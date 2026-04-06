  • தோனிக்கு நடக்கும் தேர்வு! பாஸ் ஆனால் மட்டுமே ஐபிஎல் விளையாடுவார் - முக்கிய அப்டேட்

MS Dhoni : உடற்தகுதித் தேர்வுக்குப் பிறகே சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முன்னாள் கேப்டன் எம்எஸ் தோனி நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் விளையாடுவாரா? என்ற அப்டேட் வெளியாக உள்ளது.  

Written by - Karthikeyan Sekar | Last Updated : Apr 6, 2026, 01:47 PM IST
MS Dhoni : நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் அடுத்தடுத்து மூன்று தோல்விகளை சந்தித்து ஐபிஎல் புள்ளிப் பட்டியலில் கடைசி இடத்தில் இருக்கும் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி குறித்த ஒரு முக்கிய அப்டேட் வெளியாகியுள்ளது. சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் அடுத்து நடக்கும் டெல்லி அணிக்கு எதிரான போட்டியில் எம்எஸ் தோனி விளையாடுவாரா? என்ற அப்டேட் தான் அது. தோனிக்கு உடற்தகுதித் தேர்வு நடக்க உள்ளது. அந்த தேர்வில் வெற்றி பெற்றால் மட்டுமே நடப்பு ஐபிஎல் தொடரில் முழுமையாக விளையாடுவாரா? இல்லையா? என்ற அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகிறது. இது குறித்த அப்டேட்டை இங்கே தெரிந்து கொள்ளுங்கள்.

தோனிக்கு உடல் தகுதி சோதனை

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் வட்டாரத்தில் வெளியாகியுள்ள தகவல்களின்படி, தோனிக்கு இன்னும் ஓரிரு நாட்களில் மிக முக்கியமான உடற்தகுதிப் பரிசோதனை நடைபெற உள்ளது. இந்த உடற்தகுதி சோதனையில் அவர் தேர்ச்சி பெற்றுவிட்டால், வரும் சனிக்கிழமை அன்று சென்னையில் உள்ள சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிராக அவர் விளையாடுவது உறுதியாகும். அதுமட்டுமல்ல, இந்த ஐபிஎல் தொடர் முழுவதுமே அவர் ஆடுவது குறித்த அப்டேட் வெளியாகும். இதனையடுத்தே சேப்பாக்கத்தில் தோனி மீண்டும் காலடி எடுத்து வைப்பதைப் பார்க்க ஒட்டுமொத்த சென்னை நகரமே ஆவலுடன் காத்துக் கொண்டிருக்கிறது.

தோனி இல்லாத சிஎஸ்கே

தோனி இல்லாத சிஎஸ்கே அணி ஒரு திசையற்ற கப்பலைப் போலவே இந்த சீசனில் சென்று கொண்டிருக்கிறது. ருதுராஜ் கெய்க்வாட் நல்ல கேப்டனாக இருந்தாலும், இந்த முறை அவர் எடுக்கும் முடிவுகள் எதுவும் சிஎஸ்கேவுக்கு சாதகமாக அமையவில்லை. மைதானத்தில் பந்துவீச்சாளர்களைத் தேர்வு செய்வதிலும், பீல்டிங்கை அமைப்பதிலும் தோல்வி அடைகிறார் ருதுராஜ். அதேநேரத்தில், தோனியின் அணுகுமுறை களத்தில் இல்லாதது சிஎஸ்கேவுகுப் பெரும் இழப்பாக உள்ளது.

