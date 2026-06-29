/CSK-ஐ விட்டு மொத்தமாக வெளியேறும் தோனி? மெண்டார் பதவியையும் நிராகரிக்க காரணம் என்ன?

மகேந்திர சிங் தோனி சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் முகமாக திகழ்ந்து வருகிறார். ஐபிஎல் தொடங்கியதில் இருந்து அதாவது 2008 ஆம் ஆண்டு முதல் அந்த அணிக்காக விளையாடி வரும் அவர் தற்போது ஓய்வு பெறும் தருவாயை எட்டி இருக்கிறார். கடந்த சில சீசன்களாகவே அவரின் ஓய்வு குறித்து பேசப்பட்டு வருகிறது. நடந்து முடிந்த 2026 ஐபிஎல் சீசனில் அவர் விளையாடிவிட்டு அப்படியே ஓய்வை அறிவிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது. ஆனால் காயம் காரணமாக தொடர் தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே விலகிவிட்டார்.
இதன் காரணமாக 2027 ஐபிஎல்லுடன் அவர் ஓய்வு பெறுவார் என்பது 99% உறுதியாகிவிட்டது. இருப்பினும் எம்.எஸ். தோனி சிஎஸ்கே அணியில் இருந்து மொத்தமாக விலகமாட்டார். அவருக்கு மெண்டார் போன்ற பதவிகள் வழங்கப்படும் என பேசப்பட்டு வந்தது. இது தொடர்பான எதிர்பார்ப்பும் ரசிகர்கள் மத்தியில் இருந்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், தோனி ஐபிஎல்லில் இருந்து ஓய்வு பெற்றவுடன் மொத்தமாக கிரிக்கெட்டில் இருந்தே ஒதுங்கி இருக்க முடிவு செய்திருக்கிறாராம். மெண்டார், தலைமை பயிற்சியாளர் என எந்த பதவியும் தனக்கு வேண்டாம் என்ற மனநிலையில் அவர் இருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. இதனை சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகத்திடமும் அவர் தெரிவித்து விட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.
அதாவது இதுவரை நடந்த ஐபிஎல் ஏலத்தின்போது அதில் தோனியின் தலையீடு இருக்கும். அவர் கேட்கும் வீரரை சிஎஸ்கே அணி வாங்கும். ஆனால் கடந்த ஏலத்தின்போது, அதில் சிஎஸ்கே நிர்வாகம் சிறப்பாக செயல்படவில்லை என்றும் அவர் கேட்ட வீரரை நிர்வாகம் வாங்கவில்லை என்றும் தோனிக்கு அதிருப்தி இருக்கிறதாம். அதேபோல் ஹர்திக் பாண்டியா டிரேடிங்கில் கிடைத்தும் அவரை வாங்க முடியாத சூழலில் சிஎஸ்கே இருப்பதும் தோனிக்கு அதிருப்தியாக உள்ளதாம். இந்த காரணங்கள் ஒருபக்கம் இருந்தாலும், தனது உடல் நலம் கருதியும் அவர் கிரிக்கெட்டில் இருந்து மொத்தமாக வெளியேற முடிவு செய்திருக்கிறாராம்.
இந்த விவகாரம் குறித்து தோனியிடம் சிஎஸ்கே அணி நிர்வாகம் சுமார் 2, 3 மணி நேரம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி உள்ளது. அப்போது, ஓய்வு பெற்றாலும் சிஎஸ்கே அணியுடன் தொடர வேண்டும் என்றும் ஏதேனும் ஒரு பொறுப்பில் இருந்து அணியை வழிநடத்த வேண்டும் என்றும் கேட்டுள்ளனர். ஆனால் தோனி இதற்கு ஒப்புக்கொள்ளவில்லையாம். அவர் மொத்தமாக கிரிக்கெட்டில் இருந்து விலகி இருக்க முடிவு செய்திருப்பதில் உறுதியாக இருக்கிறாராம்.
தோனி சிஎஸ்கே அணியை விட்டு மொத்தமாக வெளியேறும் நிலையில், அணியின் பிரண்ட் மதிப்பு பெரிதாக பாதிக்கும். சிஎஸ்கே அணி தொடர்ந்து சொதப்பி வந்தாலும், தோனி என்ற ஒரு முகத்திற்காக ரசிகர்கள் ஆதரவு கொடுத்து வந்தனர். இதன் காரணமாகவே தோனியை அணியுடன் தொடர்ந்து வைத்துக்கொள்ளும் கட்டாயத்தில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி இருக்கிறது.