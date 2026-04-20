MI vs CSK டிக்கெட் முன்பதிவு தொடக்கம்! எப்படி வாங்குவது? தோனியின் வருகையால் எகிறும் டிமாண்ட்

MI vs CSK Ticket : மும்பை இந்தியன்ஸ், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் போட்டிக்கான டிக்கெட் முன்பதிவு தொடங்கியது. தோனி இப்போட்டியில் விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், டிக்கெட்டுக்கான டிமாண்ட் அதிகரித்துள்ளது.

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 20, 2026, 07:29 PM IST
  • சென்னை - மும்பை இந்தியன்ஸ் போட்டி
  • வான்கடேவில் நடக்கும் போட்டி
  • டிக்கெட் விற்பனை தொடக்கம் - டிமாண்ட்

MI vs CSK Ticket : நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் மும்பை இந்தியன்ஸ், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிகள் மோதும் ஆட்டம் வரும் ஏப்ரல் 23 ஆம் தேதி மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது. புள்ளிப்பட்டியலில் தற்போது பின்தங்கியிருக்கும் இரு அணிகளும் இந்த ஒரு வெற்றியின் மூலம் மீண்டும் பழைய பார்முக்கு வரத் ஆயத்தமாகி வருகின்றனர். இதனால் இப்போட்டி மைதானத்தில் அனல் பறக்கும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. குறிப்பாக, தோனி இந்த போட்டியில் மீண்டும் களம் திரும்புவார் என எதிர்பார்க்கப்படுவதால், ரசிகர்கள் மத்தியில் டிக்கெட்டுக்கான டிமாண்ட் இப்போதே எகிறத் தொடங்கியுள்ளது.

டிக்கெட் விற்பனை அப்டேட்

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் சொந்த மைதானமான வான்கடேவில் நடக்கும் இந்த போட்டிகளுக்கான டிக்கெட்டுகள் பல கட்டங்களாக விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகின்றன. மார்ச் மாத நடுப்பகுதியிலேயே உறுப்பினர்களுக்கான பிரத்யேக விற்பனை மற்றும் முன்கூட்டிய விற்பனை (Pre-sale) தொடங்கிவிட்டது. தற்போது பொதுமக்களுக்கான இறுதி கட்ட டிக்கெட் விற்பனை விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. கடைசி நேரத்தில் முன்பதிவு செய்பவர்களுக்கு அதிக அளவிலான டிக்கெட்டுகள் கிடைக்க வாய்ப்புள்ளது.

டிக்கெட் விலை விவரங்கள் தோராயமாக

வான்கடே மைதானத்தின் இருக்கை வசதிகளுக்கு ஏற்ப டிக்கெட் விலைகள் நான்கு முக்கிய பிரிவுகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன:

பட்ஜெட் பிரிவு (Budget): நார்த் ஸ்டாண்ட் (North Stand) மற்றும் ஈஸ்ட் ஸ்டாண்ட் (East Stand) பகுதிகளில் அமர்ந்து விளையாட்டைப் பார்க்க ரூ. 450 முதல் ரூ. 1,500 வரை வசூலிக்கப்படுகிறது.

சாதாரண பிரிவு (Standard): சுனில் கவாஸ்கர் மற்றும் விஜய் மெர்ச்சென்ட் ஸ்டாண்டுகளில் டிக்கெட் விலைகள் ரூ. 1,500 முதல் ரூ. 4,000 வரை நிர்ணயிக்கப்பட்டுள்ளன.

பிரீமியம் பிரிவு (Premium): கார்வேர் பெவிலியன் (Garware Pavilion) மற்றும் கிளப் ஹவுஸ் பகுதிகளில் சிறப்பான அனுபவத்தைப் பெற ரூ. 4,000 முதல் ரூ. 18,000 வரை செலவிட வேண்டியிருக்கும்.

உயர்தர வசதி (Hospitality): மிக முக்கிய பிரமுகர்களுக்கான விவிஐபி (VVIP) மற்றும் கார்ப்பரேட் பாக்ஸ் இருக்கைகள் ரூ. 19,000-க்கும் அதிகமான விலையில் கிடைக்கின்றன.

இங்கே பொதுமக்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால், MI vs CSK போன்ற பெரிய போட்டிகளுக்குத் டிமாண்ட் அதிகமாக இருப்பதால், டிக்கெட் விலையில் மாற்றங்கள் இருக்கக்கூடும்.

டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைனில் வாங்குவது எப்படி?

ரசிகர்கள் தங்களின் டிக்கெட்டுகளை மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் அதிகாரப்பூர்வ இணையதளம் அல்லது செயலி வழியாகவும், ஐபிஎல்-ன் அதிகாரப்பூர்வ டிக்கெட் பார்ட்னரான BookMyShow வழியாகவும் பதிவு செய்யலாம்.

* BookMyShow இணையதளம் அல்லது செயலிக்குச் செல்லவும்.
* 'IPL 2026' பிரிவைத் தேர்ந்தெடுத்து, அதில் 'MI vs CSK' போட்டியைத் தேடவும்.
* உங்களுக்குப் பிடித்த ஸ்டாண்ட் மற்றும் இருக்கையை மேப்பில் தேர்வு செய்யவும்.
* UPI, கிரெடிட் கார்டு அல்லது டெபிட் கார்டு மூலம் பணத்தைச் செலுத்தவும்.
* உங்களின் இ-டிக்கெட்டைப் (E-ticket) பெற்றுக்கொள்ளவும் 
* வான்கடே மைதானத்தில் உள்ள பாக்ஸ் ஆபீஸ் கவுண்டர்களிலும் சில டிக்கெட்டுகள் விற்பனை செய்யப்படுகின்றன.

வான்கடே மைதானத்தின் இருக்கை அப்டேட்

நீங்கள் போட்டியை மிக நெருக்கமாகவும், வசதியாகவும் பார்க்க விரும்பினால், கார்ப்பரேட் பாக்ஸ் அல்லது விவிஐபி இருக்கைகள் சிறந்தவை. ஆனால், ஒரு நடுத்தர பட்ஜெட்டில் சிறந்த அனுபவத்தைப் பெற விரும்புவோருக்கு கார்வேர் பெவிலியன் (Garware Pavilion) சிறந்த தேர்வாகும். மைதானத்தின் முழுவதையும் கண்டு ரசிக்க கவாஸ்கர் ஸ்டாண்ட் சிறந்தது.

டிக்கெட்டுகள் தீர்ந்துவிட்டால் என்ன செய்வது?

இந்த போட்டி ஐபிஎல்-ன் 'எல்கிளாசிகோ' என்று அழைக்கப்படுவதால், டிக்கெட்டுகள் சில நிமிடங்களிலேயே விற்றுத் தீர்ந்துவிடுகின்றன. இருப்பினும், பணப்பரிமாற்றத் தோல்வி அல்லது ரத்து செய்யப்படும் டிக்கெட்டுகள் மீண்டும் அவ்வப்போது BookMyShow தளத்தில் தெரியக்கூடும். எனவே, இணையதளத்தைத் தொடர்ந்து கண்காணிப்பது நல்லது.

