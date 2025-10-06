English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

புதிய கேப்டன் சுப்மன் கில்.. "இந்தியா அணிக்கு ஆப்பாக மாறும்".. இதுதான் காரணம்!

Shubman Gill: இந்திய ஒருநாள் அணியின் புதிய கேப்டனாக சுப்மன் கில் நியமிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில், அதுவே இந்திய அணிக்கு எதிராக மாறக்கூடும் என முன்னாள் வீரர் முகமது கைஃப் தெரிவித்துள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Oct 6, 2025, 09:18 PM IST

புதிய கேப்டன் சுப்மன் கில்.. "இந்தியா அணிக்கு ஆப்பாக மாறும்".. இதுதான் காரணம்!

இந்திய டெஸ்ட் அணியின் கேப்டனாக செயல்பட்டு வரும் சுப்மன் கில், அண்மையில் டி20 அணியின் துணை கேப்டனாகவும் நியமிக்கப்பட்டுள்ளார். தற்போதைய நடவடிக்கைகளில், வரும் அக்டோபர் 19ஆம் தேதி நடைபெறும் இந்தியா-ஆஸ்திரேலியா ஒருநாள் தொடரிலும் சுப்மன் கில் இந்திய அணியின் கேப்டனாக இருந்து விளையாடும் வாய்ப்பு உறுதியாகியுள்ளது. இதன் மூலம் இவர் டெஸ்ட் மற்றும் ஒருநாள் அணிகளின் கேப்டனாக ஒரே நேரத்தில் செயல்படுவார். எனவே ரோகித் சர்மா அந்த பதவியிலிருந்து நீக்கப்பட்டார்.

முன்னாள் வீரர் முகமது கைஃபின் கருத்து

இந்த புதிய அதிகாரப்பூர்வ நியமனத்துக்கு முன்னால் முன்னாள் இந்திய வீரர் முகமது கைஃப் தனது கவலைகளை வெளிப்படுத்தி உள்ளார். அவர் கூறியதாவது, "சுப்மன் கில் ஒரு நாள் அணியின் கேப்டன் ஆகிறார் என்பது எனக்குத் தெரிந்த ஒன்றே, ஆனால் 2027 உலக கோப்பைக்குப் பின்னர் தான் இது நடக்க வேண்டும் என்று நினைத்தேன். அவர் திறமைமிக்க ஆட்டக்காரர். 2027 உலக கோப்பையில் நிச்சயமாக சிறப்பிக்கும். ஆனால், இப்பொழுது அவருக்கு இந்த அளவுக்கு அதிக பொறுப்பு அளிக்கப்படுவது நாளுக்கு நாள் சுமையை அதிகரிக்கும். இது அவரது பேட்டிங் செயல்பாட்டை பாதிக்கலாம்" என்கிறார்.

கைஃப் மேலும் கூறுவதைப் பார்க்கும்போது, சுப்மன் கில் தற்போது டெஸ்ட் கேப்டனாகவும், நம்பர் நான்காவது பேட்ஸ்மேனாகவும், டி20 துணை கேப்டனாகவும் இருக்கிறார். சூரியகுமார் யாதவ் அணியை விட்டு வெளியேறிய பிறகு அவர் டி20 கேப்டனாக மாறுவார் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த வேகமான முன்னேற்றம் அவரது மீதான அழுத்தத்தையும் அதிகரிக்கும் வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் அவர் பகிர்கிறார்.

எதிர்கால போட்டிகள் மற்றும் சுமை

இந்திய அதிகாரிகள் மற்றும் தேர்வு குழுவினர் அனைத்துமே சுப்மன் கில் மீது அதிக நம்பிக்கை வைக்கின்றனர். அதன் காரணமாக, விரைவில் மேல் பதவிகளுக்கு அவரை ஏற்படுத்தி வருகிறது. இது ஆட்டத்தில் புதிய உற்சாகத்தையும் புதிய மாற்றங்களையும் கொண்டு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ஆனால், இதுவும் ஒருகாலத்தில் நெருக்கடியையும் உருவாக்கக்கூடும் என்பதே ஒரு கவலை. தேர்வுகள் மற்றும் போட்டிகள் குறுகிய நேரத்தில் நடைபெறுவதால் வீரர் மீதான அழுத்தமும் அதிகரிக்கும்.

இந்தியா – ஆஸ்திரேலியா ஒருநாள் தொடர்

அக்டோபர் 19ஆம் தேதி இந்தியா-ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான ஒருநாள் தொடர் நடைபெற உள்ளது. இதில் சுப்மன் கில் புதிய கேப்டன் பதவியை அதிகாரபூர்வமாக தொடங்குவார். இது அவருடைய கேப்டன் சக்தி மற்றும் இந்திய அணியின் எதிர்கால வெற்றிக்கான முக்கியமான சோதனையாக இருக்கும். ரசிகர்கள் மற்றும் கிரிக்கெட் வட்டாரத்தின் பார்வையில் இம்மாற்றம் புதிய பொக்கிஷங்களையும் வெற்றிகளையும் கொண்டு வரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Shubman GillMohammad Kaifindia new odi captainBCCITeam India

