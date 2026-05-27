/சிஎஸ்கேவில் இருந்து தோனி விலகுகிறாரா? காசி விஸ்வநாதன் கொடுத்த முக்கிய தகவல்!

தோனி சிஎஸ்கே-வின் ஆத்மா. அவரை பொறுத்தவரை அணியும், ரசிகர்களும் மிக முக்கியம். எனவே அவரது எதிர்காலம் தொடர்பான முடிவுகளை அவரே எடுப்பார் - காசி விஸ்வநாதன்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் CEO காசி விஸ்வநாதன், எம்.எஸ். தோனியின் எதிர்காலம் குறித்து முக்கியமான கருத்தை வெளியிட்டுள்ளார். “தோனியின் எதிர்காலம் தொடர்பான ஒவ்வொரு முடிவும் அவரே எடுப்பார். அவரது விருப்பத்தை மட்டுமே நாங்கள் மதிக்கிறோம்” என்று அவர் தெரிவித்தார். ஐபிஎல் 2026 சீசன் முடிவடைந்துள்ள நிலையில், தோனியின் ஓய்வு குறித்த விவாதங்கள் தீவிரமடைந்துள்ளன. இதுகுறித்து பேசிய காசி விஸ்வநாதன், “தோனி சிஎஸ்கே-வின் ஆத்மா. அவரை பொறுத்தவரை அணியும், ரசிகர்களும் மிக முக்கியம். எனவே அவரது எதிர்காலம் தொடர்பான முடிவுகளை அவரே எடுப்பார். நாங்கள் அதை முழுமனதுடன் ஏற்றுக்கொள்வோம்” என்றார்.
தோனி 2008-ம் ஆண்டு முதல் சிஎஸ்கே அணியை வழிநடத்தி வருகிறார். அவரது தலைமையில் அணி 5 முறை ஐபிஎல் கோப்பையை வென்றுள்ளது. கடந்த சில சீசன்களாக அவர் விளையாடும் அளவு குறைந்துள்ள நிலையில், அவரது ஓய்வு குறித்து ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது. காசி விஸ்வநாதன் மேலும், “தோனி இன்னும் அணியுடன் இருக்க விரும்பினால், அவருக்கு முழு ஆதரவு அளிப்போம். அவர் ஓய்வு பெற விரும்பினாலும், அவரது முடிவை மதிப்போம். அவருக்கு என்ன சிறந்தது என்பதை அவரே அறிவார்” என்று கூறினார்.
சிஎஸ்கே அணி இந்த சீசனில் எதிர்பார்த்த அளவுக்கு செயல்படவில்லை. இதனால் அணியின் எதிர்காலத் திட்டமிடல் குறித்தும் விவாதங்கள் நடைபெற்று வருகின்றன. தோனியின் முடிவு அணியின் அடுத்தகட்ட உத்திகளை பெரிதும் பாதிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. ரசிகர்கள் மத்தியில் தோனியின் மீதான பாசம் இன்னும் குறையவில்லை. பலர் “தோனி இன்னும் ஒரு சீசன் விளையாட வேண்டும்” என விரும்புகின்றனர். மற்றவர்கள் “அவரது உடல்நிலை மற்றும் குடும்பத்தை கருத்தில் கொண்டு ஓய்வு பெறலாம்” எனக் கருத்து தெரிவிக்கின்றனர்.
காசி விஸ்வநாதன் தனது பேட்டியில், “தோனி சிஎஸ்கே-வுக்கு அதிகம் கொடுத்தவர். அவருக்கு என்ன சிறந்தது என்பதை அவரே முடிவு செய்யட்டும். அணி நிர்வாகம் அவருக்கு முழு ஆதரவை அளிக்கும்” என்று வலியுறுத்தினார். தோனியின் முடிவு விரைவில் அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அவர் ஓய்வு பெற்றாலும், அணியின் மெண்டராக தொடர்வார் என சில தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. தமிழக கிரிக்கெட் ரசிகர்கள் தோனியின் அடுத்தகட்ட முடிவை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துள்ளனர். சிஎஸ்கே அணியின் எதிர்காலம் தோனியின் முடிவை பொறுத்தே அமையும் என்பதில் சந்தேகமில்லை.
Q: How does CSK handle the pressure of missing playoff qualification?— Abhishek Kumar (@Abhishek060722) May 27, 2026
Kasi Viswanathan: “It is disappointing that we could not qualify for the playoffs. Yes, the last two years and this year have been disappointing. But as I said earlier, we are rebuilding the side. A lot of… pic.twitter.com/1KcnOrKV4W
