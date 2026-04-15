தோனி அணிக்கு திரும்புகிறாரா? SRH போட்டிக்கு முன் CSK பெரிய அப்டேட்

MS Dhoni Injury Update: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் அடையாளமாக இருக்கும் தோனி இத்தொடரில் இதுவரை எந்த ஒரு போட்டியிலும் விளையாடவில்லை. அவர் காயம் காரணமாக விலகி இருந்த நிலையில். அவர் உடல் தகுதி தொடர்பான அப்டேட் வெளியாகி உள்ளது.
2026 ஐபிஎல் தொடர் மார்ச் 28 ஆம் தேதி தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இத்தொடரில் இதுவரை 5 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ளது. இந்த சூழலில், இன்னும் ஒரு போட்டியில் கூட தோனி விளையாடவில்லை. ஐபிஎல் தொடர் தொடங்குவதற்கு இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பாக சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நிர்வாகம் தோனி காயம் காரணமாக சில போட்டிகளை தவறவிட இருக்கிறார் என அறிவித்திருந்தது.
SRH அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தோனி?
இந்த சூழலில், தோனி கடந்த போட்டியில் அதாவது, கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணிக்கு எதிராகவே விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் அவர் அப்போட்டியில் பங்கேற்கவில்லை. இந்த நிலையில், அவர் 99% உடல் தகுதி பெற்றுவிட்டதாகவும் அடுத்த போட்டியில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக விளையாடுவார் என கூறப்படுகிறது.
நாளை இறுதி முடிவு
இது தொடர்பாக வெளியாக சிஎஸ்கே வட்டார தகவலின்படி, சனிக்கிழமை ஏப்ரல் 18 அன்று சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தோனி விளையாடுவது குறித்து நாளை காலையில் முடிவெடுக்கப்படும். இது தொடர்பாக முடிவை தோனியே எடுப்பார் என கூறப்படுகிறது. மேலும், தசைப்பிடிப்பு காரணமாக விலகி இருந்த தோனி முழு உடல் தகுதிக்கு மிக அருகில் வந்துவிட்டார் என தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
டெவால்ட் பிரெவிஸ், அகீல் ஹுசைன் வந்தவுடன் வெற்றி
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் தோனி இல்லாததால், தற்போது வரை விக்கெட் கீப்பிங் பணியை சஞ்சு சாம்சன் செய்து வருகிறார். அதேசமயம் தோனி இல்லாத இந்த சூழலில், அணி ஒருமாதிரி செட்டாகி இருக்கிறது. இந்த நிலையில், தோனியை பிளேயிங் 11ல் கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் பெரும் முடிவை எடுக்க வேண்டி இருக்கும். இத்தொடரில் முதல் மூன்று போட்டியில் படுதோல்வியை அடைந்த நிலையில், டெவால்ட் பிரெவிஸ், அகீல் ஹுசைன் ஆகியோர் அணிக்கு திரும்பியவுடன் அடுத்தடுத்து இரண்டு வெற்றியை பெற்றது.
புள்ளிப்பட்டியலில் 8வது இடம்
சிஎஸ்கே அணி தற்போது புள்ளிப்பட்டியலில் 8வது இடத்தில் உள்ளது. 5 போட்டிகளில் விளையாடி உள்ள நிலையில், 2ல் வெற்றி பெற்று 4 புள்ளிகளுடன் 8வது இடத்தில் உள்ளது. சென்னை அணிக்கு அடுத்ததாக சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத், மும்பை இந்தியன்ஸ், குஜராத் டைட்டனஸ், டெல்லி கேபிடல்ஸ், லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் ஆகிய அணிகளுடன் விளையாட இருக்கின்றன. இப்போட்டிகளில் சிஎஸ்கே அணி விளையாடுவதை வைத்தே பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு முன்னேறும் வாய்ப்பு பிரகாசமாகும்.
சார்பில்லாத சமரசமில்லாத செய்திகள் உங்கள் உள்ளங்கைகளில்!
உடனுக்குடன் செய்திகளைத் தெரிந்து கொள்ளவும், உங்கள் கருத்துகளைப் பகிர்ந்து கொள்ளவும் சமூக வலைத்தளங்களில் எங்களைப் பின்தொடருங்கள்..
முகநூல் - @ZEETamilNews
ட்விட்டர் - @ZeeTamilNews
டெலிக்ராம் - https://t.me/ZeeTamilNews
வாட்ஸ்-அப் - https://whatsapp.com/channel/0029Va5XFvI90x2plF9cKY1r
அரசியல், கல்வி, பொழுதுபோக்கு, விளையாட்டு, சுகாதாரம், வாழ்க்கை முறை, சமூக, வேலைவாய்ப்பு என அனைத்து வகையான செய்திகளையும் தமிழில் பெற இப்போது ஜீ தமிழ் நியூஸ் செயலியைப் பதிவிறக்குங்கள்!!