எனக்கு இன்னொரு வாய்ப்பு கொடுங்கள் - வெளிப்படையாகவே கேட்ட முகமது சமி

Mohammed Shami : இந்திய அணியின் மூத்த வேகப்பந்து வீச்சாளர் முகமது ஷமி, நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு மீண்டும் கிரிக்கெட் களத்திற்குத் திரும்பியுள்ளார். இங்கிலாந்துக்கு எதிரான தொடர் மற்றும் ஆசியக் கோப்பைக்கான அணியில் இருந்து அவர் விலக்கப்பட்ட நிலையில், தனது உடல் தகுதியை நிரூபிக்க பெங்களூருவில் நடைபெற்ற துலீப் டிராபி காலிறுதிப் போட்டியில் களமிறங்கினார். தனது முதல் தரப் போட்டியை 2024 நவம்பருக்குப் பிறகு விளையாடிய ஷமி, அவர் எதிர்பார்த்ததைவிட சிறப்பாகவே செயல்பட்டார்.
உடல்நலக் குறைபாடு காரணமாக விலகல்:
கடந்த சாம்பியன்ஸ் டிராபி மற்றும் ஐபிஎல் 2025 தொடரில் விளையாடிய ஷமி, பின்னர் நடந்த இந்தியா-இங்கிலாந்து ஆண்டர்சன்-தெண்டுல்கர் தொடரில் இருந்து விலக்கப்பட்டார். அவர் உடல் தகுதி குறித்து சந்தேகம் கொண்டதாலேயே இந்த முடிவு எடுக்கப்பட்டதாகத் தெரிகிறது. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான தொடரின்போதும் இதேபோன்ற ஒரு நிலை ஏற்பட்டதாக ஷமி தெரிவித்தார்.
தேர்வு குழுவுக்கு ஷமியின் வேண்டுகோள்:
பெங்களூரில் உள்ள முகமது ஷமி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது, ஆசியக் கோப்பைக்கான அணித் தேர்வுக்கு முன்னர் தேர்வாளர்கள் தன்னிடம் பேசினார்களா என்று கேட்கப்பட்டபோது, "நான் யாரையும் குறை சொல்லவில்லை, தேர்வாளர்கள் என்னிடம் பேச வேண்டும் என்று நான் நினைக்கவில்லை. அதுபற்றி எனக்கு அவ்வளவாகக் கவலை இல்லை. தேர்வுக்குழுவின் திட்டங்களில் நான் இருந்தால், என்னை அணியில் தேர்வு செய்யட்டும். இல்லையென்றால், என்னைத் தேர்வு செய்யாதீர்கள். எனக்கு எந்த ஆட்சேபணையும் இல்லை. உங்கள் கடமைகளை நிறைவேற்றி, நாட்டிற்கு எது சிறந்தது என்று செய்யுங்கள். எனக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுத்தால், என்னால் முடிந்ததைச் சிறப்பாகச் செய்ய முயற்சிப்பேன் என்று நம்புகிறேன்" என்று ஷமி பதிலளித்தார்.
துலீப் டிராபியில் ஷமியின் செயல்பாடு:
துலீப் டிராபி காலிறுதியில் கிழக்கு மண்டலத்திற்காக விளையாடிய ஷமி, தனது முதல் நாள் ஆட்டத்தில் 17 ஓவர்கள் வீசி 55 ரன்கள் கொடுத்து 1 விக்கெட் எடுத்தார். தொடக்கத்தில் சற்று தொய்வாகக் காணப்பட்ட அவர், தனது முதல் இரண்டு ஸ்பெல்களிலும் மெதுவாகவே பந்துவீசினார். முதல் ஸ்பெலில் 5-2-10-0 என்ற கணக்கிலும், இரண்டாவது ஸ்பெலில் 3-0-10-0 என்ற கணக்கிலும் அவரது பந்து வீச்சு இருந்தது. ஆனால், மதிய உணவு இடைவேளைக்குப் பிறகு, ஷமியின் பந்து வீச்சில் ஒரு தெளிவான மாற்றம் தெரிந்தது. அவரது பந்து வீச்சு வேகம் மற்றும் துல்லியம் கூடி, பேட்ஸ்மேன்களை திணறடித்தது. இந்த ஸ்பெலில் 4-2-9-0 என்று பந்துவீசிய ஷமி, சஹில் லோத்ரா என்ற பேட்ஸ்மேனின் விக்கெட்டை கைப்பற்றினார்.
மேலும் படிக்க: CSK: ஓய்வு பெறும் தேதியை அறிவித்த தோனி.. வெளியான தகவல்!
மேலும் படிக்க: யார் இந்த அக்ரிதி அகர்வால்? பிரித்வி ஷாவின் காதலி இவர்தானா.. வைரலாகும் புகைப்படம்!
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