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2 நாள் சாப்பிடவே இல்லை... தங்கம் வென்ற பின் மிராபாய் சானு - காமன்வெல்த்தில் ஹாட்ரிக் இது!

Mirabai Chanu Gold Medal : 2026 காமன்வெல்த் விளையாட்டு போட்டிகளில் பளு தூக்குதலில் மிராபாய் சானு தங்கப்பதக்கம் வென்று அசத்தினார். காமன்வெல்த் போட்டிகளில் தொடர்ச்சியாக மூன்றாவது முறையாக தங்கப்பதக்கம் வென்றார்.

Written BySudharsan G
Published: Jul 27, 2026, 07:11 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:33 AM IST
2 நாள் சாப்பிடவே இல்லை... தங்கம் வென்ற பின் மிராபாய் சானு - காமன்வெல்த்தில் ஹாட்ரிக் இது!
Image Credit: Mirabai Chanu, Commonwealth Games 2026 | Image Source : X/@mirabai_chanu

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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2 நாள் சாப்பிடவே இல்லை... தங்கம் வென்ற பின் மிராபாய் சானு - காமன்வெல்த்தில் ஹாட்ரிக்
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