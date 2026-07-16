/ஹர்திக்கிடம் பேசிய தோனி.. மொத்தமாக மாறிய டிரேட் டீல்! CSK வராரா? இல்லையா?

மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி கடந்த 6 ஐபிஎல் சீசன்களாக கோப்பையை வெல்லவில்லை. கடைசியாக 2020 ஆம் ஆண்டுதான் கோப்பையை கைப்பற்றினர். இது 5 முறை கோப்பையை வென்ற ஒரு அணிக்கு மிகப்பெரிய சரிவாக பார்க்கப்படுகிறது. இதனை சரி செய்ய வேண்டும் என நினைத்து குஜராத் டைட்டன்ஸ் அணிக்கு கோப்பையை வென்றுக்கொடுத்த ஹர்திக் பாண்டியாவை மீண்டும் விலைபேசி கேப்டன் பொறுப்பையும் கொடுத்தது மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி நிர்வாகம்.
ஆனால் மும்பை அணியில் ஹர்திக் பாண்டியாவின் கேப்டன்சி எடுபடவில்லை. அவரது தலைமையில் கூடுதல் சரிவையே கண்டது. இதனால் தற்போது ஹர்திக் பாண்டியாவை டிரேட் மூலம் கொடுத்துவிட்டு தரமான வீரரை கொண்டு வர மும்பை இந்தியன்ஸ் அணி முடிவு செய்து டிரேட் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டு வருகிறது. அதேசமயம் ரோகித் சர்மா, ஜஸ்பிரித் பும்ராவை தவிர்த்து மற்ற வீரர்கள் அனைவரும் இளம் வீரர்களாக இருக்க வேண்டும் என நிர்வாகம் முடிவு செய்துள்ளதாக கூறப்படுகிறது.
ஹர்திக் பாண்டியாவை டிரேடிங்கில் அனுப்ப சிஎஸ்கே, கேகேஆர், ஆர்ஆர் அணிகளுடன் மும்பை இந்தியன்ஸ் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியது. கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ் அணி வருண் சக்கரவர்த்தி, ஹர்ஷித் ராணா ஆகியோரை கொடுத்துவிட்டு ஹர்திக்பாண்டியாவை வாங்க தயாராக இருந்தனர். ஆனால் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணியை தொடர்புகொண்ட ஹர்திக் பாண்டியா, என்னை அனுப்பினால் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு அனுப்புங்கள். இல்லையென்றால், ஏலத்திற்கு அனுப்பிவிடுங்கள் என திட்டவட்டமாக தெரிவித்துவிட்டாராம்.
இந்த நிலையில், தோனி ஹர்திக்கை தொடர்பு கொண்டு சிஎஸ்கே அணிக்கு வாருங்கள் என அழைப்பு விடுத்ததாகவும் அதன்பிற்கு ஹர்திக் பாண்டியா சிஎஸ்கே வரும் முடிவில் இன்னும் உறுதியாக இருப்பதாகவும் கூறப்படுகிறது.
இதற்கிடையில் சிஎஸ்கே மீண்டும் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, ஹர்திக்கிற்கு மாற்றாக டிவோல்ட் பிரேவிஸை மும்பைக்கு அனுப்ப சம்மதித்தது. இதற்கு மும்பை அணியும் பச்சைக்கொடி காட்டியது. ஆனால், இந்த சூழலில் ஹர்திக் பாண்டியாவுடன் தோனி பேசிய பிறகு கதை தலைகீழாக மாறியுள்ளது. வீரர்களை மாற்றாமல், பண பரிவர்த்தனை மூலம் மட்டுமே ஹர்திக்கை வாங்க வேண்டும் என்பதில் சிஎஸ்கே இப்போது உறுதியாக நிற்கிறதாம். ஹர்திக்கும் சிஎஸ்கே அணிக்கு வர ஆசைப்படுவதால், அவர் சென்னை அணிக்கு மாறுவது கிட்டத்தட்ட உறுதியாகிவிட்டது.
ஹர்திக் பாண்டியாவை மெகா ஏலத்திற்கு அனுப்பினால் மும்பை இந்தியன்ஸ் அணிக்கு எந்தவிதமான 'டிரேடிங் கட்டணமும்' கிடைக்காது. இதுவே டிரேடிங் முறையில் அனுப்பினால் ரூ. 50 கோடிக்கும் மேல் லாபம் பார்க்க முடியும். இதனால்தான் அவரை டிரேடிங் செய்ய மும்பை விரும்பியது.
ஆனால், கடைசி நேரத்தில் ஹர்திக் மற்றும் சிஎஸ்கேவின் இந்த திடீர் முடிவால் மும்பை நிர்வாகத்திற்கு பெரும் பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. இனி ஹர்திக்கிற்கு இணையான ஒரு சிறந்த வீரரை மெகா ஏலத்தில் மட்டுமே எடுக்க வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு மும்பை தள்ளப்பட்டுள்ளது. இதற்கிடையே, சூர்யகுமார் யாதவையும் டிரேடிங் செய்ய மும்பை அணி ஆலோசித்து வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.