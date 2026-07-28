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ராஞ்சியில் அரிய வகை விண்டேஜ் காரில் கெத்தாக உலா வந்த தோனி... வைரலாகும் வீடியோ!

இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டனும் சிஎஸ்கே அணியின் நட்சத்திர வீரருமான எம்.எஸ். தோனி, தனது சொந்த ஊரான ராஞ்சியில் அரிய வகை விண்டேஜ் காரை ஓட்டிச் செல்லும் வீடியோ சமூக வலைத்தளங்களில் வைரலாகி வருகிறது.

Written ByR Balaji
Published: Jul 28, 2026, 06:29 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 06:29 PM IST
ராஞ்சியில் அரிய வகை விண்டேஜ் காரில் கெத்தாக உலா வந்த தோனி... வைரலாகும் வீடியோ!

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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