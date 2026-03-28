IPL 2026: தோனி விலகல்.. அதிர்ச்சி தகவல் கொடுத்த CSK! முழு விவரம்

MS Dhoni Ruled Out For First Two Weeks In 2026 IPL: 2026 ஆம் ஆண்டுக்கான ஐபிஎல் தொடர் இன்று (சனிக்கிழமை, 28 மார்ச் 2026) கோலாகலமாக தொடங்குகிறது. இத்தொடருக்காக அனைத்து அணிகளும் தீவிர வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகிறது. ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தலைமையிலான சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நாளை மறுநாள் (திங்கட்கிழமை, 30 மார்ச் 2026) தனது முதல் போட்டியை விளையாட இருக்கிறது. அப்போட்டியில் ரியான் பராக் தலைமையிலான ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை எதிர்கொள்கிறது.
எம். எஸ். தோனி விலகல்
இந்த நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தரப்பில் இருந்து ஒரு அதிர்ச்சிகரமான செய்தி வெளியாகி உள்ளது. அதாவது, சிஎஸ்கே அணியின் அடையாளமாக பார்க்கப்படும் எம். எஸ். தோனி முதல் இரண்டு வாரத்திற்கு ஐபிஎல் தொடரில் இருந்து விலக உள்ளார் என தெரிவித்துள்ளது. தோனிக்கு காலில் தசை பிடிப்பு ஏற்பட்டதாகவும் இதற்காக தற்போது அவர் சிகிச்சையில் இருந்து வருவதாகவும் தெரிவித்த சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி நிர்வாகம், இதனால் அவர் 2026 டாடா ஐபிஎல்லின் முதல் இரண்டு வார போட்டிகளில் இருந்து விலக வாய்ப்புள்ளது என தனது எக்ஸ் பக்கத்தில் அறிவித்துள்ளது.
Official Statement
MS Dhoni is currently undergoing rehabilitation for a calf strain. As a result, he is likely to miss the first two weeks of TATA IPL 2026.
Get well soon, Thala!
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 28, 2026
2026 ஐபிஎல்லுடன் ஓய்வு அறிவிக்கும் தோனி
எம். எஸ். தோனி ஏற்பனவே முட்டு வலியால் அவதிப்பட்டு வந்தார். இதன் காரணமாக கடந்த ஐபிஎல் தொடரில் அவர் 7, 8வது இடத்தில் பேட்டிங் செய்து வந்தார். அவர் மிடில் ஆர்டரில் இறங்கினால் அவர் அதிக பந்துகளை எதிர்கொள்ள நேரிடும். அது அவரால் முடியாது என்ற காரணத்தினால், அவர் லோயர் மிடில் ஆர்டரில் களமிறங்கி வந்தார். கடைசி நேரத்தில் வரும் தோனி இரண்டு, மூன்று சிக்சர்களை அடித்து ரசிகர்களை மகிழ்ச்சி ஆழ்த்தி வந்தார். எனவே அவர் கடந்த ஐபிஎல் தொடருடன் ஓய்வை அறிவிப்பார் என எதிர்பார்க்கப்பட்டது.
ஆனால், அவர் ஓய்வு முடிவை அறிவிக்கவில்லை. 45 வயதாகும் அவர் 2026 ஐபிஎல் தொடருடன் ஓய்வு பெறுவது நிச்சயம் என கூறப்பட்டு வருகிறது. இந்த நிலையில், தற்போது இத்தொடரின் முதல் இரண்டு வார போட்டிகளில் அவர் விளையாட வாய்ப்பில்லை என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது ரசிகர்கள் மத்தியில் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தி இருக்கிறது.
விக்கெட் கீப்பராக சஞ்சு சாம்சன்
தோனி தற்போது முதல் சில போட்டிகளில் விளையாட வாய்ப்பில்லை என்ற செய்தி வெளியான நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் விக்கெட் கீப்பராக தோனிக்கு பதில் சஞ்சு சாம்சன் செயல்படுவார் என்பது உறுதியாகி உள்ளது. தோனி மீண்டும் களத்திற்கு திரும்பும் நிலையில், அவர் விக்கெட் கீப்பிங் தொடர வாய்ப்புள்ளது. இல்லையென்றால், சஞ்சு சாம்சனே விக்கெட் கீப்பிங்கில் தொடரவும் வாய்ப்பிருக்கிறது. அப்படி இருக்கும்பட்சத்தில் தோனி ஒரு சில போட்டிகளில் மட்டுமே விளையாடுவார் அல்லது இம்பேக்ட் வீரராக அவரை களமிறக்க சிஎஸ்கே நிர்வாகம் முடிவெடுக்கிறதா என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்.
கம்பேக் கொடுக்க தயாராகி உள்ள சிஎஸ்கே அணி
கடந்த 2025 ஐபிஎல் சீசன் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணிக்கு மிகவும் மோசமான ஒரு தொடராக அமைந்தது. விளையாடிய 14 லீக் ஆட்டங்களில் வெறும் 4ல் மட்டும் வெற்றி பெற்று முதல் அணியாக தொடரை விட்டு வெளியேறியது. இது சிஎஸ்கே ஐபிஎல் வரலாற்றில் முதல் முறையாகும். இந்த நிலையில், 2026 ஐபிஎல் தொடரில் நல்ல கம்பேக்கை கொடுக்க வேண்டும் என்ற என்ற முனைப்பில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி உள்ளது. அதேசமயம் கோப்பையை வென்று அந்த மகிழ்ச்சியுடன் தோனியை ஓய்வு பெற செய்ய வேண்டும் என்றும் அணி நிர்வாகம் மற்றும் வீரர்கள் விருப்பமாக இருக்கிறது.
சிஎஸ்கே vs ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ்
2026 ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி தனது முதல் போட்டியில் ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியை எதிர்கொள்ள இருக்கிறது. இப்போட்டி வரும் மார்ச் 30 ஆம் தேதி திங்கட்கிழமை, கெளகாத்தியின் பார்சபாரா மைதானத்தில் நடைபெற இருக்கிறது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி விவரம்
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன், டெவால்ட் பிரெவிஸ், ஆயுஷ் மாத்ரே, கார்த்திக் சர்மா, சர்பராஸ் கான், உர்வில் பட்டேல், எம்.எஸ். தோனி, அன்ஷுல் கம்போஜ், ஜேமி ஓவர்டன், ராமகிருஷ்ண கோஷ், பிரசாந்த் வீர், மேத்யூ ஷார்ட், அமன் கான், சாக் ஃபௌல்க்ஸ், சிவம் துபே, கலீல் அகமத், நூர் அகமத், ஷ்ரேயாஸ் கோபால், குர்ஜப்னீத் சிங், அகேல் ஹொசைன், மேட் ஹென்றி, ராகுல் சாஹர், ஸ்பென்சர் ஜான்சன்.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் உத்தேச பிளேயிங் 11
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), சஞ்சு சாம்சன் (விக்கெட் கீப்பர்), உர்வில் பட்டேல், சிவம் துபே, டெவால்ட் பிரெவிஸ், பிரசாந்த் வீர், கார்த்திக் சர்மா, மேட் ஹென்றி, நூர் அகமது, கலீல் அகமது.
இம்பாக்ட் பிளேயர்: அன்ஷுல் கம்போஜ் அல்லது ராகுல் சஹார்.
