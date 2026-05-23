/சென்னை அணிக்கு புதிய கோச்! அஸ்வின் சொன்ன பெயர் - ரசிகர்கள் ஹேப்பி

MS Dhoni : சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் பயிற்சியாளர் பொறுப்பை எம்எஸ் தோனி ஏற்க வேண்டும் என சிஎஸ்கே முன்னாள் பிளேயர் ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் தெரிவித்துள்ளார்.
MS Dhoni : சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நடப்பு ஐபிஎல் தொடரிலும் பிளேஆப் செல்லாமல் வெளியேறியுள்ளது. இதனால், தலைமைப் பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் பிளெமிங்கின் பதவிக்காலம் மற்றும் அணியின் தற்போதைய ஃபார்ம் குறித்து சமூக வலைதளங்களில் பெரிய விவாதமே கிளம்பியுள்ளது. குறிப்பாக, இந்திய அணியின் நட்சத்திர சுழற்பந்து வீச்சாளரும், முன்னாள் சிஎஸ்கே வீரருமான ரவிச்சந்திரன் அஸ்வின் எக்ஸ் தளத்தில் பகிர்ந்துள்ள ஒரு கருத்து, கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை அணியின் அசைக்க முடியாத முகமாக விளங்குபவர் எம்.எஸ்.தோனி. ஐந்து முறை சென்னை அணிக்குக் கோப்பையைப் பெற்றுத்தந்த முன்னாள் கேப்டனான இவர், தற்போதும் அணியின் தூணாக விளங்கி வருகிறார். இந்நிலையில், சென்னை அணி ஒருவேளை தற்போதைய பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் பிளெமிங்கை மாற்ற நினைத்தால், அதற்குப் புதிய பயிற்சியாளரைத் தேடி அலைந்து கொண்டிருக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை என்று அஸ்வின் கூறியுள்ளார். எம்.எஸ்.தோனி டக் அவுட்டிலேயே இருக்கும்போது, புது கோச்சை ஏன் தேட வேண்டும்? என்றும் அவர் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார். அஸ்வினின் இந்தப் பதிவு பெரும் வரவேற்பை பெற்றுள்ளது.
எம்.எஸ்.தோனி இன்னும் ஐபிஎல் போட்டிகளில் இருந்து அதிகாரப்பூர்வமாகத் தனது ஓய்வை அறிவிக்கவில்லை. இருப்பினும், நடப்பு சீசனில் காயம் காரணமாக அவரால் ஒரு போட்டியில் கூட விளையாட முடியாத நிலை ஏற்பட்டது. இது ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியதோடு, தோனியின் ஐபிஎல் எதிர்காலம் மற்றும் சென்னை அணியின் தலைமைப் பொறுப்பில் ஏற்படப்போகும் மாற்றங்கள் குறித்த பல யூகங்களையும், விவாதங்களையும் கிளப்பியுள்ளது.
கடந்த 2009 ஆம் ஆண்டு கெப்ளர் வெசல்ஸிடம் இருந்து சென்னை அணியின் தலைமைப் பயிற்சியாளர் பொறுப்பை நியூசிலாந்தின் முன்னாள் கேப்டன் ஸ்டீபன் பிளெமிங் ஏற்றார். 2010 மற்றும் 2011 ஆண்டுகளில் சென்னை அணிக்கு அடுத்தடுத்து இரண்டு கோப்பைகளை வென்று தந்து அசத்தினார். மேலும், 2018 முதல் 2023 வரையிலான ஆறு ஆண்டு காலத்தில் சென்னை அணி மூன்று முறை சாம்பியன் பட்டம் வென்று அசுர வளர்ச்சி கண்டது. இருப்பினும், கடந்த சில சீசன்களாக சென்னை அணியின் ஆட்டத்திறன் மற்றும் உத்திகள் கடுமையான விமர்சனத்திற்கு உள்ளாகியிருக்கின்றன.
தற்கால டி20 கிரிக்கெட் போட்டி என்பது அதிரடியான பேட்டிங் மற்றும் பவர் ஹிட்டிங்கை மையமாகக் கொண்டு அதிவேகமாக மாறிவிட்டது. ஆனால், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியோ இன்னும் ஐபிஎல்-இன் ஆரம்ப காலத்து பழைய பாணியிலேயே விளையாடி வருவதாகக் குற்றம் சாட்டப்படுகிறது.
அதிரடி இல்லாத பேட்டிங் வரிசை:
கடந்த காலங்களில் ராகுல் திரிபாதி, தீபக் ஹூடா மற்றும் டேரில் மிட்செல் போன்ற பவர் ஹிட்டர்கள் சென்னை அணியின் மந்தமான ஆட்டமுறைக்கு ஒத்துப்போக முடியாமல் திணறினர். தற்போது அணியின் கேப்டனான ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டும் பார்ம் அவுட் ஆகி ரன் குவிக்க சிரமப்பட்டு வருகிறார். இது அணியின் டாப்-ஆர்டர் பேட்டிங்கை பலவீனமாக்கியுள்ளது.
ஒருங்கிணைப்பு இல்லாத பந்துவீச்சு:
சென்னை அணியின் பந்துவீச்சில் நூர் அகமது மற்றும் அன்ஷுல் கம்போஜ் போன்ற திறமையான வீரர்கள் தனிப்பட்ட முறையில் சிறப்பாகச் செயல்பட்டாலும், ஒரு குழுவாக அவர்களால் தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முடியவில்லை. குஜராத் டைட்டன்ஸ் அல்லது லக்னோ சூப்பர் ஜெயண்ட்ஸ் அணிகளிடம் இருக்கும் ஒரு திட்டமிட்ட, துல்லியமான பந்துவீச்சு கட்டமைப்பு சென்னை அணியிடம் காணவில்லை.
பேட்டிங் மற்றும் பந்துவீச்சு என இரண்டு துறைகளிலும் வியூக ரீதியான ஓட்டைகள் விழுந்துள்ளதால், சென்னை அணி தொடர்ந்து மூன்று சீசன்களாக பிளேஆப் சுற்றுக்குத் தகுதி பெற முடியாமல் வெளியேறியுள்ளது. சிஎஸ்கே போன்ற ஒரு சாம்பியன் அணிக்கு இது மிகப்பெரிய பின்னடைவாகக் கருதப்படுகிறது. இதன் காரணமாகவே, அணியின் தலைமைப் பொறுப்பில் மாற்றம் தேவை என்ற குரல் ஓங்கி ஒலிக்கத் தொடங்கியுள்ளது.
தொடர் தோல்விகளால் சென்னை அணி தனது பயிற்சிப் பணியாளர்களை மாற்ற முடிவு செய்தால், அதற்குச் சிறந்த மாற்று தோனி மட்டுமே என்பது ரசிகர்களின் கருத்தாகவும் உள்ளது. அஸ்வின் கூறியது போல, உலக கிரிக்கெட்டின் தலைசிறந்த கேப்டன்களில் ஒருவரான தோனி பயிற்சியாளராகப் பொறுப்பேற்றால், சென்னை அணி மீண்டும் தனது பழைய சிம்ம சொப்பனப் பாதைக்குத் திரும்பும் என்பதில் சந்தேகமில்லை. மேனேஜ்மென்ட் பிளெமிங்கிற்கு மீண்டும் வாய்ப்பளிக்குமா அல்லது தல தோனியிடம் பயிற்சியாளர் பொறுப்பை ஒப்படைக்குமா என்பதைப் பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.