English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
MI vs SRH: வான்கடேவில் ஹைதராபாத் ருத்ரதாண்டவம்! மும்பையின் பிளே-ஆஃப் வாய்ப்பு பறிபோகிறதா?

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் 244 ரன்கள் இலக்கை 18.4 ஓவர்களிலேயே சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி அடித்து அபார வெற்றியை பதவு செய்துள்ளது.   

Last Updated : Apr 30, 2026, 12:39 AM IST

ஏப்ரல் 29 ஆம் தேதி புதன்கிழமை ஐபிஎல் தொடரின் 41வது போட்டி மும்பை வான்கடே மைதானத்தில் நடைபெற்றது. இப்போட்டியில் ஹர்திக் பாண்டியா தலைமையிலான மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியும் பேட் கம்மின்ஸ் தலைமையிலான சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியும் மோதின. டாஸ் வென்ற மும்பை அணி பேட்டிங்கை தேர்வு செய்தது. 

Add Zee News as a Preferred Source

243 ரன்கள் குவித்த மும்பை - ரிக்கில்டன் சதம் 

அதன்படி தொடக்க வீரர்களாக வில் ஜாக்ஸ் மற்றும் ரியான் ரிக்கில்டன் களமிறங்கினர். இருவரும் அற்புதமான தொடக்கத்தை தங்கள் அணிக்கு கொடுத்தனர். 7 ஓவர்களிலேயே 93 ரன்கள் எடுத்தனர். அதன் பின்னரே 46 ரன்களில் ஆட்டம் இழந்தார். இதை அடுத்து சூர்யகுமார் யாதவ் 5, நமன் தீர் 22, ஹர்திக் பாண்டியா 31 ரன்கள் என அடுத்தடுத்து ஆட்டம் இழந்தாலும், தொடக்க வீரர் ரியான் ரிக்கில்டன் தொடர்ந்து களத்தில் நின்று ரன்கள் சேர்த்தார். அவர் இறுதிவரை நின்று 123 ரன்கள் அடித்தார். இதனால் மும்பை அணி 20 ஓவர்கள் முடிவில் 5 விக்கெட்கள் இழப்பிற்கு 243 ரன்கள் குவித்தது. 

சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அபாரம் 

இதை அடுத்து 244 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற இமாலய இலக்குடன் களமிறங்கிய சன்ரைசர்ஸ் அணி அதனை 18.4 ஓவர்களிலேயே அடித்து அபார வெற்றியை பெற்றது. தொடக்க வீரர்களான அபிஷேக் ஷர்மா மற்றும் டிராவிஸ் ஹெட் ஆகியோர் சிறப்பாக விளையாடினர். அவர்கள் தங்களின் முதல் விக்கெட்டை இலக்க 129 ரன்கள் எடுத்துக் கொண்டனர். அபிஷேக் ஷர்மா 24 பந்துகளில் 45 ரன்கள் எடுத்து ஆட்டம் இழந்தார். இதையடுத்து களம் வந்த இஷான் கிஷன் தனது முதல் பந்திலேயே எதிர்பாராத விதமாக ஆட்டம் இழந்து ஏமாற்றம் அடைந்தார். 

அசத்திய கிளாசன், டிராவிஸ் ஹெட் 

இருப்பினும் அதன்பின் வந்த ஹென்ரிச் கிளாசன் அதிரடியான ஆட்டத்தை கையாண்டு 65 ரன்கள் குவித்தார். தொடக்க வீரர் டிராவிஸ் ஹெட் 76 ரன்கள் குவித்தார். இறுதியில் வந்த சலில் அரோரா 10 பந்துகளில் 30 எண்கள் எடுத்து வெற்றிக்கு உதவினார். இதனால் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி படுதோல்வி அடைந்தது. சன்ரைசர்ஸ் அணி தனது 6வது வெற்றியை பெற்று புள்ளி பட்டியலில் மூன்றாவது இடத்திற்கு முன்னேறியது. 

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு தொடர் சறுக்கல் 

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு 2026 ஐபிஎல் தொடர் ஒரு மோசமான தொடராக அமைந்து வருகிறது. ஹைதராபாத்துக்கு எதிரான இந்த தோல்வி அவர்களுக்கு 6வது தோல்வியாகும். இதுவரை 8 போட்டிகளில் விளையாடிய அந்த அணி கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் ஆகிய இரண்டு அணிகளுக்கு எதிராக மட்டுமே வெற்றி பெற்றுள்ளது. இதன் காரணமாக புள்ளி பட்டியலில் வெறும் 4 புள்ளிகளுடன் 9 வது இடத்தில் இருந்து வருகிறது. 

பரிபோகம் ப்ளே ஆப் வாய்ப்பு 

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தனது பிளே ஆப் வாய்ப்பை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இழந்து வருகிறது. அந்த அணிக்கு இன்னும் 6 போட்டியில் மீதமுள்ள நிலையில், அதில் அனைத்திலும் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே பிளே ஆப் சுற்றுக்கு முன்னேற முடியும் என்ற சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. ஐபிஎல்லில் ஐந்து கோப்பைகளை வென்ற ஒரு அணிக்கு இப்படி ஒரு நிலையா என தனது அதிருப்தியை ரசிகர்கள் வெளிப்படுத்தி வருகின்றனர். 

மும்பை இந்தியன்ஸ் அனியின் அடுத்த அடுத்த போட்டிகள் 

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தனது அடுத்தடுத்த போட்டிகளில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ், பஞ்சாப் கிங்ஸ், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் மற்றும் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிகளை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது, இந்த 6 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே அந்த அணி பிளே ஆஃப் சுற்றை நினைத்து பார்க்க முடியும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. 

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

MI vs SRHIPLMumbai IndiansSunrisers Hyderabad

Trending News