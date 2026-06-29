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CSK-ஐ விட்டு மொத்தமாக வெளியேறும் தோனி? மெண்டார் பதவியையும் நிராகரிக்க காரணம் என்ன?

MS Dhoni Completely Exit From CSK Latest Update: சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியில் இருந்து எம்.எஸ். தோனி மொத்தமாக வெளியேற இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதன் பின்னணி என்ன என்பது குறித்து இங்கு பார்க்கலாம். 

Written ByR Balaji
Published: Jun 29, 2026, 12:07 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 12:07 PM IST
CSK-ஐ விட்டு மொத்தமாக வெளியேறும் தோனி? மெண்டார் பதவியையும் நிராகரிக்க காரணம் என்ன?
Image Credit: Image Source: XSource: Bureau

About the Author

R Balaji

R Balaji

நான் ஊடகத் துறையில் 5 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக பணியாற்றி வருகிறேன். தற்போது ஜீ நியூஸ் தமிழில் Content Writer ஆக வேலை பார்க்கும் எனக்கு விளையாட்டு, அரசியல் மற்றும் க்ரைம் சார்ந்த செய்திகளை எழுதுவதில் அதிக ஆர்வம் உண்டு.

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