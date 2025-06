ICC Hall Of Fame பட்டியலில் தல தோனி! கௌரவப்படுத்திய ஐசிசி!

இந்திய அணியின் முன்னாள் கேப்டனான தோனி ஐ.சி.சி ஹால் ஆஃப் ஃபேமில் (ICC Hall of Fame) இணைந்துள்ளார். அவருடன் இணைந்து மேத்யூ ஹைடன், ஆஸிம் அம்லா, ஸ்மித் ஆகியோரது பெயர்களும் இடம் பெற்றுள்ளது. திங்கட்கிழமை ஐசிசி வெளியிட்ட அறிவிப்பில் இந்த தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளது. "இந்திய அணியின் முக்கிய கேப்டன்களில் ஒருவராக இருந்த தோனி சர்வதேச போட்டியில் 17266 ரன்கள் அடித்துள்ளார். விக்கெட் கீப்பிங் மூலம் 829 முறை அவுட் ஆக்கியுள்ளார். 538 சர்வதேச போட்டியில் விளையாடியுள்ள தோனி தனது திறமையும், தனது பிட்னஸையும் நிரூபித்துள்ளார்" என்று ஐசிசி செய்தி குறிப்பில் வெளியிட்டுள்ளது.

மேலும் இந்த ஐ.சி.சி ஹால் ஆஃப் ஃபேமில் (ICC Hall of Fame) பட்டியலில் ஆஸ்திரேலியாவை சேர்ந்த மேத்யூ ஹைடன், தென் ஆப்பிரிக்காவை சேர்ந்த ஆசிம் அம்லா, ஸ்மித், நியூசிலாந்து அணியின் முன்னாள் கேப்டன் டேனியல் வெட்டோரி ஆகியோரது பெயர்களும் இடம் பெற்றுள்ளது. இவர்களை தவிர இங்கிலாந்து அணியின் சாரா டைலர், பாகிஸ்தானின் சனா மீர் ஆகியோரும் இணைந்துள்ளனர். தோனி இந்திய அணியின் கேப்டனாக இருந்து ஒரு நாள் உலகக்கோப்பை, டி20 உலக கோப்பை, சாம்பியன்ஸ் டிராபி என அனைத்தையும் வென்று கொடுத்துள்ளார். தோனியின் தலைமையில் தான் டெஸ்ட் போட்டிகளில் இந்திய அணி முதலிடத்தை பிடித்தது. தற்போது சர்வதேச போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றிருந்தாலும் ஐபிஎல்லில் விளையாடி வருகிறார் தோனி.

"Whenever you played against him, you knew the game was never over until he was out!"

