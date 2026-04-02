நாயகன் மீண்டும் வரார்... பயிற்சியில் தோனி - CSK பிளேயிங் 11 எப்படி மாறும்?

சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் தோனி, லேட்டஸ்ட் அப்டேட்: ஐபிஎல் 2026 சீசன் கடந்த மார்ச் 28ஆம் தேதி தொடங்கிவிட்டது. ஐந்து நாள்கள் நிறைவடைந்திருக்கும் சூழலில், அனைத்து அணிகளும் தலா 1 போட்டியில் விளையாடிவிட்டன.
முடிந்தது முதல் சுற்று போட்டிகள்
ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு, மும்பை இந்தியன்ஸ், ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், பஞ்சாப் கிங்ஸ், டெல்லி கேப்பிடல்ஸ் அணிகள் வெற்றிக் கணக்கை தொடங்கிவிட்டன. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத், கொல்கத்தா நைட் ரைடர்ஸ், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ், குஜராத் டைட்டன்ஸ், லக்னோ சூப்பர் ஜெயன்ட்ஸ் அணிகள் தோல்வியுடன் தொடரை தொடங்கியிருக்கின்றன. இந்த 5 போட்டிகளில் காணப்படும் ஒற்றுமை என்னவென்றால், டாஸ் வென்ற அணிகள் பந்துவீச்சையே தேர்வு செய்திருக்கின்றன, அந்த அணிகளே வெற்றியும் பெற்றிருக்கின்றன.
காயத்தில் சிக்கிய முக்கிய வீரர்கள்
இது ஒருபுறம் இருக்க, பல்வேறு அணிகளில் வீரர்கள் காயமடைந்திருப்பதும் பெரிய சிக்கலாக எழுந்துள்ளது. ஆர்சிபி அணியை பொருத்தவரை ஹேசில்வுட் இல்லாவிட்டாலும் முதல் போட்டியில் ஜேக்கப் டஃப்பி மிரட்டிவிட்டார், அவர் அனைத்து போட்டிகளிலும் ஹேசில்வுட்டை போல் ஜொலிப்பாரா என்பது கேள்விக்குறிதான்.
கேகேஆர் அணியில் ஹர்ஷித் ராணா, ஆகாஷ் தீப் ஆகியோர் தொடரில் இருந்தே விலகிவிட்ட நிலையில், பதிரானா இன்னும் உடற்தகுதியை பெறவில்லை. சன்ரைசர்ஸ் ஹைதராபாத் அணியில் பாட் கம்மின்ஸ், பிரைடன் கார்ஸ் போன்ற வீரர்களும் காயத்தில் இருந்து குணமாகவில்லை. இந்த வரிசையில் இந்த சீசனில் காயத்தால் மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட அணி என்றால் கண்ணை மூடிக்கொண்டு சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியை சொல்லிவிடலாம்.
சிஎஸ்கேவுக்கு ஏற்பட்ட பின்னடைவு
டெத் பௌலிங்கிற்கு சிஎஸ்கே மலை போல் நம்பியிருந்த நாதன் எல்லிஸ் காயம் காரணமாக தொடரில் இருந்தே வெளியேறிவிட்டார். அவருக்கு மாற்று வீரராக தேர்வு செய்யப்பட்ட ஸ்பென்சர் ஜான்சனும் 4-5 போட்டிகளுக்கு பின்னரே அணியில் இணைவாராம். மிடில் ஆர்டரில் பெரும் நம்பிக்கையாக இருந்த டெவால்ட் பிரெவிஸ் காயம் காரணமாக 3-4 போட்டிகளை தவறவிடக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதேபோல், 2010ஆம் ஆண்டுக்கு பிறகு காயம் காரணமாக தோனி சிஎஸ்கேவில் விளையாடாமல் இருக்கிறார். இவை அனைத்தும் சிஎஸ்கே அணியின் தன்னம்பிக்கையும், உற்சாகத்தையும் குறைத்திருக்கிறது.
