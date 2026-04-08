டெல்லி அணிக்கு எதிரான போட்டியில் தோனி? வெளியான முக்கிய தகவல்!

டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டி: எம்.எஸ். தோனி களமிறங்குவாரா? தீர்க்கமான உடற்தகுதி தேர்வை எதிர்நோக்கும் சிஎஸ்கே! முழு விவரங்கள் இதோ!  

Written by - RK Spark | Last Updated : Apr 8, 2026, 01:02 PM IST
ஐபிஎல் 2026 டி20 கிரிக்கெட் தொடர் விறுவிறுப்பான கட்டத்தை எட்டியுள்ள நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் அணியின் ஆணிவேரான முன்னாள் கேப்டன் மகேந்திர சிங் தோனியின் உடற்தகுதி குறித்த எதிர்பார்ப்பு தற்போது கிரிக்கெட் வட்டாரத்தில் மிகப்பெரிய பேசுபொருளாக மாறியுள்ளது. இதுவரை நடந்து முடிந்துள்ள மூன்று லீக் போட்டிகளிலும் தொடர் தோல்விகளை சந்தித்து, புள்ளிப்பட்டியலில் பத்தாவது இடத்தில் தவித்து வரும் சென்னை அணிக்கு, தோனியின் வருகை பெருத்த ஆறுதலாகவும் மிகப்பெரிய உந்துசக்தியாகவும் அமையும் என கோடிக்கணக்கான ரசிகர்கள் காத்துக்கிடக்கின்றனர். இந்த சூழலில், அடுத்து வரவிருக்கும் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டிக்கு முன்பாக அவர் முக்கிய உடற்தகுதி தேர்வில் பங்கேற்கவுள்ளார்.

காயமும் பின்னணியும்

நடப்பு ஐபிஎல் சீசன் தொடங்குவதற்கு முன்பாகவே, சென்னை சேப்பாக்கம் மைதானத்தில் நடைபெற்ற தீவிர பயிற்சி முகாமின் போது எம்.எஸ். தோனிக்கு கால் தசையில் பலத்த காயம் ஏற்பட்டது. இந்த எதிர்பாராத காயத்தின் காரணமாக அவர் முதல் இரண்டு வாரங்களுக்கு, அதாவது முதல் மூன்று லீக் போட்டிகளில் விளையாட முடியாத சூழல் உருவானது. ராஜஸ்தான் ராயல்ஸ், பஞ்சாப் கிங்ஸ் மற்றும் ராயல் சேலஞ்சர்ஸ் பெங்களூரு ஆகிய அணிகளுக்கு எதிரான போட்டிகளில் அவர் களமிறங்கவில்லை. விக்கெட் கீப்பிங் மற்றும் ஃபினிஷிங் என இரண்டு முக்கிய பொறுப்புகளையும் தாங்கி வந்த தோனி இல்லாததால், மிடில் ஆர்டரில் சென்னை அணி பெரிதும் திணறியதை கண்கூடாக பார்க்க முடிந்தது. 

முக்கியமான உடற்தகுதி தேர்வு

இந்நிலையில், சென்னை சூப்பர் கிங்ஸ் தனது அடுத்த லீக் போட்டியில் டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணியை எதிர்கொள்ள உள்ளது. இந்த போட்டிக்கு முன்பாக, தோனி முழுமையான உடற்தகுதி பரிசோதனைக்கு உட்படுத்தப்பட உள்ளார் என்ற அதிகாரப்பூர்வ தகவல் வெளியாகியுள்ளது. கடந்த சில நாட்களாக காயத்திலிருந்து மீண்டு, மீண்டும் தீவிர வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டு வரும் அவர், இந்த உடற்தகுதி தேர்வில் நூறு சதவீதம் தேர்ச்சி பெற்றால் டெல்லி அணிக்கு எதிரான ஆட்டத்தில் களமிறங்குவது உறுதி என அணி வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. 

பயிற்சியாளரின் நம்பிக்கை

தோனியின் தற்போதைய நிலை குறித்து சென்னை அணியின் தலைமை பயிற்சியாளர் ஸ்டீபன் பிளெமிங் முக்கிய அப்டேட் ஒன்றை வழங்கியுள்ளார். அவர் ஊடகங்களிடம் கூறுகையில், "தோனியை அடுத்த போட்டிக்காக முழுமையாக தயார் செய்வதே எங்களது தற்போதைய முதன்மை நோக்கம். ஆர்சிபி அணிக்கு எதிரான போட்டிக்கு பிறகு எங்களுக்கு ஐந்து நாட்கள் பெரிய இடைவெளி கிடைத்துள்ளது. இந்த ஓய்வு நாட்களை மிக சரியாக பயன்படுத்தி கொள்கிறோம். அவர் விஷயத்தில் நாங்கள் எந்தவித அவசரமும் காட்டாமல், மிகவும் பாதுகாப்பான அணுகுமுறையையே பின்பற்றி வருகிறோம். திட்டமிட்டபடி எல்லாம் சரியாக நடந்தால் அவர் விரைவில் மஞ்சள் ஜெர்சியில் திரும்புவார்" என்று நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார்.

