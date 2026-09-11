/தோனி வைத்திருக்கும் CSK-வின் 1 லட்ச பங்குகள்... இதன் மொத்த மதிப்பு எவ்வளவு?

Dhoni CSK Share: சிஎஸ்கே அணியை சுற்றி பல பரபரப்பு தகவல்கள் தினமும் வட்டமிட்டு வருகின்றன. சமூக வலைதளங்களில் ரசிகர்கள் தங்களின் கணிப்புகளை அள்ளித்தெளித்து வந்தாலும், சில தகவல்களும் கசிந்த வண்ணம்தான் உள்ளன.
சிஎஸ்கே அணியின் புதிய தலைமை பயிற்சியாளர் யார்...?, தோனி அடுத்த சீசனில் விளையாடுவாரா...?, சஞ்சு சாம்சன் வசம் கேப்டன்ஸி செல்லுமா...? உள்ளிட்டவை தொடர்ச்சியாக பேசப்பட்டு வருகின்றன.
அந்த வகையில், சிஎஸ்கே அணியின் பங்குகளை தோனி வாங்கிக் குவிக்க நினைத்ததாகவும், ஆனால் சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகம் அதனை ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்றும் ஒரு தகவல் பரவியது. இதை சிஎஸ்கேவின் மூத்த நிர்வாகியே முற்றிலும் மறுத்திருந்தார்.
இதுகுறித்து சிஎஸ்கேவின் மூத்த நிர்வாகி கூறியதாவது, "தோனி இதுவரை இதுகுறித்து பேசியதில்லை. எங்களிடம் ஆலோசித்ததும் இல்லை. அவர் சீனிவாசனிடம் இதுகுறித்து பேசினாரா என்பது குறித்த எந்த தகவலும் எங்களிடம் இல்லை" என்றார்.
இதனால் தோனிக்கு சிஎஸ்கேவில் பங்குகள் ஏதும் இல்லை என அர்த்தமில்லை. சிஎஸ்கேவில் சில பங்குகள் விற்பனைக்கு இருந்தபோது தோனி அவற்றை வாங்கியிருக்கிறார் என சிஎஸ்கே தரப்பில் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
சிஎஸ்கேவின் பங்குகள் இதுவரை பங்குச் சந்தையில் பட்டியலிடப்படவில்லை. இருப்பினும் பங்குச்சந்தைக்கு வெளியிலான பரிவர்த்தனைகள் மூலம் நேரடியாக வாங்கலாம். அப்படிதான், சிஎஸ்கேவின் 1 லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட பங்குகளை வாங்கியிருக்கிறார் என சிஎஸ்கே தரப்பில் தகவல் தெரிவித்ததாக Cricbuzz தளம் செய்தி வெளியிட்டுள்ளது.
ஆனால் இவை சிஎஸ்கேவின் மொத்த பங்குகளில் மிக மிக குறைவான எண்ணிக்கை. இதுவரை 30 கோடிக்கும் அதிகமான பங்குகள் பொதுமக்கள் வசம் உள்ளன. இது அணியின் மொத்த பங்கு மூலதனத்தில் ஏறக்குறைய 40% ஆகும். அப்படியிருக்க, பொதுமக்களிடம் உள்ள பங்குகளின் எண்ணிக்கையில் மிகச் சிறிய ஒரு பகுதியே (0.01% - 0.02%) தோனியின் வசம் உள்ளன.
தோனி வைத்திருக்கும் பங்குகளின் மதிப்பை கணக்கிட ஐபிஎல் அணியின் ஒட்டுமொத்த மதிப்பை தெரிந்துகொள்ள வேண்டும். சமீபத்தில் விற்பனையான அணி என்றால் ஆர்சிபி, அதன் மதிப்பு ரூ.16 ஆயிரத்து 600 கோடியாகும். இதன்படி பார்த்தால் தோனி வைத்துள்ள சிஎஸ்கே பங்குகளின் மதிப்பு ரூ.2.6 கோடி முதல் ரூ.3 கோடி வரை இருக்கும் என கணக்கிடப்படுகிறது.
தோனி கடந்த 21 ஆண்டுகளாக பல்வேறு கிரிக்கெட் போட்டிகளில் விளையாடியிருக்கும் நிலையில், அவரது சொத்து மதிப்பு ரூ.1,200 கோடியாக கணக்கிடப்படுகிறது. எனவே, சிஎஸ்கேவில் அவர் வைத்திருக்கும் பங்குகள் என்பது அவருக்கு பெரிய விஷயமே இல்லை என புரிந்துகொள்ளலாம். சிஎஸ்கே அணி உரிமையாளர் சீனிவாசனின் குடும்பத்தினர் அணியின் பங்குகளில், 55% மேல் பங்குகளை கொண்டுள்ளனர்.