தோனியை தேடும் CSK
அந்த வகையில், தோனி இல்லாவிட்டால் பிளேயிங் லெவன் சிறப்பாக இருக்கும் பலராலும் பேசப்பட்டது. ஆனால் தோனி இல்லாமல் அணியே சோர்ந்து போய் இருப்பதையும், அனுபவமற்று திக்குமுக்காடி போனதையும் கடந்த போட்டியிலேயே பார்த்தோம். நிச்சயம் தோனி இருந்திருந்தால் ஓவர்டன் உடன் சேர்ந்து ஆட்டத்தை கடைசி வரை எடுத்துச் சென்று குறைந்தது 160-170 ரன்களை உதவி செய்திருப்பார் என்றும் ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர். அந்த அனுபவத்தை கார்த்திக் சர்மாவிடம் இருந்தோ, சர்பராஸ் கானிடம் இருந்தோ எதிர்பார்ப்பதும் தவறுதான்.
வலைப்பயிற்சியில் தோனி
எனவே, தோனியும் பிரெவிஸும் எப்போது அணியில் இணைவார்கள் என சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் ஆவலுடன் காத்துக் கொண்டிருக்க, தோனி நேற்று வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபடும் காட்சிகள் சிஎஸ்கே ரசிகர்களுக்கு தெம்பு கொடுத்திருக்கிறது. ஒருவேளை பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியுடனான நாளைய (ஏப். 3) போட்டியில் தோனி களமிறங்குவாரா என்ற ஆவலும் எழுந்துள்ளது.
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) April 1, 2026
குணமடைந்துவிட்டாரா தோனி?
ஆனால், தோனி கணுக்காலில் ஏற்பட்ட காயத்தில் இருந்து முழுமையாக குணமாகிவிட்டாரா என்ற அதிகாரப்பூர்வ தகவல் ஏதும் வெளியாகவில்லை. அவர் குறைந்தபட்சம் 2 வாரக்காலம் விளையாட மாட்டார் என்றே சிஎஸ்கே முன்னர் தெரிவித்திருந்தது. அவருக்கு வயது 44 ஆகும். எனவே அவர் காயத்தில் இருந்து விரைவாக குணமடையும் வாய்ப்பும் குறைவுதான்.
எப்போது வருவார் தோனி?
பஞ்சாப் கிங்ஸ் அணியுடனான போட்டியில் அவர் அணிக்கு திரும்பாவிட்டாலும் குறைந்தபட்சம் ஏப்.11ஆம் தேதி சென்னையில் நடைபெறும் டெல்லி அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அவர் விளையாடுவார் என எதிர்பார்க்கலாம். சிஎஸ்கே ரசிகர்கள் சற்று நம்பிக்கையுடன் காத்திருக்க வேண்டும் என்பதே நிதர்சனமான உண்மை.
தோனி வந்தால்... சிஎஸ்கேவின் பிளேயிங் 11
சஞ்சு சாம்சன், ருதுராஜ் கெய்க்வாட், மேத்யூ ஷார்ட், ஷிவம் தூபே, சர்பராஸ் கான், பிரசாந்த் வீர், எம்எஸ் தோனி, ஜேமி ஓவர்டன், கலீல் அகமது, நூர் அகமது, மேட் ஹென்றி. இம்பாக்ட் வீரர்: கார்த்திக் சர்மா/அன்சுல் கம்போஜ்.
சிஎஸ்கேவின் காம்பினேஷன் பிரச்னை தீரும்
இதில் இம்பாக்ட் வீரராக அன்சுல் கம்போஜ் வராமலேயே, மேத்யூ ஷார்டை சேர்த்து மொத்தம் 6 பந்துவீச்சு ஆப்ஷன்கள் இருக்கிறது. 8 பேட்டிங் ஆப்ஷனும் வந்துவிடுகிறது. எனவே, பிரசாந்த் வீர் இம்பாக்ட் வீரர் லிஸ்டில் இருந்து கார்த்திக் சர்மாவை விளையாடினாலும் பந்துவீச்தில் அன்சுல் தேவையென்றால் அவரை எடுக்கலாம், பிரசாந்த் தேவையென்றாலும் அவரை பயன்படுத்திக்கொள்ளலாம்.
தோனி வரும்போது அணி காம்பினேஷனில் சிக்கல் இருக்காது. ஒருவேளை பிரெவிஸ் வந்தால் மேத்யூ ஷார்டை நீக்க வேண்டும். பிரசாந்த் வீர் நிச்சயம் பிளேயிங் லெவனில் இடம்பெற வேண்டும். எனவே, தற்போதே பிரசாந்த் வீருக்கு பிளேயிங் லெவனில் நிரந்தர இடத்தை கொடுப்பது நல்லது.
