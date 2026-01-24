உற்சாகத்தில் CSK அணி... தல தோனியின் வீடியோ வைரல் - இந்த முறை கப் உறுதி!

Chennai Super Kings, MS Dhoni: தற்போது முதல் அடுத்து 4-5 மாதங்களுக்கு டி20 திருவிழாதான். தென்னாப்பிரிக்காவின் SA20, ஆஸ்திரேலியாவின் BBL உள்ளிட்ட டி20 தொடர்களின் இறுதிப்போட்டி நாளை (ஜன. 24) நடைபெற இருக்கிறது.
Chennai Super Kings: ஐபிஎல் திருவிழா மீது எக்கச்சக்க எதிர்பார்ப்பு
வரும் பிப்ரவரி 7ஆம் தேதி முதல் மார்ச் 8ஆம் தேதிவரை ஐசிசி டி20 உலகக் கோப்பை தொடர் நடைபெற இருக்கிறது. அதற்கு முன் சில டி20ஐ தொடர்களும் நடைபெற இருக்கின்றன. இந்தியா - நியூசிலாந்து அணிகள் 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20ஐ தொடரில் விளையாடி வருகின்றன. டி20 உலகக் கோப்பை தொடருக்கு பின் மார்ச் மாத இறுதியில் இருந்து மே மாத இறுதிவரை ஐபிஎல் 2026 திருவிழா நடைபெற இருக்கிறது.
டி20 திருவிழாவின் உச்சமாக இந்த ஐபிஎல் தொடர் பார்க்கப்படுகிறது. இன்னும் 2 மாதங்களே இருக்கும் சூழலில், ஐபிஎல் தொடர் மீதான எதிர்பார்ப்பு தினந்தோறும் அதிகமாகி உள்ளது. விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மா ஆகியோர் டி20ஐ அரங்கில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுவிட்ட நிலையில், ஐபிஎல் தொடர்தான் அவர்களை இந்த பார்மட்டில் பார்ப்பதற்கான ஒரே வாய்ப்பாகும். எனவே ரசிகர்கள் இவர்களுக்காக காத்திருக்கிறார்கள் எனலாம்.
MS Dhoni: தோனி மீதான எதிர்பார்ப்பு
விராட் கோலி, ரோஹித் சர்மாவை தாண்டி ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் ரசிகர்களுமே தோனிக்காகவே பெரிதாக காத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். தோனியின் கடைசி சீசன் இது என்பதால் எதிர்பார்த்து இரட்டிப்பாகி உள்ளது. சிஎஸ்கேவுக்கு கடந்த இரண்டு சீசன் கடும் சொதப்பலாக இருந்தது. அதுவும் 2023ஆம் ஆண்டில் கோப்பையை வென்ற சிஎஸ்கே அடுத்த இரண்டு சீசன்களிலும் பிளே ஆப் கூட வரவில்லை. அதுவும் கடந்தாண்டு மோசமான தோல்வியை சிஎஸ்கே தழுவியிருந்தது. எனவே, தோனியின் கடைசி சீசன் சிஎஸ்கேவின் எழுச்சி மிகுந்த சீசனாக இருக்க வேண்டும் என்றும் ரசிகர்கள் விரும்புகின்றனர்.
MS Dhoni: தோனியின் பயிற்சி
ஐபிஎல் தொடருக்கு இன்னும் இரண்டு மாதங்களே இருக்கும் சூழலில், தோனி வலைப்பயிற்சியை தீவிரப்படுத்தியிருக்கிறார் என தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. ஜார்க்கண்ட் மாநில கிரிக்கெட் சங்கம் கடந்த ஐந்து மாதங்களாக தோனி பயிற்சியளிக்க சிறப்பு ஏற்பாடுகளை செய்து கொடுத்து வந்துள்ளது. ராஞ்சியில் உள்ள தோனியின் வீட்டில் இருந்து ஜார்க்கண்ட் மாநில கிரிக்கெட் சங்கத்தின் சர்வதேச மைதானம் வெறும் 10 கி.மீ., தூரத்தில்தான் உள்ளது.
கடந்த 5 மாதங்களாக அவர் இங்கு அடிக்கடி சென்று பயிற்சி பெற்று வருவதாக தகவல்கள் வெளியாகி உள்ளன. ஒரு நாளுக்கு நான்கரை மணிநேரம் அவர் பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருவதாக கூறப்படுகிறது. வலைப்பயிற்சிக்கு செல்வதற்கு முன் தோனி 2 மணிநேரம் ஜிம்மில் பயிற்சி செய்வதாகவும் கூறப்படுகிறது. பயிற்சிக்கு இடையே நீச்சல் குளத்தில் 30 நிமிடங்கள் குளிப்பதையும் தோனி வாடிக்கையாக வைத்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளிவந்தன.
MS Dhoni: தோனியின் வீடியோ
சமீபத்தில் வெளியாகி உள்ள வீடியோவில், தோனி காலுறைகளை மாட்டிக்கொண்டு பயிற்சிக்கு புறப்படுவதை பார்க்க முடிகிறது. அவருக்கு ஜார்க்கண்ட் மாநில கிரிக்கெட் சங்கத்தின் தலைவர் சௌரப் திவாரி தோனியின் பயிற்சிக்கு உதவுவதையும் பார்க்க முடிகிறது. ரஞ்சி கோப்பை தொடர் நிறைவடைந்த பின்னர், சிஎஸ்கே அதன் உள்நாட்டு வீரர்களுக்கான பயிற்சி முகாமை தொடங்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அதில் தோனியும் சிஎஸ்கே உடன் இணைவார் என கூறப்படுகிறது.
