹர்திக் பாண்டியா (கேப்டன்), ஷெர்பேன் ரதர்ஃபோர்ட், நமன் திர், மயங்க் ராவத், வில் ஜாக்ஸ், தீபக் சாஹர், ஜஸ்பிரித் பும்ரா.
இம்பேக்ட் வீரர்: சூர்யகுமார் யாதவ்.