சிஎஸ்கே தற்போதைய ஆட்டம்

இந்த வருடம் சிஎஸ்கே அணியின் ஆட்டம் ரசிகர்களுக்குப் பெரும் ஏமாற்றத்தையே அளித்துள்ளது. இதுவரை ஆடிய 3 போட்டிகளிலும் அந்த அணி படுதோல்வியைச் சந்தித்துள்ளது. குறிப்பாக ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் மற்றும் பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணிகளுக்கு எதிரான போட்டிகளில், வெற்றி பெறும் நிலையில் இருந்தும் கடைசி நேரத்தில் கோட்டைவிட்டது ரசிகர்களை வருத்தத்தில் ஆழ்த்தியது. சென்னை அணியின் ரன் ரேட் மிகவும் மோசமாக இருப்பதால், இனி வரும் போட்டிகளில் அவர்கள் வெறும் வெற்றி மட்டும் பெற்றால் போதாது, பெரிய ரன் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற வேண்டிய கட்டாயத்தில் உள்ளனர்.

தோனியின் வருகை மாற்றத்தை ஏற்படுத்துமா?

டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணி தற்போது மிக வலுவான நிலையில் உள்ளது. அவர்களை வீழ்த்த வேண்டுமானால், சிஎஸ்கேவுக்கு ஒரு மேஜிக் தேவை. அந்த மேஜிக் தோனியாகத்தான் இருக்க முடியும். தோனி விக்கெட் கீப்பராகவும், ஆலோசகராகவும் களமிறங்கினால், அது ருதுராஜின் அழுத்தத்தைக் குறைக்கும். ஆனால், அது நடக்குமா? என்பதை தோனியின் உடல் தகுதி சோதனையின் முடிவிலேயே இருக்கிறது.

தோனி குறித்த முக்கிய அப்டேட்

எம்.எஸ். தோனி ஏன் தொடக்கப் போட்டிகளில் விளையாடவில்லை?

44 வயதான தோனிக்கு காலில் ஏற்பட்ட தசைப்பிடிப்பு காரணமாக, 2026 ஐபிஎல் தொடரின் முதல் இரண்டு வாரங்கள் ஓய்வெடுக்க அறிவுறுத்தப்பட்டது. இதனால் அவர் ராஜஸ்தான், பஞ்சாப் மற்றும் பெங்களூரு அணிகளுக்கு எதிரான போட்டிகளில் பங்கேற்கவில்லை.

2. தோனியின் தற்போதைய உடற்தகுதி நிலை என்ன?

தோனி தற்போது தனது மறுவாழ்வுப் பயிற்சியை முடித்துவிட்டு வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபடத் தொடங்கியுள்ளார். அடுத்த சில நாட்களில் அவருக்கு ஒரு இறுதி உடற்தகுதிப் பரிசோதனை நடைபெற உள்ளது. அதில் அவர் தேர்ச்சி பெற்றால் மட்டுமே போட்டிகளில் விளையாட அனுமதிக்கப்படுவார்.

3. டெல்லிக்கு எதிரான போட்டியில் தோனி விளையாட வாய்ப்புள்ளதா?

ஆம், சேப்பாக்கத்தில் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிராக நடைபெறவுள்ள போட்டியில் தோனி மீண்டும் களமிறங்க அதிக வாய்ப்புகள் உள்ளதாக அணி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஆனால் இது முற்றிலும் அவரது பிட்னஸ் டெஸ்ட் முடிவுகளைப் பொறுத்தே அமையும்.

4. தோனி இல்லாதது சிஎஸ்கே அணிக்கு எப்படிப்பட்ட பாதிப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது?

தோனி இல்லாத 3 போட்டிகளிலும் சிஎஸ்கே தோல்வியைத் தழுவியுள்ளது. களத்தில் இக்கட்டான சூழலில் முடிவெடுக்கும் அனுபவம் மற்றும் கடைசி ஓவர்களில் அதிரடியாக ரன் குவிக்கும் பினிஷர் இடத்திற்கு ஆள் இல்லாதது அணிக்குப் பெரும் பின்னடைவாக அமைந்துள்ளது. மேலும், புள்ளிப் பட்டியலிலும் அணி கடைசி இடத்திற்குத் தள்ளப்பட்டுள்ளது.

