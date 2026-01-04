MS Dhoni Pension: தோனிக்கு பிசிசிஐ வழங்கும் ஓய்வூதியம் எவ்வளவு தெரியுமா?

ஐபிஎல், இந்திய அணி என அனைத்து அணிகளிலும் மிகச்சிறந்த கேப்டனாக இருந்த எம்.எஸ். தோனி, சர்வதேச கிரிக்கெட்டிலிருந்து ஓய்வு பெற்றிருந்தாலும், இந்திய கிரிக்கெட் வாரியம் அவருக்கு ஓய்வூதியம் வழங்கி வருகிறது. BCCI தனது முன்னாள் வீரர்களுக்கு நீண்ட காலமாக நடைமுறையில் உள்ள திட்டத்தின் கீழ் ஓய்வூதியம் வழங்கி வருகிறது. இந்த திட்டம் கிரிக்கெட் வாழ்க்கையை தாண்டி முன்னாள் வீரர்களுக்கு நிதி பாதுகாப்பை உறுதி செய்கிறது. 2004ல் தொடங்கப்பட்ட இந்த திட்டம், 2022ல் பெரிய அளவில் திருத்தம் செய்யப்பட்டு ஓய்வூதிய தொகை அதிகரிக்கப்பட்டது. ஒரு வீரர் விளையாடிய போட்டிகளின் எண்ணிக்கை மற்றும் இந்திய அணிக்கு செய்த சேவையின் அடிப்படையில் ஓய்வூதிய தொகை நிர்ணயிக்கப்படுகிறது. இந்த திட்டத்தின் முக்கிய நோக்கம் வீரர்களுக்கு நிதி பாதுகாப்பை வழங்குவதே ஆகும். 2011 உலக கோப்பையை இந்தியாவிற்கு வென்று கொடுத்த முன்னாள் கேப்டன் தோனிக்கு மாதம் ரூ.70,000 ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது.
தோனியின் தகுதி
90 டெஸ்ட் போட்டிகள், 350 ஒருநாள் போட்டிகள் மற்றும் 98 டி20 போட்டிகளில் இந்தியாவை பிரதிநிதித்துவப்படுத்திய தோனி, ஓய்வு பெற்ற டெஸ்ட் வீரர்களில் உயர்ந்த பிரிவில் இருக்கிறார். 75க்கும் மேற்பட்ட டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடிய அல்லது 50க்கும் மேற்பட்ட டெஸ்ட் போட்டிகளில் விளையாடி இந்தியாவின் வெற்றிகளில் பங்களித்த கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு ரூ.70,000 ஓய்வூதியம் வழங்கப்படுகிறது. முன்பு ஓய்வு பெற்ற டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வீரர்களுக்கு மாதம் ரூ.50,000 வழங்கப்பட்டது. பின்னர் BCCI இதை ரூ.70,000 ஆக உயர்த்தியது, இதனால் தோனி போன்ற தலைசிறந்த வீரர்கள் பயனடைந்துள்ளனர். இந்த திருத்தம் 2022ல் செயல்படுத்தப்பட்டது.
பிற வீரர்கள்
சச்சின் டெண்டுல்கர், சுனில் கவாஸ்கர், ராகுல் திராவிட் உள்ளிட்ட பல கிரிக்கெட் வீரர்களும் மாதம் ரூ.70,000 பெறுகிறார்கள். முன்னாள் ஆல்ரவுண்டர் யுவராஜ் சிங் ரூ.60,000 பெறுகிறார், அதே சமயம் வினோத் காம்ப்ளிக்கு நிதி உதவியாக மாதம் ரூ.30,000 வழங்கப்படுகிறது. சராசரியாக, முன்னாள் கிரிக்கெட் வீரர்கள் மாதம் சுமார் ரூ.58,750 பெறுகிறார்கள்.
ஓய்வூதிய பிரிவுகள்
- BCCIயின் ஓய்வூதிய திட்டத்தின் கீழ் பல்வேறு பிரிவுகள் உள்ளன
- முன்னாள் டெஸ்ட் கிரிக்கெட் வீரர்கள்: ரூ.60,000 - ரூ.70,000
- 50-74 முதல் தர போட்டிகள் விளையாடிய வீரர்கள்: ரூ.45,000
- பெண் சர்வதேச வீரர்கள்: ரூ.52,500
- பிற முதல் தர கிரிக்கெட் வீரர்கள்: ரூ.30,000
தோனியின் நிகர சொத்து மதிப்பு
கிரிக்கெட்டுக்கு அப்பால், தோனி ரூ.1,200 கோடிக்கும் மேலான நிகர சொத்து மதிப்பை கொண்டுள்ளார். பிராண்ட், முதலீடுகள் மற்றும் இயற்கை விவசாயத்தில் ஆர்வம் ஆகியவை அவரது வருமான ஆதாரங்கள் ஆகும். தோனி 2025ல் மட்டும் 45-க்கும் மேற்பட்ட விளம்பர ஒப்பந்தங்களில் கையெழுத்திட்டுள்ளார், இது ஷாருக் கான் மற்றும் ரன்வீர் சிங் போன்ற பாலிவுட் நட்சத்திரங்களை மிஞ்சுகிறது. சிட்ரோயன், கருடா ஏரோஸ்பேஸ், லேஸ், மாஸ்டர்கார்டு, யூரோகிரிப் டயர்ஸ் உள்ளிட்ட முன்னணி பிராண்டுகளை விளம்பரப்படுத்துகிறார். ஒரு பிராண்டுக்கான விளம்பரக் கட்டணம் ரூ.4-6 கோடி என்று கூறப்படுகிறது. அவரது ஆண்டு விளம்பர வருமானம் ரூ.100 கோடியை தாண்டுகிறது.
வணிக முயற்சிகள்
- தோனி பல்வேறு வணிகங்களில் முதலீடு செய்துள்ளார்.
- SEVEN என்ற லைஃப்ஸ்டைல் பிராண்டின் இணை உரிமையாளர் தோனி.
- CARS24ல் முதலீடு செய்துள்ளார்.
- ராஞ்சியில் ஹோட்டல் மஹி ரெசிடென்சி உரிமையாளர்.
- பெங்களூரில் MS தோனி குளோபல் ஸ்கூல் உள்ளது.
