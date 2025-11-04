English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Tamil News
  Sports
  • முகமது ஷமிக்கு கிடைத்த குட் நியூஸ்! சன்ரைசர்ஸ் கொடுத்த சர்பிரைஸ்

முகமது ஷமிக்கு கிடைத்த குட் நியூஸ்! சன்ரைசர்ஸ் கொடுத்த சர்பிரைஸ்

Mohammed Shami : இந்திய அணியில் இடம் கிடைக்காமல் இருக்கும் வேகப்பந்துவீச்சாளர் முகமது ஷமிக்கு, சன்ரைசர்ஸ் அணி சர்பிரைஸ் கொடுத்துள்ளது.

Written by - S.Karthikeyan | Last Updated : Nov 4, 2025, 01:56 PM IST
  • முகமது ஷமிக்கு கிடைத்த குட் நியூஸ்
  • சன்ரைசர்ஸ் எடுத்த அதிரடி முடிவு
  • ஆரஞ்சு ஜெர்சியில் விளையாடுவது உறுதி

முகமது ஷமிக்கு கிடைத்த குட் நியூஸ்! சன்ரைசர்ஸ் கொடுத்த சர்பிரைஸ்

Mohammed Shami : கடந்த சில மாதங்களாக இந்திய அணியில் இடம் கிடைக்காமல் இருக்கும் முகமது ஷமிக்கு இப்போது உள்நாட்டு கிரிக்கெட் போட்டிகளில் அபாரமாக பந்துவீசி வருகிறார். அவரை ஐபிஎல் தொடரில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணி தக்க வைக்குமா? என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், அது தொடர்பான ஒரு குட் நியூஸ் இப்போது வெளியாகியுள்ளது. கடந்த ஐபிஎல் தொடரில் முகமது ஷமி சிறப்பாக விளையாடவில்லை என்றாலும், அவரை அணியில் இருந்து விடுவிக்க வேண்டாம் என சன்ரைசர்ஸ் முடிவெடுத்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது. ஐபிஎல் மினி ஏலத்துக்கு முன்பாக முகமது ஷமிக்கு டிரேடிங் செய்ய வந்த ஆஃபரையும் சன்ரைசர்ஸ் நிராகரித்துள்ளது. 

இதன் மூலம் வரும் ஐபிஎல் தொடரில் முகமது ஷமியை சன்ரைசர்ஸ் அணி தக்க வைப்பது உறுதியாகியுள்ளது. அவரது அதிக சம்பளம் ஒரு சவாலாக இருந்தாலும், அண்மைக்காலமாக மீண்டும் பார்முக்கு திரும்பியிருக்கும் முகமது ஷமி மீது சன்ரைசர்ஸ் அணி நம்பிக்கை வைத்துள்ளது. மற்ற ஐபிஎல் அணி உரிமையாளர்கள் ஷமியை வர்த்தகம் செய்ய ஆர்வம் காட்டியபோதிலும், அனைத்து சலுகைகளையும் SRH நிராகரித்துள்ளதாக கிரிக்பஸ் தெரிவித்துள்ளது. 

உள்நாட்டுப் போட்டிகளில் ஷமியின் அசத்தல் ஃபார்ம்

ஐபிஎல் ஃபார்ம் மோசமாக இருந்தாலும், ஷமி உள்நாட்டுப் போட்டிகளில் சிறந்த ஃபார்மில் இருக்கிறார். பெங்கால் அணிக்காக விளையாடி, இதுவரை இரண்டு ரஞ்சி டிராபி போட்டிகளில் 15 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். உத்தரகாண்டிற்கு எதிராக 7, குஜராத்திற்கு எதிராக 8 விக்கெட்டுகளை எடுத்துள்ளார் அவர். இது தொடர்பாக கூட அண்மையில் ஒரு சர்ச்சை எழுந்தது. அதாவது, தேர்வுக்குழுத் தலைவர் அஜித் அகர்கர், ஷமியை இந்திய அணியில் சேர்ப்பதற்கு உடற்தகுதி இல்லை என்று கூறியிருந்த நிலையில், அவரது இந்த உள்ளூர் ஆட்டங்களின் செயல்பாடு அகர்கரின் கருத்துக்கு ஒரு பதிலடியாக அமைந்துள்ளது.

ஷமியின் ஐபிஎல் பயணம்

ஷமி இதுவரை 119 ஐபிஎல் போட்டிகளில் விளையாடி 133 விக்கெட்டுகளை வீழ்த்தியுள்ளார். கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸில் தொடங்கிய இவரது ஐபிஎல் பயணம், டெல்லி கேபிடல்ஸ், பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் குஜராத் டைட்டன்ஸ் ஆகிய அணிகளில் விளையாடி இப்போது சன்ரைசர்ஸ் அணியில் உள்ளார்.

ஐபிஎல் மினி ஏலம்

ஐபிஎல் 2026 மினி ஏலம் டிசம்பர் மாதம் நடக்க உள்ளது. அதற்கான ஏற்பாடுகளை ஏற்கனவே ஐபிஎல் நிர்வாகம் தொடங்கிவிட்டது. நவம்பர் மூன்றாவது வாரத்தில் எந்தெந்த அணிகள் எந்தெந்த பிளேயர்களை தக்க வைத்துள்ளன, யாரையெல்லாம் விடுவித்துள்ளன என்பது அதிகாரப்பூர்வமாக தெரியும். ஐபிஎல் போட்டிகளைப் பொறுத்தவரை இந்தியாவில் பல்வேறு மாநிலங்களில் நடக்கும் தேர்தல் காரணமாக வெளி நாட்டில் நடத்தவும் வாய்ப்பு இருப்பதாக கூறப்படுகிறது. ஏனென்றால், டி20 உலகக்கோப்பை தொடருக்கு மைதானங்கள் தயார் நிலையில் இருக்க வேண்டும் என்பதால், ஐபிஎல் போட்டிக்கு மைதானங்களை தயார் செய்வதில் உள்ள சிக்கல்களை கருத்தில் கொண்டு பிசிசிஐ இது தொடர்பான ஆலோசனை நடத்தி வருகிறது.

