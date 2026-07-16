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ஹர்திக்கிடம் பேசிய தோனி.. மொத்தமாக மாறிய டிரேட் டீல்! CSK வராரா? இல்லையா?

CSK Hardik Pandya Trade Latest Update: தோனியின் தலையீடுக்கு பின்னர், ஹர்திக் பாண்டியா டிரேடிங் முடிவில் இன்னும் உறுதியாக இருப்பதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது. இது சென்னை அணிக்கு சாதகமாக இருக்கும் என கூறப்படுகிறது. 

Written ByR Balaji
Published: Jul 16, 2026, 02:17 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 02:17 PM IST
ஹர்திக்கிடம் பேசிய தோனி.. மொத்தமாக மாறிய டிரேட் டீல்! CSK வராரா? இல்லையா?
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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