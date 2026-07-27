/2 நாள் சாப்பிடவே இல்லை... தங்கம் வென்ற பின் மிராபாய் சானு - காமன்வெல்த்தில் ஹாட்ரிக் இது!

Mirabai Chanu Gold Medal, Commonwealth Games 2026 : ஸ்காட்லாந்து நாட்டில் கிளாஸ்கோவ் நகரில் 2026 காம்ன்வேல்த் கேம்ஸ் - விளையாட்டுத் தொடர் கடந்த ஜூலை 23ஆம் தேதி அன்று நடைபெற்று வருகிறது. மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான பாரா விளையாட்டு போட்டிகளும் நடைபெற்று வருகின்றன. மொத்தம் 10 விளையாட்டுகள் நடைபெறுகின்றன.
இந்நிலையில், நேற்றிரவு (ஜூலை 26) நடந்த மகளிருக்கான பளு தூக்குதல் போட்டியில் 48 கிலோ பிரிவில் இந்தியாவின் பளு தூக்குதல் சூப்பர்ஸ்டார் அறியப்படும் சைக்கோம் மிராபாய் சானு தங்கப்பதக்கம் வென்றுள்ளார்.
I am pleased with my performance and truly humbled to win my third consecutive Commonwealth Games gold medal at Glasgow. This being my fourth CWG appearance makes this achievement even more special.— Saikhom Mirabai Chanu (@mirabai_chanu) July 26, 2026
I would like to thank everyone for your unwavering support.
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நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை நடைபெறும் காமன்வெல்த் போட்டிகள் நடைபெறுகின்றன. இதில், மகளிர் பளு தூக்குதல் பிரிவில் தொடர்ந்து மூன்று முறை தங்கப்பதக்கத்தை வென்று மிராபாய் சானு சாதனை படைத்திருக்கிறார்.
காமன்வெல்த் போட்டியில் மகளிர் பளு தூக்குதலில் மிராபாய் சானுதான் தங்கப்பதக்கம் வெல்வார் என பலரும் எதிர்பார்த்ததுதான், ஆனால் எந்தளவிற்கு அவர் சிறப்பாக விளையாடுவார் என்பதே பலரின் பார்வையாக இருந்தது. 31 வயதான அவர், தனது பலத்தையும் நிதானத்தையும் வைத்து மீண்டும் ஒரு முறை சாதனை படைத்துள்ளார்.
Snatch பிரிவில் 85 கிலோ மறறும் Clean and Jerk பிரிவில் 105 கிலோ என மொத்தம் 190 கிலோவை தூக்கி அவர் சாதனை படைத்தார். Snatch பிரிவில் காமன்வெல்த் போட்டிகளில் சாதனைகளை முறியடித்துள்ளார். அதேபோல், Clean and Jerk மற்றும் மொத்தப் பிரிவுகளிலும் புதிய காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகளின் சாதனைகளை படைத்தார்.
வெற்றிபெற்ற பின்னர் மிராபாய் சானு செய்தியாளர்களிடம் பேசினார். பேசத் தொடங்கியபோது, "சீக்கிரம் இதை முடிக்க முடியுமா, ஏனென்றால் நான் இரண்டு நாட்களாக சாப்பிடவில்லை" என்றார். உடல் எடையை சரியாக பராமரிக்க கடந்த 2 நாள்களாக மிராபாய் சானு எதையும் சாப்பிடாமல், தண்ணீர் கூட அருந்தாமல் இருந்ததாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
அவர், "எனது எடையை கட்டுப்படுத்துவது மிகவும் கடினமாக இருந்தது. எந்தவொரு விளையாட்டு வீரருக்கும், உடல் எடையைக் கட்டுப்படுத்துவது ஒரு பெரிய போராட்டம்தான். நான் 48 கிலோ எடைப் பிரிவில் போட்டியிடும்போது மிகவும் கடினமாக இருக்கிறது. மேலும், எடையைக் குறைப்பதற்கு எனக்கு வாய்ப்பே இல்லை.
இந்த முறை சரியான எடையை அடைய நான் அனைத்தையும் நிறுத்த வேண்டியிருந்தது. என்னால் உணவு உண்ண முடியவில்லை. மூன்று நாட்களாக தண்ணீர் கூட குடிக்கவில்லை. 50.5 கிலோ என்பது எனது இயல்பான எடை. ஆனால் 49 கிலோ எடைப்பிரிவுக்கே நான் 1.5 கிலோவை குறைக்க வேண்டும். ஆனால் 48 கிலோவுக்காக இன்னும் அதிகமாக குறைக்க வேண்டியிருந்தது, இது மிகவும் கடினமாக இருந்தது" என பேசியிருந்தார்.
டோக்கியோ ஒலிம்பிக் தொடரில் தனது தாயார் மற்றும் பயிற்சியாளர் விஜய் சர்மா ஆகியோரின் உதவிக்கு நன்றி தெரிவித்தார், அவர்கள் தனக்கு அனைத்து கட்டங்களிலும் ஆதரவு அளித்துள்ளனர் என தெரிவித்தார். குடும்பத்தினர் மற்றும் நண்பர்களிடம் இருந்து மிகுந்த அழுத்தத்தில் இருந்தேன் என்றும்; எனவே, இந்தியாவுக்காக மூன்று முறை தங்கப்பதக்கம் வென்றதில் மிகழ்ச்சி என்றும் தெரிவித்தார்.
டோக்கியோ ஒலிம்பிக்கில் மிராபாய் சானு வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றபோது உடைந்து அழுத நிலையில், நேற்றும் தங்கம் வென்ற பிறகு அவர் கண்ணீர் விட்டு தனது மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினார். நேற்றைய வெற்றி குறித்து பேசிய அவர், "இந்தப் போட்டியில் நான் அதிக முயற்சி எடுக்கப் போவதில்லை என்றுதான் நினைத்திருந்தேன். ஆனால், எனது முதல் முயற்சியிலேயே தோல்வியடைந்துவிட்டேன். நான் தலா 2 முறை தூக்குவேன் என்றும் நானும் பயிறியாளரும் நினைத்திருந்தோம்" என பேசியிருந்தார்.
இரண்டாவது இடத்தை பிடித்த நைஜிரியாவின் ரூத் அகக்குவோ நியாங்கை விட 22 கிலோ அதிகமாக பளு தூக்கியே மிராபாய் சானு தங்கப்பதக்கத்தை முத்தமிட்டார்.
பிரதமர் மோடி உள்ளிட்ட பல தலைவர்கள், பிரபலங்கள், நட்சத்திரங்கள் மிராபாய் சானுவுக்கு தங்களின் வாழ்த்துகளை தெரிவித்தனர். இந்தியா 1 தங்கம், 2 வெள்ளி, 1 வெண்கலம் உள்பட 4 பதக்கங்களை வென்றுள்ளது. புள்ளிப்பட்டியலில் தற்போது 8வது இடத்தில் இந்தியா நீடிக்கிறது.
அதில் மூன்று பதக்கங்கள் பளு தூக்குதலில் இருந்தும், ஒரே ஒரு பதக்கம் பாரா பவர்லிஃப்டிங்கில் இருந்தும் கிடைத்துள்ளது. பதக்கம் வென்ற ஒரு பெண் மிராபாய் சானுதான். அதேபோல், தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த முத்துப்பாண்டி ராஜா, பளு தூக்குதல் போட்டியில் 65 கிலோ எடைப்பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்று அசத்தினார்.