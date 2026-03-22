MS Dhoni: சிஎஸ்கே அணியில் தோனிக்கு புதிய பொறுப்பு? என்ன தெரியுமா?

ஐபிஎல் 2026 சீசன் தொடங்க இன்னும் சில நாட்களே உள்ள நிலையில், அனைத்து அணிகளும் தீவிரமான பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வருகின்றன. மற்ற அணிகளை காட்டிலும், இந்த ஆண்டு சென்னை அணியின் மீது அனைவரின் கவனமும் அதிக அளவில் உள்ளது. காரணம், இந்த ஆண்டு தோனி விளையாடுவாரா, மாட்டாரா என்பது தான். ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணியிடம் இருந்து சஞ்சு சாம்சனை வாங்கிய பிறகு இந்த கேள்வி அதிகரித்துள்ளது. கடந்த சீசனில் மோசமான தோல்விகளை சந்தித்து புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்தை பிடித்தது சிஎஸ்கே. அதன் பிறகு அணியில் பல்வேறு மாற்றங்களையும் செய்துள்ளனர். இது தோனியின் கடைசி ஐபிஎல் தொடராக இருக்க அதிக வாய்ப்புள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது. எனவே, இந்த ஆண்டு ஐபிஎல் தொடரில் தோனியின் பங்கு என்னவாக இருக்கும் என்பது குறித்து ராபின் உத்தப்பா கருத்து தெரிவித்துள்ளார்.
MSD : SHOTTT!
The reaction from behind the stumps!#WhistlePodu #Yellove pic.twitter.com/hCKuCp9TaM
— Chennai Super Kings (@ChennaiIPL) March 21, 2026
மெண்டராக மாறும் தோனி?
சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஜியோ சினிமா விவாத நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்டு பேசிய ராபின் உத்தப்பா, இந்த ஆண்டு ஐபிஎல் தோனியின் கடைசி தொடராக இருப்பதற்கு அதிக வாய்ப்புள்ளதாக தெரிவித்துள்ளார். "மஞ்சள் ஜெர்சியில் தோனி மைதானத்தில் இறங்கி விளையாடும் கடைசி ஐபிஎல் தொடராக இது இருக்கலாம். மேலும், அவர் வெறும் விக்கெட் கீப்பர் - பேட்ஸ்மேனாக மட்டுமே செயல்படாமல், அணிக்கு வழிகாட்டியாக ஒரு புதிய பொறுப்பை ஏற்று செயல்படவே அதிக வாய்ப்புள்ளது" என்று உத்தப்பா தெரிவித்துள்ளார்.
தோனியின் பேட்டிங் வரிசை குறித்து பேசிய அவர், "இந்த சீசனில் தோனி 7-வது இடத்தில் களமிறங்குவார் என்று எனக்கு தோன்றவில்லை; அவர் 8-வது வரிசையில் தான் பேட்டிங் செய்ய வருவார். கிரிக்கெட்டில் இருந்து முழுமையாக ஓய்வுபெறும் நேரம் வந்துவிட்டதை தோனி உணர்ந்துள்ளார். அதனால் தான், அணியில் உள்ள இளம் வீரர்களுக்கு அதிக வாய்ப்புகளை வழங்கிவிட்டு, படிப்படியாக தன்னை அணியிலிருந்து விடுவித்துக்கொள்ள அவர் விரும்புகிறார்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
ருதுராஜுக்கு கேப்டன்சியில் நெருக்கடி?
கடந்த சில ஆண்டுகளாக ருதுராஜ் கெய்க்வாட் தான் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் கேப்டனாக இருந்து வருகிறார். இருப்பினும், கடந்த சீசனில் அவரால் பெரிய வெற்றிகளை பெற முடியவில்லை. தற்போது சஞ்சு சாம்சன் சிஎஸ்கே அணிக்கு வந்துள்ளார். இதனால் ருதுராஜுக்கு கேப்டன்சி நெருக்கடி இருக்குமா என்று உத்தப்பாவிடம் கேள்வி கேட்கப்பட்டது. அதற்கு பதிலளித்த அவர், "சஞ்சு சாம்சன் அணிக்கு வந்ததால் சிஎஸ்கே நிர்வாகம் உடனடியாக அவரிடம் கேப்டன்சி பதவியை கொடுக்காது. 2024ம் ஆண்டு முதல் ருதுராஜ் அணியை சிறப்பாக வழிநடத்தி வருகிறார். தன்னை ஒரு சிறந்த கேப்டனாக நிலைநிறுத்தி கொள்ள ருதுராஜுக்கு கூடுதல் கால அவகாசம் வழங்க வேண்டும்" என்று தெரிவித்துள்ளார்.
தோனியின் நிழலில் இருந்து வெளிவரும் ருதுராஜ்
"தற்போது பலரும் பலவிதமாக கூறலாம். ஆனால், மெல்ல மெல்ல ருதுராஜ் தோனியின் ஆளுமையின் கீழ் இருந்து வெளியே வந்து, தன்னிச்சையாக முடிவுகளை எடுக்க தொடங்கியுள்ளார். தோனியின் மிகப்பெரிய பிம்பம் இல்லாமல், ருதுராஜ் சுயமாக எப்படி வியூகங்களை அமைத்து அணியை வழிநடத்துகிறார் என்பதை நாம் பார்க்க வேண்டும். எனவே, இந்த சீசனில் அணி நிர்வாக முடிவுகளில் இருந்து தோனி சற்று ஒதுங்கியே இருப்பார் என்று நான் நினைக்கிறேன். அப்போது தான் ருதுராஜின் உண்மையான தலைமை பண்பு வெளியே வரும். அடுத்த சில ஆண்டுகளில் ருதுராஜ் ஒரு கேப்டனாக ஜெயிக்கவில்லை என்றால், அப்போது கேப்டன்சியில் மாற்றங்கள் வரலாம்" என்றும் தெரிவித்துள்ளார்.
கடந்த ஆண்டு நடைபெற்ற ஐபிஎல் தொடரில் சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் புள்ளிப்பட்டியலில் கடைசி இடத்தை பிடித்தது. அதன் பிறகு தான் சஞ்சு சாம்சன், டெவால்ட் பிரேவிஸ், உர்வில் பட்டேல் போன்ற அதிரடி வீரர்களை அணிக்குள் கொண்டு வந்தனர். மார்ச் 28ம் தேதி ஐபிஎல் போட்டிகள் தொடங்கினாலும், மார்ச் 30ம் தேதி நடைபெறும் தங்களது முதல் போட்டியில் சென்னை அணி, ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ் அணிக்கு எதிராக விளையாடுகிறது.
சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணி ஐபிஎல் 2026
ருதுராஜ் கெய்க்வாட் (கேப்டன்), எம்.எஸ். தோனி, சஞ்சு சாம்சன், சிவம் துபே, டெவால்ட் பிரேவிஸ், சர்பராஸ் கான், கலீல் அகமது, நூர் அகமது, நாதன் எல்லிஸ், மேட் ஹென்றி, மேத்யூ ஷார்ட், அன்ஷுல் காம்போஜ், ஸ்ரேயாஸ் கோபால், ராகுல் சாஹர், முகேஷ் சவுத்ரி, அகீல் ஹொசைன், ஜேமி ஓவர்டன், கார்த்திக் சர்மா, உர்வில் பட்டேல், ஆயுஷ் மத்ரே, ராமகிருஷ்ணா கோஷ், குர்ஜப்னீத் சிங், அமன் கான், பிரசாந்த் வீர், ஜாக் ஃபோல்க்ஸ்.
