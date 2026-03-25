IPL 2026: சிஎஸ்கே இல்லை.. ஐபிஎல் கோப்பையை வெல்லப்போகும் அணி இதுதான்! முழு விவரம்

IPL Latest News: ரசிகர்களால் மிகவும் எதிர்பார்க்கப்படும் 2026 ஐபிஎல் தொடர் வரும் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்குகிறது. இத்தொடரில் நடப்பு சாம்பியனாக ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு அணி களமிறங்குகிறது. இம்முறையும் கோப்பையை வென்று வரலாற்றில் தங்களது பெயரை எழுத்த காத்திருக்கின்றனர். மறுபக்கம் 5 கோப்பைகளை வென்ற மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி மற்றும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி 6வது முறையாக கோப்பையை வெல்ல துடித்துக்கொண்டிருக்கின்றன. குறிப்பாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் கடந்த ஐபிஎல் தொடரில் மோசமாக விளையாடிய நிலையில், இந்த ஐபிஎல்லில் கண்டிப்பாக கம்பேக் கொடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர்.
கோப்பைகாக காத்திருக்கும் அணிகள்
அதேபோல் ஸ்ரேயாஸ் ஐயர் தலைமையிலான பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணி கடந்த தொடரில் இறுதி போட்டி வரை சென்று கோப்பையை தவறவிட்டது. இரண்டு முறை கோப்பையை வென்ற கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ், சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் ஆகிய அணிகள் இத்தொடரில் சவால் அளிக்க இருக்கின்றனர். கடந்த சீசனில் பலமான அணியுடன் களமிறங்கி தொடரின் தொடக்கத்தில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்திய டெல்லி அணி இம்முறை கோப்பையை நெருங்கும் முனைப்பில் உள்ளது.
மற்ற அணிகளான லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ், குஜராத் டைட்டன்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் ஆகிய அணிகள் தங்களது இருப்பபை வலுவாக காட்ட காத்திருக்கின்றனர். இதன் காரணமாக ரசிகர்கள் மத்தியில் 2026 ஐபிஎல் தொடருக்கான எதிர்பார்ப்பு மிகவும் அதிகமாக உள்ளது. இந்த நிலையில், இத்தொடரில் கோப்பையை வெல்லப்போகும் அணி குறித்த கணிப்பை முன்னாள் இங்கிலாந்து வீரர் மைக்கேல் வாஹன் வெளியிட்டிருக்கிறார்.
மும்பை இந்தியன்ஸ்தான் சாம்பியன் - மைக்கேல் வாஹன் கணிப்பு
இங்கிலாந்து முன்னாள் வீரர் மைக்கேல் வாஹன் தனது எக்ஸ் பக்கத்தில், 2026 ஐபிஎல் கோப்பையை வெல்லப்போகும் அணி மும்பை இந்தியன்ஸ்தான் என குறிப்பிட்டிருக்கிறார். இதனால் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி ரசிகர்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்துள்ளனர். 6வது கோப்பைக்காக காத்திருக்கும் அவர்களுக்கு மைக்கேல் வாஹனின் வார்த்தை பெரும் மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
8 ஆண்டுகளில் 5 முறை கோப்பையை வென்ற மும்பை
ஐபிஎல் வரலாற்றில் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி மிகவும் வெற்றிகரமான அணியாக இருந்து வருகிறது. ஐபிஎல் தொடங்கி 5 வருடங்கள் கழித்து 2013ல் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி தனது முதல் கோப்பையை வென்றாலும் அதன்பின் குறுகிய காலங்களில் 4 கோப்பைகளை வென்று அசத்தி இருக்கிறது. மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 2013, 2015, 2017, 2019 மற்றும் 2020 என 5 கோப்பைகளை 8 ஆண்டுகளில் வென்று அசத்தி உள்ளது.
2020க்கு பிறகு கோப்பையை வெல்லாத சோகம்
ஆனால் 2020க்கு பின்னர் 5 வருடங்களாக கோப்பையை வெல்லாமல் இருந்து வருகிறது. அணி பலமாக இருந்தாலும், கோப்பை ஏதோ ஒரு காரணத்தினால், தள்ளிப்போய்க்கொண்டிருக்கிறது. இந்த நிலையில், ரசிகர்கள் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி 2026 ஐபிஎல்லை வெல்லும் என எதிர்பார்க்கின்றனர்.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி எப்படி உள்ளது
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் தொடக்க வீரராக ரோகித் சர்மாவுடன் ரியான் ரிக்கில்டன் களமிறங்கி வந்தார். இந்த சூழலில், தற்போது அணிக்குள் குயிண்டன் டி காக் வந்ததால், அவர் தொடக்க வீரராக ரியான் ரிக்கில்டனுக்கு பதிலாக களமிறக்கப்படுவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. மிடில் ஆர்டரில் சூரியகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, கேப்டன் ஹர்திக் பாண்டியா ஆகியோர் உள்ளனர். பந்து வீச்சில் ஜஸ்பிரித் பும்ரா, டிரெண்ட் போல்ட், மிட்செல் சான்ட்னர் ஆகியோர் அணிக்கு பலம் சேர்க்கும் விதமாக உள்ளனர். மேலும், நடந்து முடிந்த டி20 உலகக் கோப்பையில் அசத்தலாக விளையாடிய வில் ஜாக்ஸ் மும்பை அணியில் உள்ளார். இது கூடுதல் பலமாகும்.
மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியின் உத்தேச பிளேயிங் 11
ரோஹித் சர்மா, குயின்டன் டி காக் (விக்கெட் கீப்பர்), வில் ஜாக்ஸ், சூர்யகுமார் யாதவ், திலக் வர்மா, ஹர்திக் பாண்டியா (கேட்ச்), நமன் திர், ஷெர்பேன் ரூதர்ஃபோர்ட், தீபக் சாஹர், டிரென்ட் போல்ட், ஜஸ்பிரித் பும்ரா. இம்பேக்ட் வீரர்: ஷர்துல் தாக்கூர்.
