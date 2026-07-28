/ராஞ்சியில் அரிய வகை விண்டேஜ் காரில் கெத்தாக உலா வந்த தோனி... வைரலாகும் வீடியோ!

இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டன் எம்.எஸ். தோனி, ராஞ்சியில் தனது அரிய வகை விண்டேஜ் காரை ஓட்டிச் செல்லும் வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.
தோனி ஓட்டிச் சென்ற சிவப்பு நிற 'மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் 450 எஸ்எல்' (Mercedes-Benz 450SL) கார், 1973 முதல் 1980 வரை தயாரிக்கப்பட்ட இரண்டு கதவுகள் கொண்ட ரோட்ஸ்டர் ரக காராகும்.
Ranchi roads got a special sight today! Cricket legend MS Dhoni was spotted cruising through the city in his vintage car. #MSDhoni #Ranchi #VintageCars pic.twitter.com/g4OSTkO3bS— We Are Ranchi (@WeAreRanchi) July 28, 2026
இந்திய சந்தையில் அதிகாரப்பூர்வமாக விற்பனை செய்யப்படாத இந்த மாடல் கார், இந்தியாவில் உள்ள மிகவும் அரிய கார் சேகரிப்புகளில் ஒன்றாக கருதப்படுகிறது.
வாகனங்கள் மீது மிகுந்த ஆர்வம் கொண்ட தோனியின் கேரேஜில், இந்த மெர்சிடிஸ் பென்ஸ் தவிர 1970 மாடல் ஃபோர்டு மஸ்டாங் (Ford Mustang), ஹம்மர் எச்2 (Hummer H2) மற்றும் நிசான் ஜாங்கா (Nissan Jonga) போன்ற பல அரிதான விண்டேஜ் கார்களும், பைக்குகளும் நிறைந்துள்ளன.
சமீபத்தில் இங்கிலாந்துக்கு எதிரான டி20 மற்றும் ஒருநாள் தொடரை நேரில் கண்டு ரசித்துவிட்டு இந்தியா திரும்பிய தோனி, ராஞ்சியில் தனது ஃபோர்டு மஸ்டாங் காரை ஓட்டிச் சென்றதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
2026 ஐபிஎல் தொடருக்கான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இடம்பெற்றிருந்த போதிலும், தசைப்பிடிப்பு பிரச்சனை காரணமாக தோனியால் எந்தப் போட்டியிலும் விளையாட முடியாமல் போனது. மே 18 அன்று சென்னையில் சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணிக்கு எதிராக நடைபெற்ற கடைசி லீக் போட்டியின் போது மைதானத்திற்கு வந்த தோனி, போட்டிக்குப் பின் சிஎஸ்கே வீரர்களுடன் மைதானத்தை வலம் வந்து ஆதரவளித்த ரசிகர்களுக்கு நன்றி தெரிவித்தார்.
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையில் களமிறங்கிய சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி, இந்த சீசனில் 6 வெற்றிகள் மற்றும் 8 தோல்விகளுடன் புள்ளிப்பட்டியலில் 8 வது இடத்தைப் பிடித்து பிளே ஆஃப் வாய்ப்பை இழந்து ஏமாற்றம் அளித்தது.
இந்த சூழலில், வரும் 2027 சீசனில் ஒரு தரமான கம்பேக் கொடுக்க சிஎஸ்கே அணி காத்திருக்கிறது. இதற்கான வேலைகளை தற்போதே தொடங்கிவிட்டன. அதாவது எந்த வீரர்களை வாங்கலாம்? எது சரியாக இருக்கும்? பிளெமிங்கிற்கு விடைகொடுத்த நிலையில், அடுத்ததாக எந்த பயிற்சியாளரை நியமிக்கலாம் உள்ளிட்ட பல்வேறு கட்ட ஆலோசனைகளை செய்து வருகிறது. ஆகஸ்ட் முதல் வாரத்தில் சிஎஸ்கே அணியின் பயிற்சியாளர் யார்? என்ற அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.