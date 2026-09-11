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தோனி வைத்திருக்கும் CSK-வின் 1 லட்ச பங்குகள்... இதன் மொத்த மதிப்பு எவ்வளவு?

Dhoni CSK Share: எம்எஸ் தோனி சிஎஸ்கேவில் 1 லட்சத்திற்கும் மேலான பங்குகளை வைத்துள்ளார். இந்த பங்குகளின் மொத்த மதிப்புகள் எவ்வளவு என்பதை இங்கு விரிவாக காணலாம்.

Written BySudharsan G
Published: Sep 11, 2026, 09:28 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 09:28 PM IST
தோனி வைத்திருக்கும் CSK-வின் 1 லட்ச பங்குகள்... இதன் மொத்த மதிப்பு எவ்வளவு?
Image Credit: Chennai Super Kings, MS Dhoni | Image Source : X

About the Author

Sudharsan G

Sudharsan G

I’m Sudharsan G, Sub Editor at Zee Tamil News, with over five years of experience in Tamil content writing. I cover Tamil Nadu, national, and international news, along with sports stories that connect with readers. A follower of cricket, cinema, and politics, I bring depth and perspective to every piece. I also have on-screen camera experience, which helps me present news stories in a more engaging and impactful way. Outside work, I enjoy modern Tamil literature and discovering new voices in contemporary writing.

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