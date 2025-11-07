English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Tamil News
  • Sports
  • வேண்டுமென்ற நிராகரிக்கிறார்கள்.. ஆனால் நிச்சயம் கம்பேக் கொடுப்பார் - முகமது ஷமியின் சிறுவயது பயிற்சியாளர்!

வேண்டுமென்ற நிராகரிக்கிறார்கள்.. ஆனால் நிச்சயம் கம்பேக் கொடுப்பார் - முகமது ஷமியின் சிறுவயது பயிற்சியாளர்!

Childhood Coach About Mohammed Shami Rejection: இந்திய அணி நிர்வாகம் முகமது ஷமியை வேண்டுமென்றே புறக்கணிக்கிறார்கள் என்றும் ஆனால் அவர் நிச்சயம் இந்திய அணியில் மீண்டும் விளையாடுவார் என்றும் அவரது சிறுவயது பயிற்சியாளர் முகமது பத்ருதீன் தெரிவித்துள்ளார். 

Written by - R Balaji | Last Updated : Nov 7, 2025, 11:57 AM IST
  • இந்தியா - தென்னாப்பிரிக்கா டெஸ்ட் தொடர்
  • முகமது ஷமி தேர்வாகவில்லை
  • சிறுவயது பயிற்சியாளர் வருத்தம்

Trending Photos

Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
camera icon6
Powercut
Shutdown: மக்களே அலெர்ட்! நாளை வியாழக்கிழமை இந்த இடங்களில் மின்தடை இருக்கும்!
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
camera icon8
Shutdown
நாளை பவர் கட்.. தமிழகத்தில் மின்தடை ஏற்படும் பகுதிகளின் முழு லிஸ்ட்!
T20 World Cup 2026: சின்னசாமியில் போட்டியே கிடையாது... இறுதிப்போட்டி எங்கு நடக்கும்?
camera icon8
ICC T20 World Cup 2026
T20 World Cup 2026: சின்னசாமியில் போட்டியே கிடையாது... இறுதிப்போட்டி எங்கு நடக்கும்?
புதன், செவ்வாய் பூரண சேர்க்கை: 4 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், வாழ்வில் உச்சம் தொடுவார்கள்
camera icon10
budh
புதன், செவ்வாய் பூரண சேர்க்கை: 4 ராசிகளின் தலைவிதி மாறும், வாழ்வில் உச்சம் தொடுவார்கள்
வேண்டுமென்ற நிராகரிக்கிறார்கள்.. ஆனால் நிச்சயம் கம்பேக் கொடுப்பார் - முகமது ஷமியின் சிறுவயது பயிற்சியாளர்!

Mohammed Shami: முகமது ஷமி இந்திய அணியின் நட்சத்திய வேகப்பந்து வீச்சாளராக திகழ்ந்து வந்தவர். பல முக்கிய போட்டிகளில் இந்திய அணிக்கு வெற்றியை தேடி தந்த இவர், தற்போது வாய்ப்புக்காக ஏங்கிக்கொண்டு இருக்கிறார். 2023 உலகக் கோப்பையில் இந்தியா உலகக் கோப்பை வெல்ல காரணமாக இருந்த இவருக்கு அத்தொடரில் காயம் ஏற்பட்டது. அதன் காரணமாக அறுவை சிகிச்சை மேற்கொண்ட ஷமி, அதில் இருந்து மீண்டு வர நீண்ட காலம் தேவைப்பட்டது. பின்னர் 2024ஆம் ஆண்டு இங்கிலாந்துக்கு எதிரான தொடரில் விளையாடிய நிலையில், சாம்பியன்ஸ் டிராபியில் விளையாடினார். இதையடுத்து அவருக்கு இந்திய அணியில் விளையாடும் வாய்ப்பே கிடைக்கவில்லை. 

Add Zee News as a Preferred Source

ரஞ்சி டிராபில் அசத்திய ஷமி 

இந்திய அணியில் வாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டும் என்பதற்க்காக கடுமையாக உழைத்து வந்த முகமது ஷமி, தன்னை நிருப்பிக்க ரஞ்சி டிராபியில் பங்கேற்று விளையாடினார். அதில் அவர் சிறப்பாக பந்து வீசி 3 ஆட்டங்களில் 18 விக்கெட்களை வீழ்த்தி அசத்தினார். இதன் காரணமாக கடந்த ஜூன் மாதம் நடைபெற்ற இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடரிலும் அதன் பின் நடந்த வெஸ்ட் இண்டீஸ் டெஸ்ட் தொடரிலும் வாய்ப்பு கிடைக்கும் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் முகமது ஷமி தொடர்ந்து இந்திய அணி தேர்வுக்குழுவால் நிராகரிக்கப்பட்டார்.

இந்த சூழலில், வர இருக்கும் தென்னாப்பிரிக்கா தொடருக்கான இந்திய அணி அறிவிக்கப்பட்டது. அதிலாவது முகமது ஷமியின் பெயர் இடம் பெற்றிருக்கும் என நினைத்த நிலையில், அவரது பெயர் வரவில்லை. இது பலரது மத்தியில் பெரும் ஏமாற்றத்தை கொடுத்தது. இந்த நிலையில், முகமது ஷமி இந்திய அணியில் தேர்வாகாதது குறித்து அவரது சிறுவயது பயிற்சியாளர் முகமது பத்ருதீன் பேசி இருக்கிறார். 

வேண்டுமென்றே புறக்கணிக்கிறார்கள்

அவர் கூறியதாவது, முகமது ஷமியை இந்திய அணி தேர்வாளர்கள் வேண்டுமென்றே புறக்கணிக்கிறார்கள் என்பது தெள்ளத்தெளிவாக தெரிகிறது. அவருக்கு இந்திய அணிக்காக விளையாடக்கூடிய தகுதிகள் அனைத்தும் இருக்கிறது. ஆனால் தேர்வுக்குழு அவரை கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பது ஏன் என்று தெரியவில்லை. நியாயமாக ரஞ்சி டிராபியில் சிறப்பாக பந்து வீசிய முகமது ஷமிக்கு அவர்கள் இந்திய டெஸ்ட் அணியில் இடம் அளித்திருக்க வேண்டும். ஆனால் அவர்கள் முகமது ஷமியை தொடர்ந்து நிராகரித்து வருகிறார்கள். இருப்பினும் இதற்கெல்லாம் சோர்ந்து போகாமல் இந்திய அணியின் வாய்ப்புக்காக தொடர்ந்து உழைத்து நிச்சயம் இந்திய அணியில் கம்பேக் கொடுப்பார் என நம்புகிறேன். இவ்வாறு அவரது சிறுவயது பயிற்சியாளர் முகமது பத்ருதீன் தெரிவித்தார். 

மேலும் படிக்க: ஸ்ரேயாஸ் ஐயருக்கு பதில்.. இந்தியாவுக்காக விளையாடப்போகும் சிஎஸ்கே வீரர்?

மேலும் படிக்க: சஞ்சு சாம்சன் DC-க்கு கூட போகலாம்... ஆனால் RR-க்கு இவர் மட்டும் கிடைக்கவே மாட்டார்!

சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்! 

உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..

முகநூல் - @ZEETamilNews

ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews

டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews 

வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r

அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!

Android Link: https://bit.ly/3AIMb22

Apple Link: https://apple.co/3yEataJ

 

About the Author
Mohammed ShamiTeam IndiaMohammed Badruddinindia vs south africa test seriesBCCI selection controversy

Trending News