முறியடிக்கவே முடியாத தோனியின் 7 சாதனைகள்! ஸ்டம்பிங் டூ நாட்அவுட்

MS Dhoni records : இந்திய கிரிக்கெட் வரலாற்றில், 'தல' என்ற பெயர், மகேந்திர சிங் தோனி, விளையாடிய போட்டிகளை வென்றது மட்டுமல்லாமல், கோடிக் கணக்கான இந்தியர்களின் இதயங்களையும் வென்ற ஒரு ஜாம்பவான். அவரது கேப்டன்சி மற்றும் ஆட்டத்தை மாற்றும் திறன்கள் இன்றுவரை உலகில் முறியடிக்கப்படாத சாதனைகளை படைத்துள்ளன. இந்திய கிரிக்கெட்டின் அதிர்ஷ்டத்தை மாற்றிய தோனி, தனது தனித்துவமான கேப்டன்சி மூலம் இன்றும் முறியடிக்கப்படாத பல சாதனைகளை தன் பெயரில் வைத்திருகிறார். அவரின் பெயரில் இருக்கும் பல மாயாஜால சாதனைகளில் முக்கியமான 7 சாதனைகளை இங்கே பார்க்கலாம்.
1. உலகின் ஒரே கேப்டன் எம்எஸ் தோனி
ஐசிசியின் மூன்று வெள்ளை பந்து கோப்பைகளையும் வென்ற உலகின் ஒரே கேப்டன் எம்எஸ் தோனி. டி20 உலகக் கோப்பை, ஒருநாள் உலகக் கோப்பை மற்றும் சாம்பியன்ஸ் டிராபி ஆகிய மூன்று ஐசிசி வெள்ளை பந்து கோப்பைகளையும் வென்ற உலகின் ஒரே கேப்டன் அவர்தான். தென்னாப்பிரிக்க மண்ணில் 2007 டி20 உலகக் கோப்பையை வென்று கேப்டனாக வரலாறு படைத்தார். 2011 ஆம் ஆண்டு ஒருநாள் உலகக் கோப்பையை வென்றார், இதன் மூலம் 28 ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு இந்தியாவை ஒருநாள் போட்டி பார்மேட்டில் உலக சாம்பியனாக்கினார். பின்னர், 2013 ஆம் ஆண்டில், சொந்த மண்ணில் இங்கிலாந்தை தோற்கடித்து சாம்பியன்ஸ் டிராபியை வென்றார். ரிக்கி பாண்டிங் மற்றும் ஸ்டீவ் வா போன்ற சிறந்த ஆஸ்திரேலிய கேப்டன்களால் கூட இந்த சாதனையை அடைய முடியவில்லை. தோனியின் இந்த சாதனையை இனி யாராலும் முறியடிக்க முடியாது.
2. மின்னல் வேக ஸ்டம்பிங்
2018 ஆம் ஆண்டில், மேற்கிந்திய தீவுகளுக்கு எதிரான போட்டியில் கீமோ பாலை வெறும் 0.08 வினாடிகளில் ஸ்டம்பிங் செய்தார். இது ஒரு கண் சிமிட்டலுக்கு தோராயமாக ஆகும் நேரத்தைவிட குறைவு. ஏனென்றால், ஒருவர் ஒருமுறை கண் சிமிட்டுவதற்கு தோரயமாக 0.10 முதல் 0.15 வினாடிகள் ஆகும். கண் இமைக்கும் வேகத்தை விட வேகமாக ஸ்டம்பிங் செய்ததற்கான சாதனையை தோனி செய்திருக்கிறார்.
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் அதிக ஸ்டம்பிங்
சர்வதேச கிரிக்கெட்டில் டெஸ்ட், ஒருநாள் மற்றும் டி20 உட்பட மொத்தம் 192 ஸ்டம்பிங் செய்துள்ளார். இலங்கையின் குமார் சங்கக்காரா 139 ஸ்டம்பிங் செய்து இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார். தற்போதைய எந்த விக்கெட் கீப்பரும் இதை முறியடிக்க முடியாது.
கேப்டனாக பல சர்வதேச போட்டிகள்
ஒரு கேப்டனாக எம்.எஸ். தோனி மொத்தம் 332 சர்வதேச போட்டிகளில் இந்திய அணியை வழிநடத்தினார். 200 ஒருநாள் போட்டிகள், 60 டெஸ்ட் மற்றும் 72 டி20 போட்டிகளுக்கு இந்திய அணியின் கேப்டனாக இருந்துள்ளார். ரிக்கி பாண்டிங் 324 போட்டிகளுடன் இரண்டாவது இடத்தில் உள்ளார்.
ஒரு நாள் போட்டிகளில் அதிக சதங்கள்
பொதுவாக, 6வது இடத்தில் அல்லது அதற்குக் கீழே பேட்டிங் செய்யும் பேட்ஸ்மேன்கள் ஒரு பினிஷரின் ரோலை வகிக்க வேண்டும். ஆனால், தோனி இதிலும் தனது முத்திரையைப் பதித்துள்ளார். ஒருநாள் போட்டிகளில் 6வது இடத்தில் அல்லது அதற்குக் கீழே பேட்டிங் செய்து ஏழு சதங்களை அடித்துள்ளார். இதுவரை இந்த இடத்தில் பேட்டிங் இறங்கி யாரும் இத்தனை சதங்கள் அடித்தது இல்லை.
அதிக நாட் அவுட் சாதனை
தோனி "உலகின் சிறந்த பினிஷர்" என்று அழைக்கப்படுவது சும்மா அல்ல. ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் 84 முறை நாட் அவுட்டாக இருந்துள்ளார். தோனி விளையாடிய நேரத்தில் அவர் கிரீஸில் இருக்கும் வரை எவ்வளவு பெரிய இலக்காக இருந்தாலும், ரசிகர்கள் நம்பிக்கையுடன் இருந்தனர். அதனாலேயே இந்த சாதனையை அவரால் படைக்க முடிந்தது. இந்த சாதனைப் பட்டியலில் ஷான் பொல்லாக் (72) மற்றும் சமிந்தா வாஸ் (72) ஆகியோர் இந்தப் பட்டியலில் அவருக்கு அடுத்தடுத்த இடங்களில் உள்ளனர்.
டி20 போட்டிகளில் அதிக கேட்சுகள்
டி20 சர்வதேச போட்டிகளில் அதிக கேட்சுகள் என்ற சாதனையை தோனி வைத்திருக்கிறார். 98 போட்டிகளில் 57 கேட்சுகளை பிடித்துள்ளார்.
மேலும் படிக்க | IND vs ZIM போட்டி... தமிழ் கமெண்டரியுடன் லைவ் ஸ்கோர்கார்ட்... இலவச அப்டேட் இதோ!
மேலும் படிக்க | செமி பைனலில் சௌத் ஆப்பிரிக்கா... உச்சக்கட்ட குஷியில் இந்தியா - ஏன் தெரியுமா?
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!
Android Link: https://bit.ly/3AIMb22
Apple Link: https://apple.co/3yEataJ