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முகமது சிராஜ் நீக்கம்.. பிசிசிஐ எடுத்த அதிரடி முடிவு! இந்திய அணியில் திடீர் மாற்றம்

பணிச்சுமை காரணமாக முகமது சிராஜுக்கு ஓய்வளிக்கப்பட்டதை அடுத்து, அவருக்குப் பதிலாக வேகப்பந்து வீச்சாளர் பிரசித் கிருஷ்ணா அயர்லாந்து மற்றும் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான இந்திய டி20 அணியில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

Written ByR Balaji
Published: Jun 09, 2026, 08:59 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 08:59 PM IST
முகமது சிராஜ் நீக்கம்.. பிசிசிஐ எடுத்த அதிரடி முடிவு! இந்திய அணியில் திடீர் மாற்றம்

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R Balaji

R Balaji

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முகமது சிராஜ் நீக்கம்.. பிசிசிஐ எடுத்த அதிரடி முடிவு! இந்திய அணியில் திடீர் மாற்றம்
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