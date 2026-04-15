  • தோனி அணிக்கு திரும்புகிறாரா? SRH போட்டிக்கு முன் CSK பெரிய அப்டேட்

தோனி அணிக்கு திரும்புகிறாரா? SRH போட்டிக்கு முன் CSK பெரிய அப்டேட்

சிஎஸ்கே அணியின் நட்சத்திர வீரர் தோனி சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் போட்டியில் விளையாடுவாரா என்ற முடிவை நாளை எடுக்கப்படும் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.   

Written by - R Balaji | Last Updated : Apr 15, 2026, 06:27 PM IST
  • எம்.எஸ். தோனி காயம் காரணமாக தற்போது வரை சிஎஸ்கே அணியில் இருந்து விலகி உள்ளார்
  • அவர் தற்போது 99% உடல்தகுதி அடைந்துவிட்டதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது
  • சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான அடுத்த போட்டியில் அவர் விளையாடுவது குறித்து நாளை இறுது எட்டப்படும் என கூறப்படுகிறது

8வது ஊதியக்குழு: OPS, பதவி உயர்வு முதல் சம்பள உயர்வு வரை.... NC JCM முக்கிய கோரிக்கைகள்
camera icon10
8th Pay Commission
8வது ஊதியக்குழு: OPS, பதவி உயர்வு முதல் சம்பள உயர்வு வரை.... NC JCM முக்கிய கோரிக்கைகள்
சென்னை மின்சார ரயில் சேவையில் மாற்றம்.. முக்கிய ரூட் வேற.. தெற்கு ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பு
camera icon7
Southern Railway
சென்னை மின்சார ரயில் சேவையில் மாற்றம்.. முக்கிய ரூட் வேற.. தெற்கு ரயில்வே முக்கிய அறிவிப்பு
MI அணியில் இந்த 3 வீரர்களுக்கு முழு ரெஸ்ட்... நிச்சயம் இவர்களுக்கு வாய்ப்பில்லை
camera icon7
Mumbai Indians
MI அணியில் இந்த 3 வீரர்களுக்கு முழு ரெஸ்ட்... நிச்சயம் இவர்களுக்கு வாய்ப்பில்லை
தமிழ் புத்தாண்டு: இந்த வருடத்தில் 5 ராசிகளுக்கு பணம் குவியும்... சேமித்து வைங்க மக்களே!
camera icon8
Tamil New Year
தமிழ் புத்தாண்டு: இந்த வருடத்தில் 5 ராசிகளுக்கு பணம் குவியும்... சேமித்து வைங்க மக்களே!
தோனி அணிக்கு திரும்புகிறாரா? SRH போட்டிக்கு முன் CSK பெரிய அப்டேட்

MS Dhoni Injury Update: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் அடையாளமாக இருக்கும் தோனி இத்தொடரில் இதுவரை எந்த ஒரு போட்டியிலும் விளையாடவில்லை. அவர் காயம் காரணமாக விலகி இருந்த நிலையில். அவர் உடல் தகுதி தொடர்பான அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது. 

2026 ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இத்தொடரில் இதுவரை 5 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளது. இந்த சூழலில், இன்னும் ஒரு போட்டியில் கூட தோனி விளையாடவில்லை. ஐபிஎல் தொடர் தொடங்குவதற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நிர்வாகம் தோனி காயம் காரணமாக சில போட்டிகளை தவறவிட இருக்கிறார் என அறிவித்திருந்தது. 

SRH அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தோனி? 

இந்த சூழலில், தோனி கடந்த போட்டியில் அதாவது, கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிராகவே விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அவர் அப்போட்டியில் பங்கேற்கவில்லை. இந்த நிலையில், அவர் 99% உடல் தகுதி பெற்றுவிட்டதாகவும் அடுத்த போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக விளையாடுவார் என கூறப்படுகிறது. 

நாளை இறுதி முடிவு 

இது தொடர்பாக வெளியாக சிஎஸ்கே வட்டார தகவலின்படி, சனிக்கிழமை ஏப்ரல் 18 அன்று சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தோனி விளையாடுவது குறித்து நாளை காலையில் முடிவெடுக்கப்படும். இது தொடர்பாக முடிவை தோனியே எடுப்பார் என கூறப்படுகிறது. மேலும், தசைப்பிடிப்பு காரணமாக விலகி இருந்த தோனி முழு உடல் தகுதிக்கு மிக அருகில் வந்துவிட்டார் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது. 

டெவால்ட் பிரெவிஸ், அகீல் ஹுசைன் வந்தவுடன் வெற்றி 

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் தோனி இல்லாததால், தற்போது வரை விக்கெட் கீப்பிங் பணியை சஞ்சு சாம்சன் செய்து வருகிறார். அதேசமயம் தோனி இல்லாத இந்த சூழலில், அணி ஒருமாதிரி செட்டாகி இருக்கிறது. இந்த நிலையில், தோனியை பிளேயிங் 11ல் கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் பெரும் முடிவை எடுக்க வேண்டி இருக்கும். இத்தொடரில் முதல் மூன்று போட்டியில் படுதோல்வியை அடைந்த நிலையில், டெவால்ட் பிரெவிஸ், அகீல் ஹுசைன் ஆகியோர் அணிக்கு திரும்பியவுடன் அடுத்தடுத்து இரண்டு வெற்றியை பெற்றது. 

புள்ளிப்பட்டியலில் 8வது இடம் 

சிஎஸ்கே அணி தற்போது புள்ளிப்பட்டியலில் 8வது இடத்தில் உள்ளது. 5 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ள நிலையில், 2ல் வெற்றி பெற்று 4 புள்ளிகளுடன் 8வது இடத்தில் உள்ளது. சென்னை அணிக்கு அடுத்ததாக சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத், மும்பை இந்தியன்ஸ், குஜராத் டைட்டனஸ், டெல்லி கேபிடல்ஸ், லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் ஆகிய அணிகளுடன் விளையாட இருக்கின்றன. இப்போட்டிகளில் சிஎஸ்கே அணி விளையாடுவதை வைத்தே பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பு பிரகாசமாகும். 

மேலும் படிக்க: கம்பீரை நீக்கினால் பிரச்சனை.. கோலி, ரோகித் விஷயத்தில் செய்தது சரியா? முனாஃப் படேல் கருத்தால் விவாதம்

மேலும் படிக்க: MI vs PBKS: ரோகித் சர்மா விலகல்? என்ன காரணம்? பிளேயிங் 11-ல் நடக்கும் மாற்றம்..

