ரோஹித் சர்மாவிற்கு என்ன ஆனது? ஐபிஎல் 2026 தொடரில் இருந்து விலகல்?

2026 இந்தியன் பிரீமியர் லீக் தொடரில் ரசிகர்களால் பெரிதும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட மும்பை இந்தியன்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணிகளுக்கு இடையேயான லீக் ஆட்டம் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஏப்ரல் 12 மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெற்றது. பலத்த எதிர்பார்ப்புகளுக்கு மத்தியில் நடைபெற்ற இந்த ஆட்டத்தில் பெங்களூரு அணி 18 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. ஆனால், இந்த ஆட்டத்தின் முடிவை விட, ஆட்டத்தின் நடுவே மும்பை அணியின் நட்சத்திர தொடக்க வீரரும், முன்னாள் கேப்டனுமான ரோகித் சர்மாவுக்கு ஏற்பட்ட காயம் கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் அதிர்ச்சியையும், கவலையையும் ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Rohit Sharma Injury Update
- Rohit retired hurt in the 6th over during MI’s chase after a slight hamstring strain while batting.
- According to reliable sources, it’s described as a minor/slight strain.
- He returned to the dressing room for further assessment.
- A… pic.twitter.com/Ubp931srRO
— Indian Cricket (@IPL2025Auction) April 12, 2026
பிரம்மாண்ட இலக்கும், மும்பையின் தடுமாற்றமும்
இந்த போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி, மும்பை பந்துவீச்சாளர்களை நாலாபுறமும் சிதறடித்து 20 ஓவர்கள் முடிவில் 240 ரன்கள் என்ற இமாலய இலக்கை நிர்ணயித்தது. 241 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற மாபெரும் இலக்கை நோக்கி மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி களமிறங்கியது. மும்பை அணியின் சேஸிங்கை தொடக்கி வைத்த ரோகித் சர்மா, வழக்கம்போல தனது சிறப்பான ஆட்டத்தை வெளிப்படுத்த தொடங்கினார். 13 பந்துகளை எதிர்கொண்ட அவர், அதிரடியாக ஆடி 19 ரன்கள் குவித்து நல்ல ஃபார்மில் இருந்த நிலையில், ஆட்டத்தின் 5வது ஓவரில் திடீரென அவருக்கு காலில் வலி ஏற்பட்டது. ரன்கள் ஓடும்போது அவரது உடல் அசைவுகளில் பெரும் அசௌகரியம் அப்பட்டமாக தெரிந்தது.
தசைப்பிடிப்பால் வெளியேறிய ரோகித் சர்மா
ரோகித் சர்மா வலியால் துடித்ததை கண்ட மும்பை அணியின் பிசியோதெரபிஸ்ட் உடனடியாக மைதானத்திற்குள் விரைந்து வந்து அவருக்கு முதலுதவி சிகிச்சை அளித்தார். வலது காலின் தொடை பகுதியில் ஏற்பட்ட கடுமையான தசைப்பிடிப்பு காரணமாகவே அவர் அவதிப்பட்டது தெரிய வந்தது. சிகிச்சை பெற்ற பிறகு சில பந்துகளை எதிர்கொள்ள ரோகித் முயற்சி செய்தார். இருப்பினும், வலியின் தீவிரம் குறையாததால், ஆட்டத்தின் 6வது ஓவரில் அவர் தாமாகவே ரிட்டையர்ட் ஹர்ட் முறையில் மைதானத்தை விட்டு வெளியேறினார்.
241 ரன்கள் என்ற இவ்வளவு பெரிய இலக்கை விரட்டும்போது, அணியின் மிக முக்கிய பேட்ஸ்மேனான ரோகித் சர்மா பாதியிலேயே வெளியேறியது மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு மிகப்பெரிய பின்னடைவாக அமைந்தது. அவருக்கு பதிலாக களமிறங்கிய சூர்யகுமார் யாதவ் நல்ல தொடக்கத்தை அளித்தாலும், அதனை ஒரு பெரிய இன்னிங்ஸாக மாற்ற தவறினார். ரோகித் சர்மாவின் இந்த திடீர் வெளியேற்றம் ஆட்டத்தின் போக்கையே முற்றிலுமாக மாற்றி, மும்பை அணியின் தோல்விக்கு முக்கிய காரணமாக அமைந்தது.
ரோகித் சர்மாவின் தற்போதைய நிலை என்ன?
ரோகித் சர்மாவின் காயம் எந்த அளவிற்கு தீவிரமானது என்பது குறித்து மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நிர்வாகம் இதுவரை அதிகாரப்பூர்வமான மருத்துவ அறிக்கையை வெளியிடவில்லை. ஆனால், தசைப்பிடிப்பு காயங்கள் மிகவும் சிக்கலானவை; முறையான ஓய்வும் சிகிச்சையும் இல்லாவிட்டால் காயம் மேலும் தீவிரமடைய அதிக வாய்ப்புள்ளது. [
ரோகித் சர்மா போன்ற ஒரு சாம்பியன் வீரர், அதுவும் 241 ரன்கள் என்ற நெருக்கடியான சேஸிங்கில், சாதாரண வலிக்காக நிச்சயம் மைதானத்தை விட்டு வெளியேறியிருக்க மாட்டார். எனவே, இந்த காயம் சற்று தீவிரமானதாகவே இருக்கலாம் என கிரிக்கெட் விமர்சகர்கள் கருதுகின்றனர். ரோகித் சர்மாவின் உடல்நிலையை மும்பை அணியின் மருத்துவக் குழுவினர் தற்போது தீவிரமாக கண்காணித்து வருகின்றனர்.
விராட் கோலிக்கும் காயம்?
இந்த ஆட்டத்தில் ரோகித் சர்மா மட்டுமின்றி, பெங்களூரு அணியின் நட்சத்திர வீரரான விராட் கோலியும் காயத்தால் அவதிப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது. இரண்டாவது இன்னிங்ஸில் ஃபீல்டிங் செய்ய வந்த கோலி, கணுக்காலில் ஏற்பட்ட வலி காரணமாக சிறிது நேரத்திலேயே மைதானத்தை விட்டு வெளியேறினார். இந்திய கிரிக்கெட்டின் இரண்டு மாபெரும் ஜாம்பவான்கள் ஒரே ஆட்டத்தில் காயமடைந்து வெளியேறியது மைதானத்தில் கூடியிருந்த ரசிகர்களை பெரும் சோகத்தில் ஆழ்த்தியது. ஐபிஎல் 2026 தொடரின் அட்டவணை மிகவும் நெருக்கமாக உள்ளதால், அணிகளுக்கு இடையே போட்டிகள் அடுத்தடுத்து நடைபெற்று வருகின்றன. இந்த சூழ்நிலையில், ரோகித் சர்மாவின் காயம் மும்பை அணிக்கு பெரும் தலைவலியாக மாறியுள்ளது. அவரது காயம் விரைவில் குணமாகி, அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் அவர் மீண்டும் பழைய அதிரடியோடு களமிறங்குவார் என ஒட்டுமொத்த மும்பை இந்தியன்ஸ் ரசிகர்களும் நம்பிக்கையுடன் காத்திருக்கின்றனர்.