கேப்டன் ருதுராஜின் கருத்து

அதேபோல, அணியின் தற்போதைய கேப்டன் ருதுராஜ் கெய்க்வாட்டும் தோனியின் வருகை குறித்து சூசகமாக தெரிவித்துள்ளார். "தோனி மிக சிறப்பாக தேறி வருகிறார். மீண்டும் மைதானத்தில் இறங்கி விளையாட வேண்டும் என்ற அதீத ஆர்வம் அவரிடம் எப்போதும் உள்ளது. இருப்பினும், தசை பிடிப்பு போன்ற காயங்கள் முழுமையாக குணமடைய சிறிது காலம் எடுக்கும். அவர் அணிக்கு திரும்புவது ஒட்டுமொத்த வீரர்களுக்கும், குறிப்பாக இளம் வீரர்களுக்கும் பெரும் மனவலிமையை கொடுக்கும்" என்று கூறியுள்ளார்.

வலைப்பயிற்சியும் விதிகளும்

கடந்த சில நாட்களாகத் தோனி வலைப்பயிற்சியில் நீண்ட நேரம் பேட்டிங் செய்து வருகிறார். அவரது கால் நகர்வுகள் சீராக இருப்பதாகவும், பந்துகளை வழக்கம்போலவே அனாயாசமாக சிக்ஸருக்கு பறக்கவிடுவதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இருப்பினும், ஐபிஎல் நிர்வாகத்தின் புதிய விதிமுறைகளின்படி, ஆடும் லெவன் அல்லது இம்பேக்ட் வீரர்களின் பட்டியலில் இல்லாத எந்தவொரு வீரரும் போட்டியின் போது டக் அவுட் பகுதியில் அமர அனுமதி கிடையாது. இதனால் தான் கடந்த மூன்று போட்டிகளிலும் தோனியை மைதானத்தில் கேமராவில் கூட பார்க்க முடியாமல் ரசிகர்கள் பெருத்த ஏமாற்றம் அடைந்தனர்.

டிவால்ட் பிரேவிஸ் வருகை

தோனியை தவிர, சென்னை அணியின் மற்றொரு அதிரடி இளம் வீரரான டிவால்ட் பிரேவிஸும் காயம் காரணமாக தவித்து வந்தார். பக்கவாட்டு தசையில் ஏற்பட்ட காயம் காரணமாக அவரும் இதுவரை களமிறங்கவில்லை. தற்போது அவரும் காயத்திலிருந்து முழுமையாக குணமடைந்து வலைப்பயிற்சியில் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகிறார். டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டியில் அவரும் உடற்தகுதி தேர்வை முடித்து அணிக்கு திரும்புவார் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பிரேவிஸ் மற்றும் தோனி ஆகிய இருவரும் ஒரே நேரத்தில் ஆடும் லெவனில் இணைந்தால், அது சென்னை அணியின் பேட்டிங் வரிசையை பெருமளவு பலப்படுத்தும் என்பதில் எவ்வித சந்தேகமும் இல்லை.

ரசிகர்களின் எதிர்பார்ப்பு

தல தோனி இல்லாத சென்னை அணியைக் கற்பனை செய்து கூட பார்க்க முடியாத ரசிகர்கள், அவர் எப்போது களமிறங்குவார் என சமூக வலைதளங்களில் தொடர்ந்து ஏக்கமாக கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர். களத்தில் தோனி இருந்தால் பந்துவீச்சாளர்களுக்கும், கேப்டன் ருதுராஜுக்கும் அவர் விக்கெட் கீப்பராக இருந்து வழங்கும் ஆலோசனைகள் போட்டியின் போக்கையே மாற்றிவிடும் வல்லமை கொண்டது. அந்த அனுபவம் இல்லாததே தொடர் தோல்விகளுக்கு முக்கியக் காரணம் என கிரிக்கெட் விமர்சகர்களும் சுட்டிக்காட்டுகின்றனர்.

புள்ளிப்பட்டியலில் பத்தாவது இடத்தில் தவிக்கும் சென்னை அணிக்கு, இனி வரும் ஒவ்வொரு போட்டியும் வாழ்வா சாவா போராட்டமே. மீண்டும் பிளே ஆஃப் சுற்றுக்கு செல்ல வேண்டும் என்றால், வெற்றி கணக்கை தொடங்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் சிஎஸ்கே உள்ளது. இந்த நெருக்கடியான சூழலில், எம்.எஸ். தோனியின் வருகை ஒரு மிகப்பெரிய திருப்புமுனையாக அமையும். டெல்லி கேபிடல்ஸ் அணிக்கு எதிரான போட்டிக்கான உடற்தகுதி தேர்வில் அவர் எப்படி செயல்படுகிறார் என்பதை பொறுத்தே சிஎஸ்கே அணியின் அடுத்தக்கட்ட நகர்வுகள் அமையப்போகிறது. ஒட்டுமொத்த கிரிக்கெட் உலகின் பார்வையும் தற்போது அந்த உடற்தகுதி தேர்வின் முடிவுகளின் மீதே நிலைத்திருக்கிறது.

